В беспорядках в Ираке погибли более 100 человек 🔊 Воспроизвести



Не менее 104 человек погибли и более 6 тыс. пострадали в результате беспорядков и столкновений в Ираке начиная с 1 октября.



Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на официального представителя Министерства внутренних дел Ирака генерал-майор Саада Маана.



Большинство погибших — антиправительственные демонстранты, также в числе убитых восемь сотрудников правоохранительных органов.



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1 октября в Ираке начались массовые протесты, связанные с ухудшением социальной ситуации в стране. Подробнее — в материале



В ходе начавшихся 1 октября массовых протестов в Ираке погибли, по разным данным, от 70 до 100 человек. Сообщается, что пострадали около 3 тыс. человек, порядка 500 задержаны. Ранее премьер-министр Ирака призвал парламент отреагировать на митинги и поддержать перестановки в кабинете министров. По его словам, «волшебного решения» проблем в стране не существует. В ООН заявили, что следят за ситуацией. Не менее 104 человек погибли и более 6 тыс. пострадали в результате беспорядков и столкновений в Ираке начиная с 1 октября.Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на официального представителя Министерства внутренних дел Ирака генерал-майор Саада Маана.Большинство погибших — антиправительственные демонстранты, также в числе убитых восемь сотрудников правоохранительных органов.* * *1 октября в Ираке начались массовые протесты, связанные с ухудшением социальной ситуации в стране. Подробнее — в материале RT В ходе начавшихся 1 октября массовых протестов в Ираке погибли, по разным данным, от 70 до 100 человек. Сообщается, что пострадали около 3 тыс. человек, порядка 500 задержаны. Ранее премьер-министр Ирака призвал парламент отреагировать на митинги и поддержать перестановки в кабинете министров. По его словам, «волшебного решения» проблем в стране не существует. В ООН заявили, что следят за ситуацией.



Телеканал Al Arabiya приводит сведения правозащитников и сообщает о почти 100 погибших и около 3 тыс. пострадавших. По информации вещателя, в ходе протестов задержаны 540 человек, 200 из них по-прежнему содержатся под стражей. AFP утверждает, что нескольких демонстрантов застрелили неизвестные снайперы.



В свою очередь, РИА Новости информирует о 73 погибших и 450 задержанных, половина из которых содержатся под стражей. Такие сведения агентству сообщил глава иракских правозащитников Мустафа Саадун.



«Погибли 73 человека, порядка 3 тыс. ранены с начала противостояния с силами безопасности. Большая часть погибших и пострадавших — из Багдада и провинции Зи-Кар. Основные ранения — в голову и в грудь», — цитирует агентство Саадуна.



Протесты в Ираке продолжаются с 1 октября. В этот день в нескольких городах страны прошли антиправительственные митинги. Демонстранты требовали усиления борьбы с коррупцией, улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда. Митинги переросли в столкновения с полицией.



На второй день протестов стало известно, что в Ираке заблокированы социальные сети Facebook и Twitter, а также мессенджер WhatsApp. Об этом сообщила неправительственная организация NetBlocks.



Премьер-министр республики Адель Абд аль-Махди выступил в эфире иракского телевидения и обратился к парламенту с призывом поддержать перестановки в кабинете министров в связи с масштабными протестами в стране, сообщает Reuters.



По словам премьера, не существует «волшебного решения» хронических проблем с системой управления в государстве. Он также пообещал способствовать принятию законопроекта о предоставлении малоимущим семьям базового дохода.



Вместе с тем аль-Махди назвал требования демонстрантов расправиться с коррупцией «правильными». Глава кабмина призвал граждан Ирака сохранять спокойствие и заявил, что властям нужно помогать справляться со своими обязанностями.



Незадолго до этого по распоряжению премьер-министра в Багдаде ввели комендантский час. Утром 5 октября он был отменён.



Отметим, что на фоне продолжающихся в стране протестов боевики «Исламского государства»* краткосрочно перекрыли дорогу между Багдадом и городом Самарра. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу органов безопасности Ирака, сотрудники силовых ведомств направились на место происшествия и ликвидировали боевиков.



В заявлении отмечалось, что инцидент произошёл, когда правоохранители обеспечивали «безопасность районов в Багдаде и других провинциях, где идут протесты».



В свою очередь, в ООН призвали правительство Ирака и протестующих к диалогу. Об этом говорится в заявлении, размещённом на странице официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.



© Alaa al-Marjani



«Генеральный секретарь внимательно следит за развитием событий в Ираке. Он призывает к диалогу между правительством и демонстрантами в качестве немедленного шага в сторону деэскалации», — говорится в заявлении.



Комментируя новую волну протестов, профессор МГУ Александр Вавилов, эксперт по Ближнему Востоку, отметил, что Ирак пребывает в достаточно сложном и противоречивом состоянии.



Как рассказал эксперт в беседе с RT, в Ираке долгое время не могли сформировать правительство, приступить к работе над конкретными делами и проблемами.



«А проблем таких накопилось много. Прежде всего — низкий уровень жизни, коррупция, безработица. Естественно, народные массовые выступления вполне ожидаемые. Сейчас происходят поиски компромиссов», — сказал Вавилов.



