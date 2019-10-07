Р. Перри в Вильнюсе: газ США приносит Европе больше свободы и конкуренции

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США могут обеспечить более высокую конкуренцию на европейском рынке, заявил в воскресенье прибывший в Литву секретарь по энергетике США Рик Перри.
"США оказались в довольно новой и уникальной роли важного импортера СПГ в Европу", – сказал в Вильнюсе журналистам Р. Перри после встречи с министрами Балтийских стран.
"Мы рассчитываем на понимание европейцев, расцениваем это как возможность привнести на рынок больше свободы и конкуренции", – добавил он.
Р. Перри напомнил подсчеты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), что поставки газа из США помогли Европе в прошлом году сэкономить 8 млрд долларов.
Литва тоже импортировала СРГ из США через терминал в Клайпеде.
Р. Перри встретился с министрами Литвы, Латвии и Эстонии накануне начинающегося в понедельник энергетического форума, на который приезжают министры или другие представители правительства из многих стран Центральной и Восточной Европы.
Р. Перри сказал, что обсудит с ними "новые пути энергии, новые источники энергии и новые технологии".
Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас назвал эту встречу "новой страницей сотрудничества стран Балтии и США".
По его словам, в условиях реформирования Литвой газового рынка и синхронизации энергосетей с Западной Европой важна и политическая, и технологическая поддержка США.
Как сказал Ж. Вайчюнас, такие четырехсторонние встречи представителей США и Балтийских стран будут проходить каждый год.
"Очевидно, что чем больше США в Европе, чем больше США в европейской энергетике, тем мы сильнее", – сказал министр.
* * *
США обещают помочь Балтийским странам защитить их энергетическую инфраструктуру от кибернетических атак в свете того, что Литва, Латвия и Эстония собираются отключить свои энергосети от постсоветской системы и синхронизировать их с сетями Западной Европы.
В совместной декларации, которую в воскресенье после обеда подписали в Вильнюсе секретарь энергетики США Рик Перри и министры Литвы, Латвии и Эстонии, говорится, что США могут оказывать стратегическую и техническую поддержку.
В декларации подчеркивается, что сейчас очень важно "повышать кибербезопасность стратегической энергетической инфраструктуры Балтии".
"Мы видим очень важную роль, которую США могли бы сыграть в оказании Балтийским государствам стратегической и технической поддержки", – говорится в декларации.
Представители правительства Литвы сказали BNS, что Литва надеется на участие американских предприятий в модернизации компьютерных систем управления энергосетями SCADA, улучшении защиты от вторжения, также планируется обмен специалистами информацией.
"При реализации этого проекта очевидно, что это связано с безопасностью, стабильностью энергосистемы. Мы хотим застраховаться, чтобы в таких ситуациях иметь и техническую поддержку США", – сказал журналистам министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
"Действующие в странах Балтии информационные системы SCADA созданы именно США, мы сегодня говорили об этом, как следует укреплять сотрудничество в дальнейшем", – добавил он.
По словам министра, за полгода намечается создать платформу сотрудничества специалистов.
"Мы договорились, что будет создаваться такая платформа, программы сотрудничества Балтийских стран именно в области кибернетической безопасности. Это будет сделано примерно за полгода", – сказал Ж. Вайчюнас.
Ответственный за кибербезопасность вице-министр обороны Эдвинас Керза сказал BNS, что для Литвы важно, чтобы США участвовали в модернизации систем производства и распределения электроэнергии, внедряя обеспечивающие безопасность технологии".
Источники кибератак в документе не названы, но литовская разведка в этом году предупредила, что "энергетический сектор страны является одной из мишенью кибергруппировок России".
В обнародованном отчете разведслужбы Литвы утверждают, что фиксируют повторяющиеся попытки России предпринять разведку на предмет систем энергетического сектора Литвы.
"Энергетический сектор еще остается кибернетической мишенью России. Сети постоянно сканируются в поисках слабых мест в безопасности и управлении", – сказал Э. Керза BNS.
Чтобы ослабить зависимость от Москвы, страны Балтии намерены до 2025 года объединиться с энергосистемой Европы.
Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце БРЭЛЛ постсоветской энергосистемы и зависимы от диспетчерской в Москве и российской энергосети.
В целях более гармоничной отключения в переговорах с Россией и Белоруссией собирается участвовать Еврокомиссия.
