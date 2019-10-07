Президент Г. Науседа: диалог США и Европы в энергетике важен для Балтийских стран /дополнено/ 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что диалог США и Европы в энергетике в настоящее время особенно важен в плане обеспечения безопасности Балтийских стран и Литвы.



"Этот диалог еще никогда не был так важен, особенно для тех государств, против которых энергоресурсы используются как геополитическое оружие. Я убежден, что, воспользовавшись инициативой P-TEC, мы найдем пути преодоления этого длительного состояния незащищенности", – сказал президент Г. Науседа на энергетическом форуме США и Европы в Вильнюсе.



В форуме участвуют секретарь по энергетике США Рик Перри, министры энергетики стран Восточной и Центральной Европы.



По словам Г. Науседы, стабильный и устойчивый энергетический сектор и хорошо соединенная инфраструктура являются стержнем экономичского роста и процветания. Он подчеркнул, что необходимо и в дальнейшем сотрудничать в решении наиболее актуальных вопросов энергетической безопасности. Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что диалог США и Европы в энергетике в настоящее время особенно важен в плане обеспечения безопасности Балтийских стран и Литвы."Этот диалог еще никогда не был так важен, особенно для тех государств, против которых энергоресурсы используются как геополитическое оружие. Я убежден, что, воспользовавшись инициативой P-TEC, мы найдем пути преодоления этого длительного состояния незащищенности", – сказал президент Г. Науседа на энергетическом форуме США и Европы в Вильнюсе.В форуме участвуют секретарь по энергетике США Рик Перри, министры энергетики стран Восточной и Центральной Европы.По словам Г. Науседы, стабильный и устойчивый энергетический сектор и хорошо соединенная инфраструктура являются стержнем экономичского роста и процветания. Он подчеркнул, что необходимо и в дальнейшем сотрудничать в решении наиболее актуальных вопросов энергетической безопасности. "Фрагментированная инфраструктура, стремящиеся оказывать влияние поставщики энергии и кибернетические вызовы, привлечение инвестиций и модернизация сектора – это вызовы, с которыми сталкиваются многие государства", – сказал Г. Науседа.



"Мы стремимся к более диверсифицированному, лучше интегрированному, основанному на инновациях и конкурентному рынку энергии. Нам также нужно общее, основанное на чистой энергии будущее", – сказал президент.



В воскресенье Литва, Латвия, Эстония и США договорились в Вильнюсе о регулярном диалоге на высоком уровне в области энергетики на посвященной P-TEC встрече министров.



По словам Г. Науседы, в ближайшее время особое внимание будет уделяться кибербезопасности стратегической энергетической инфраструктуры Балтийских стран.



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Находящийся в Литве секретарь по энергетике США Рик Перри в понедельник предупредил, что газопровод Nord Stream 2 ("Северный поток-2") по дну Балтийского моря увеличит влияние России на внешнюю политику Европы.



"Это увеличит влияние России на внешнюю политику Европы, а Европа станет более уязвимой в плане перебоев с поставками", – заявил Р. Перри на энергетическом форуме в Вильнюсе.



По словам секретаря по энергетике, газопроводы Nord Stream и TurkStream, которые прокладываются из России в Германию и Турцию, "позволят Москве до конца десятилетия прекратить транзит газа через Украину".



"Nord Stream 2 нанесет сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы", – сказал Р. Перри.



Прокладкой Nord Stream 2, которая находится в завершающей стадии, руководит российский "Газпром". Ее также финансируют германские, голландские, австрийские и францукзские предприятия.



Сторонники газопровода говорят, что благодаря ему подешевеет газ, однако Р. Перри утверждает, что Москва сможет воспользоваться своим влиянием, чтобы подчинить другие страны своей воле.



"Газопровод станет единственным источников поставок из единственной страны, которая будет поставлять этот газ по одному маршруту и будет поставлять его, используя зависимые государства, которые, в частности, подчинит воле Москвы", – сказал Р. Перри.



Он подчеркнул, что энергетическую безопасность Европы может повысить СПГ из США.



Р. Перри в Вильнюсе сказал, что СШВ постараются укрепить связи в энергетике со странами Центральной и Восточной Европы.



Он сообщил, что для этой цели будут сформированы четыре рабочие группы, ответственные за эффективность энергетики и обновляющиеся источники энергии, ядерную энергетику, безопасность поставок и защиту критической инфраструктуры. Последнюю группу возглавит Литва.



Как сказал секретарь по энергетике США, также намечается создать команды экспертов, которые будут помогать государствам идентифицировать пробелы в энергосистемах, включая и риски кибернетических атак. BNS Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: форум, США, энергетика, Науседа, Перри — статья прочитана 134 раза Комментарии