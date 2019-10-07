Р. Перри в Вильнюсе: газ США приносит Европе больше свободы и конкуренции 🔊 Воспроизвести



Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США могут обеспечить более высокую конкуренцию на европейском рынке, заявил в воскресенье прибывший в Литву секретарь по энергетике США Рик Перри.



"США оказались в довольно новой и уникальной роли важного импортера СПГ в Европу", – сказал в Вильнюсе журналистам Р. Перри после встречи с министрами Балтийских стран.



"Мы рассчитываем на понимание европейцев, расцениваем это как возможность привнести на рынок больше свободы и конкуренции", – добавил он.



Р. Перри напомнил подсчеты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), что поставки газа из США помогли Европе в прошлом году сэкономить 8 млрд долларов.



Литва тоже импортировала СРГ из США через терминал в Клайпеде. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США могут обеспечить более высокую конкуренцию на европейском рынке, заявил в воскресенье прибывший в Литву секретарь по энергетике США Рик Перри."США оказались в довольно новой и уникальной роли важного импортера СПГ в Европу", – сказал в Вильнюсе журналистам Р. Перри после встречи с министрами Балтийских стран."Мы рассчитываем на понимание европейцев, расцениваем это как возможность привнести на рынок больше свободы и конкуренции", – добавил он.Р. Перри напомнил подсчеты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), что поставки газа из США помогли Европе в прошлом году сэкономить 8 млрд долларов.Литва тоже импортировала СРГ из США через терминал в Клайпеде. Р. Перри встретился с министрами Литвы, Латвии и Эстонии накануне начинающегося в понедельник энергетического форума, на который приезжают министры или другие представители правительства из многих стран Центральной и Восточной Европы.



Р. Перри сказал, что обсудит с ними "новые пути энергии, новые источники энергии и новые технологии".



Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас назвал эту встречу "новой страницей сотрудничества стран Балтии и США".



По его словам, в условиях реформирования Литвой газового рынка и синхронизации энергосетей с Западной Европой важна и политическая, и технологическая поддержка США.



Как сказал Ж. Вайчюнас, такие четырехсторонние встречи представителей США и Балтийских стран будут проходить каждый год.



"Очевидно, что чем больше США в Европе, чем больше США в европейской энергетике, тем мы сильнее", – сказал министр.



* * *



США обещают помочь Балтийским странам защитить их энергетическую инфраструктуру от кибернетических атак в свете того, что Литва, Латвия и Эстония собираются отключить свои энергосети от постсоветской системы и синхронизировать их с сетями Западной Европы.



В совместной декларации, которую в воскресенье после обеда подписали в Вильнюсе секретарь энергетики США Рик Перри и министры Литвы, Латвии и Эстонии, говорится, что США могут оказывать стратегическую и техническую поддержку.



В декларации подчеркивается, что сейчас очень важно "повышать кибербезопасность стратегической энергетической инфраструктуры Балтии".



"Мы видим очень важную роль, которую США могли бы сыграть в оказании Балтийским государствам стратегической и технической поддержки", – говорится в декларации.



Представители правительства Литвы сказали BNS, что Литва надеется на участие американских предприятий в модернизации компьютерных систем управления энергосетями SCADA, улучшении защиты от вторжения, также планируется обмен специалистами информацией.



"При реализации этого проекта очевидно, что это связано с безопасностью, стабильностью энергосистемы. Мы хотим застраховаться, чтобы в таких ситуациях иметь и техническую поддержку США", – сказал журналистам министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.



"Действующие в странах Балтии информационные системы SCADA созданы именно США, мы сегодня говорили об этом, как следует укреплять сотрудничество в дальнейшем", – добавил он.



По словам министра, за полгода намечается создать платформу сотрудничества специалистов.



"Мы договорились, что будет создаваться такая платформа, программы сотрудничества Балтийских стран именно в области кибернетической безопасности. Это будет сделано примерно за полгода", – сказал Ж. Вайчюнас.



Ответственный за кибербезопасность вице-министр обороны Эдвинас Керза сказал BNS, что для Литвы важно, чтобы США участвовали в модернизации систем производства и распределения электроэнергии, внедряя обеспечивающие безопасность технологии".



Источники кибератак в документе не названы, но литовская разведка в этом году предупредила, что "энергетический сектор страны является одной из мишенью кибергруппировок России".



В обнародованном отчете разведслужбы Литвы утверждают, что фиксируют повторяющиеся попытки России предпринять разведку на предмет систем энергетического сектора Литвы.



"Энергетический сектор еще остается кибернетической мишенью России. Сети постоянно сканируются в поисках слабых мест в безопасности и управлении", – сказал Э. Керза BNS.



Чтобы ослабить зависимость от Москвы, страны Балтии намерены до 2025 года объединиться с энергосистемой Европы.



Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце БРЭЛЛ постсоветской энергосистемы и зависимы от диспетчерской в Москве и российской энергосети.



В целях более гармоничной отключения в переговорах с Россией и Белоруссией собирается участвовать Еврокомиссия. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: США, энергетика, визит, Перри География: Литва — статья прочитана 208 раз Комментарии