По его мнению, единственным выходом из ситуации может быть готовность противоборствующих сил к диалогу. Эксперт связывает протестные выступления с тем, что в определённый момент американская сторона нарушила внутреннюю стабильность страны.



Напомним, что одной из последних, наиболее массовых акций протеста в Ираке стали народные выступления в южной провинции Басра в сентябре 2018 года. Тогда тысячи людей вышли на массовые демонстрации, подожгли несколько зданий госучреждений и совершили нападение на несколько объектов, в том числе консульство Ирана и нефтяной комплекс «Западная Курна — 2». В это время в стране действовал режим чрезвычайного положения.



«Сейчас это, фактически, очередной всплеск народного недовольства. Путь единственный — налаживать диалог и взаимопонимание с народом. Все заявления о том, что правительство услышало народные требования, необходимо сейчас осуществлять на практике», — заключил эксперт.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



В ходе продолжающихся несколько дней протестов в Ираке погибли десятки людей. Об этом сообщают зарубежные СМИ и информагентства, однако данные о количестве жертв разнятся.Телеканал Al Arabiya приводит сведения правозащитников и сообщает о почти 100 погибших и около 3 тыс. пострадавших. По информации вещателя, в ходе протестов задержаны 540 человек, 200 из них по-прежнему содержатся под стражей. AFP утверждает, что нескольких демонстрантов застрелили неизвестные снайперы.В свою очередь, РИА Новости информирует о 73 погибших и 450 задержанных, половина из которых содержатся под стражей. Такие сведения агентству сообщил глава иракских правозащитников Мустафа Саадун.«Погибли 73 человека, порядка 3 тыс. ранены с начала противостояния с силами безопасности. Большая часть погибших и пострадавших — из Багдада и провинции Зи-Кар. Основные ранения — в голову и в грудь», — цитирует агентство Саадуна.Протесты в Ираке продолжаются с 1 октября. В этот день в нескольких городах страны прошли антиправительственные митинги. Демонстранты требовали усиления борьбы с коррупцией, улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда. Митинги переросли в столкновения с полицией.На второй день протестов стало известно, что в Ираке заблокированы социальные сети Facebook и Twitter, а также мессенджер WhatsApp. Об этом сообщила неправительственная организация NetBlocks.Премьер-министр республики Адель Абд аль-Махди выступил в эфире иракского телевидения и обратился к парламенту с призывом поддержать перестановки в кабинете министров в связи с масштабными протестами в стране, сообщает Reuters.По словам премьера, не существует «волшебного решения» хронических проблем с системой управления в государстве. Он также пообещал способствовать принятию законопроекта о предоставлении малоимущим семьям базового дохода.Вместе с тем аль-Махди назвал требования демонстрантов расправиться с коррупцией «правильными». Глава кабмина призвал граждан Ирака сохранять спокойствие и заявил, что властям нужно помогать справляться со своими обязанностями.Незадолго до этого по распоряжению премьер-министра в Багдаде ввели комендантский час. Утром 5 октября он был отменён.Отметим, что на фоне продолжающихся в стране протестов боевики «Исламского государства»* краткосрочно перекрыли дорогу между Багдадом и городом Самарра. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу органов безопасности Ирака, сотрудники силовых ведомств направились на место происшествия и ликвидировали боевиков.В заявлении отмечалось, что инцидент произошёл, когда правоохранители обеспечивали «безопасность районов в Багдаде и других провинциях, где идут протесты».В свою очередь, в ООН призвали правительство Ирака и протестующих к диалогу. Об этом говорится в заявлении, размещённом на странице официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.«Генеральный секретарь внимательно следит за развитием событий в Ираке. Он призывает к диалогу между правительством и демонстрантами в качестве немедленного шага в сторону деэскалации», — говорится в заявлении.Комментируя новую волну протестов, профессор МГУ Александр Вавилов, эксперт по Ближнему Востоку, отметил, что Ирак пребывает в достаточно сложном и противоречивом состоянии.Как рассказал эксперт в беседе с RT, в Ираке долгое время не могли сформировать правительство, приступить к работе над конкретными делами и проблемами.«А проблем таких накопилось много. Прежде всего — низкий уровень жизни, коррупция, безработица. Естественно, народные массовые выступления вполне ожидаемые. Сейчас происходят поиски компромиссов», — сказал Вавилов.По его мнению, единственным выходом из ситуации может быть готовность противоборствующих сил к диалогу. Эксперт связывает протестные выступления с тем, что в определённый момент американская сторона нарушила внутреннюю стабильность страны.Напомним, что одной из последних, наиболее массовых акций протеста в Ираке стали народные выступления в южной провинции Басра в сентябре 2018 года. Тогда тысячи людей вышли на массовые демонстрации, подожгли несколько зданий госучреждений и совершили нападение на несколько объектов, в том числе консульство Ирана и нефтяной комплекс «Западная Курна — 2». В это время в стране действовал режим чрезвычайного положения.«Сейчас это, фактически, очередной всплеск народного недовольства. Путь единственный — налаживать диалог и взаимопонимание с народом. Все заявления о том, что правительство услышало народные требования, необходимо сейчас осуществлять на практике», — заключил эксперт. russian.rt.com Категории: политика, общество, в мире, здоровье Ключевые слова: Ирак, протесты, погибшие — статья прочитана 85 раз Комментарии