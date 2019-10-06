В США задержали и допросили депутата Госдумы Ингу Юмашеву. Что об этом известно 🔊 Воспроизвести SERGEI BOBYLEV/TASS



Российский МИД в воскресенье заявил протест США в связи с возможным допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой сотрудником американских спецслужб в аэропорту Нью-Йорка, сообщает



О новом громком скандале в российско-американских отношениях стало известно из заявления посла России в США Анатолия Антонова. Вечером в субботу по времени Вашингтона он сообщил, что 34-летнего депутата Госдумы, теле- и радиоведущую Ингу Юмашеву, прилетевшую в Соединенные Штаты для участия в российско-американском форуме "Диалог Форт-Росс", неожиданно задержали в зоне прилета нью-йоркского аэропорта им. Джона Кеннеди. Российский МИД в воскресенье заявил протест США в связи с возможным допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой сотрудником американских спецслужб в аэропорту Нью-Йорка, сообщает ВВС . Ноту протеста направило в Госдепартамент и посольство РФ в Вашингтоне. Сама Инга Юмашева пока никак не комментирует ситуацию.О новом громком скандале в российско-американских отношениях стало известно из заявления посла России в США Анатолия Антонова. Вечером в субботу по времени Вашингтона он сообщил, что 34-летнего депутата Госдумы, теле- и радиоведущую Ингу Юмашеву, прилетевшую в Соединенные Штаты для участия в российско-американском форуме "Диалог Форт-Росс", неожиданно задержали в зоне прилета нью-йоркского аэропорта им. Джона Кеннеди. "К нам приехала два дня тому назад депутат Госдумы Инга Альбертовна Юмашева, она была задержана в аэропорту Нью-Йорка, ее попросили пройти в отдельное помещение, и сотрудник ФБР, который представился, стал ее допрашивать в течение часа", - цитирует агентство ТАСС слова российского посла.



Анатолий Антонов также добавил, что сотрудник спецслужб предложил Юмашевой "продолжить общение", встретившись в "неформальной обстановке".



Почему посольство взяло двухдневную паузу перед тем, как заявить протест Госдепартаменту по поводу задержания депутата, дипломат разъяснять не стал.



В воскресенье вечером председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Юмашева завершит свой визит в США согласно ранее запланированной программе.



"Визит Юмашевой в США продлится согласно насеченному заранее плану", - сказал Слуцкий Интерфаксу, добавив, что "это займёт еще несколько дней".



"Есть много вопросов"



Сама Инга Юмашева пока отказывается от любых комментариев и сообщила лишь, что приняла такое решение после "общения с коллегами по Думе".



Как удалось узнать Русской службе Би-би-си, депутат прилетела в США по общегражданскому паспорту, в котором стояла виза B1/B2, выдаваемая для краткосрочных туристических или деловых поездок.



Собеседник Русской службы Би-би-си в российском посольстве в Вашингтоне, согласившийся прокомментировать ситуацию на условиях анонимности, назвал инцидент "возмутительным", но допустил, что в случае с задержанием в аэропорту "есть много вопросов".



"Молодая девушка была действительно напугана, и могла, конечно, что-то перепутать, хотя сам факт допроса никто не отрицает", - сказал он.



Дипломат предположил, что речь может идти о рутинной процедуре, когда человека, вызывающего подозрения у иммиграционных властей США, допрашивают в аэропорту прибытия, пытаясь выяснить, не собирается ли он или она нелегально остаться в Соединенных Штатах.



"Все это пока предположения, и нужно дождаться официального ответа от американских властей", - пояснил он.



В воскресенье в Госдепартаменте не ответили на запросы Русской службы Би-би-си. В Национальном пресс-офисе ФБР сообщили, что "не располагают комментариями" по поводу скандальной ситуации.



Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом США.



Она неоднократно участвовала в форуме "Диалог Форт-Росс", ежегодно проходящем в Калифорнии с 2012 года. Спонсорами мероприятия являются "Транснефть", компания Shevron и ПАО "Совкомфлот".



3 октября этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что американская сторона не выдала визы группе сотрудников российского внешнеполитического ведомства, собиравшихся посетить форум.



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Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать допрос сотрудниками ведомства депутата Госдумы Инги Юмашевой. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФБР. «У нас нет комментариев», — заявил представитель ведомства на просьбу прокомментировать эту ситуацию. bbc.com Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: США, арест, депутат, Госдума, Юмашева — статья прочитана 105 раз Комментарии