Р. Перри сказал, что обсудит с ними "новые пути энергии, новые источники энергии и новые технологии".
Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас назвал эту встречу "новой страницей сотрудничества стран Балтии и США".
По его словам, в условиях реформирования Литвой газового рынка и синхронизации энергосетей с Западной Европой важна и политическая, и технологическая поддержка США.
Как сказал Ж. Вайчюнас, такие четырехсторонние встречи представителей США и Балтийских стран будут проходить каждый год.
"Очевидно, что чем больше США в Европе, чем больше США в европейской энергетике, тем мы сильнее", – сказал министр.
* * *
США обещают помочь Балтийским странам защитить их энергетическую инфраструктуру от кибернетических атак в свете того, что Литва, Латвия и Эстония собираются отключить свои энергосети от постсоветской системы и синхронизировать их с сетями Западной Европы.
В совместной декларации, которую в воскресенье после обеда подписали в Вильнюсе секретарь энергетики США Рик Перри и министры Литвы, Латвии и Эстонии, говорится, что США могут оказывать стратегическую и техническую поддержку.
В декларации подчеркивается, что сейчас очень важно "повышать кибербезопасность стратегической энергетической инфраструктуры Балтии".
"Мы видим очень важную роль, которую США могли бы сыграть в оказании Балтийским государствам стратегической и технической поддержки", – говорится в декларации.
Представители правительства Литвы сказали BNS, что Литва надеется на участие американских предприятий в модернизации компьютерных систем управления энергосетями SCADA, улучшении защиты от вторжения, также планируется обмен специалистами информацией.
"При реализации этого проекта очевидно, что это связано с безопасностью, стабильностью энергосистемы. Мы хотим застраховаться, чтобы в таких ситуациях иметь и техническую поддержку США", – сказал журналистам министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
"Действующие в странах Балтии информационные системы SCADA созданы именно США, мы сегодня говорили об этом, как следует укреплять сотрудничество в дальнейшем", – добавил он.
По словам министра, за полгода намечается создать платформу сотрудничества специалистов.
"Мы договорились, что будет создаваться такая платформа, программы сотрудничества Балтийских стран именно в области кибернетической безопасности. Это будет сделано примерно за полгода", – сказал Ж. Вайчюнас.
Ответственный за кибербезопасность вице-министр обороны Эдвинас Керза сказал BNS, что для Литвы важно, чтобы США участвовали в модернизации систем производства и распределения электроэнергии, внедряя обеспечивающие безопасность технологии".
Источники кибератак в документе не названы, но литовская разведка в этом году предупредила, что "энергетический сектор страны является одной из мишенью кибергруппировок России".
В обнародованном отчете разведслужбы Литвы утверждают, что фиксируют повторяющиеся попытки России предпринять разведку на предмет систем энергетического сектора Литвы.
"Энергетический сектор еще остается кибернетической мишенью России. Сети постоянно сканируются в поисках слабых мест в безопасности и управлении", – сказал Э. Керза BNS.
Чтобы ослабить зависимость от Москвы, страны Балтии намерены до 2025 года объединиться с энергосистемой Европы.
Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце БРЭЛЛ постсоветской энергосистемы и зависимы от диспетчерской в Москве и российской энергосети.
В целях более гармоничной отключения в переговорах с Россией и Белоруссией собирается участвовать Еврокомиссия.
А цифирьки такие упрямые -
"...чистый импорт СПГ из России в ЕС в 2018 году составил 4,4 млн тонн, поставки СПГ из США в Европу - 2,7 млн тонн.
в прошлом году чистый импорт СПГ странами Европы увеличился на 6,4% - до 48,9 млн тонн.
Значительную долю европейского рынка СПГ ямальскому газу удалось занять еще в ноябре прошлого года. По данным международного консалтингового агентства ICIS, тогда РФ стала второй после Катара страной по объему экспорта СПГ в ЕС, заняв 17% этого рынка. В феврале по этому показателю мы уже стали первыми, заняв 20% рынка. По данным информационной системы Refinitiv Eikon, за месяц с проекта «Ямал СПГ» в Евросоюз было отгружено 19 партий или 1,41 млн тонн СПГ.
Если сравнивать с американским СПГ, то ямальский выглядит сейчас более коммерчески привлекательным. Стоимость добычи газа на Ямале во много раз ниже."