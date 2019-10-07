Таксист отказался везти Порошенко после митинга 🔊 Воспроизвести



Очевидцы записали на видео, как водитель такси отказался везти бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает



По информации издания "Страна.ua", инцидент произошел после митинга против "формулы Штайнмайера" в Киеве. На кадрах видно, как бывший глава государства открывает заднюю дверь такси и, предположительно, просит отвезти его с женой. Однако тот не соглашается принять заказ, чем вызывает бурную реакцию стоящей рядом с машиной толпы. Сначала окружающие рассмеялись, а затем начали скандировать фамилию бывшего президента. Кто-то в толпе крикнул: "Порох, геть!".



Очевидцы записали на видео, как водитель такси отказался везти бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает РИА Новости По информации издания "Страна.ua", инцидент произошел после митинга против "формулы Штайнмайера" в Киеве. На кадрах видно, как бывший глава государства открывает заднюю дверь такси и, предположительно, просит отвезти его с женой. Однако тот не соглашается принять заказ, чем вызывает бурную реакцию стоящей рядом с машиной толпы. Сначала окружающие рассмеялись, а затем начали скандировать фамилию бывшего президента. Кто-то в толпе крикнул: "Порох, геть!". В воскресенье около десяти тысяч противников "формулы Штайнмайера" собрались на главной площади украинской столицы Майдане Незалежности (площади Независимости). Организаторы отмечают, что это вече является "предупредительным". Участники акции после митинга у здания офиса президента Украины пришли и к зданию парламента. Колонну демонстрантов сопроводили сотрудники правоохранительных органов.



При этом глава офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал в фейсбуке "расценки" за участие в вече. Как следует из скриншотов, всем желающим предлагается оплата в 100 гривен (четыре доллара) за час на акции, а также написаны инструкции по поводу общения с представителями СМИ. При этом название организации, которая предлагает деньги за участие в протестах, закрашена. Сам Богдан публикацию подписал: "Скоро кто-то очень перепуганный все украденное отдаст народу".



Ранее Контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе – после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого по стране прокатились акции протеста против такого варианта урегулирования конфликта на юго-востоке страны, было создано "Движение сопротивления капитуляции". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, и призвал граждан не поддаваться на провокации. РИА Новости Категории: политика, общество Ключевые слова: Порошенко, ДНР, ЛНР, Минск-2, Майдан-2 География: Украина, Киев — статья прочитана 150 раз Комментарии