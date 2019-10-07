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Таксист отказался везти Порошенко после митинга



Очевидцы записали на видео, как водитель такси отказался везти бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает РИА Новости.

По информации издания "Страна.ua", инцидент произошел после митинга против "формулы Штайнмайера" в Киеве. На кадрах видно, как бывший глава государства открывает заднюю дверь такси и, предположительно, просит отвезти его с женой. Однако тот не соглашается принять заказ, чем вызывает бурную реакцию стоящей рядом с машиной толпы. Сначала окружающие рассмеялись, а затем начали скандировать фамилию бывшего президента. Кто-то в толпе крикнул: "Порох, геть!".

В воскресенье около десяти тысяч противников "формулы Штайнмайера" собрались на главной площади украинской столицы Майдане Незалежности (площади Независимости). Организаторы отмечают, что это вече является "предупредительным". Участники акции после митинга у здания офиса президента Украины пришли и к зданию парламента. Колонну демонстрантов сопроводили сотрудники правоохранительных органов.

При этом глава офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал в фейсбуке "расценки" за участие в вече. Как следует из скриншотов, всем желающим предлагается оплата в 100 гривен (четыре доллара) за час на акции, а также написаны инструкции по поводу общения с представителями СМИ. При этом название организации, которая предлагает деньги за участие в протестах, закрашена. Сам Богдан публикацию подписал: "Скоро кто-то очень перепуганный все украденное отдаст народу".

Ранее Контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе – после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого по стране прокатились акции протеста против такого варианта урегулирования конфликта на юго-востоке страны, было создано "Движение сопротивления капитуляции". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, и призвал граждан не поддаваться на провокации.
РИА Новости
Категории: политика, общество
Ключевые слова: Порошенко, ДНР, ЛНР, Минск-2, Майдан-2
География: Украина, Киев
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добавлена вчера, 6 октября, 23:07

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