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В США задержали и допросили депутата Госдумы Ингу Юмашеву. Что об этом известно

SERGEI BOBYLEV/TASS


Российский МИД в воскресенье заявил протест США в связи с возможным допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой сотрудником американских спецслужб в аэропорту Нью-Йорка, сообщает ВВС. Ноту протеста направило в Госдепартамент и посольство РФ в Вашингтоне. Сама Инга Юмашева пока никак не комментирует ситуацию.

О новом громком скандале в российско-американских отношениях стало известно из заявления посла России в США Анатолия Антонова. Вечером в субботу по времени Вашингтона он сообщил, что 34-летнего депутата Госдумы, теле- и радиоведущую Ингу Юмашеву, прилетевшую в Соединенные Штаты для участия в российско-американском форуме "Диалог Форт-Росс", неожиданно задержали в зоне прилета нью-йоркского аэропорта им. Джона Кеннеди.
"К нам приехала два дня тому назад депутат Госдумы Инга Альбертовна Юмашева, она была задержана в аэропорту Нью-Йорка, ее попросили пройти в отдельное помещение, и сотрудник ФБР, который представился, стал ее допрашивать в течение часа", - цитирует агентство ТАСС слова российского посла.

Анатолий Антонов также добавил, что сотрудник спецслужб предложил Юмашевой "продолжить общение", встретившись в "неформальной обстановке".

Почему посольство взяло двухдневную паузу перед тем, как заявить протест Госдепартаменту по поводу задержания депутата, дипломат разъяснять не стал.

В воскресенье вечером председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Юмашева завершит свой визит в США согласно ранее запланированной программе.

"Визит Юмашевой в США продлится согласно насеченному заранее плану", - сказал Слуцкий Интерфаксу, добавив, что "это займёт еще несколько дней".

"Есть много вопросов"

Сама Инга Юмашева пока отказывается от любых комментариев и сообщила лишь, что приняла такое решение после "общения с коллегами по Думе".

Как удалось узнать Русской службе Би-би-си, депутат прилетела в США по общегражданскому паспорту, в котором стояла виза B1/B2, выдаваемая для краткосрочных туристических или деловых поездок.

Собеседник Русской службы Би-би-си в российском посольстве в Вашингтоне, согласившийся прокомментировать ситуацию на условиях анонимности, назвал инцидент "возмутительным", но допустил, что в случае с задержанием в аэропорту "есть много вопросов".

"Молодая девушка была действительно напугана, и могла, конечно, что-то перепутать, хотя сам факт допроса никто не отрицает", - сказал он.

Дипломат предположил, что речь может идти о рутинной процедуре, когда человека, вызывающего подозрения у иммиграционных властей США, допрашивают в аэропорту прибытия, пытаясь выяснить, не собирается ли он или она нелегально остаться в Соединенных Штатах.

"Все это пока предположения, и нужно дождаться официального ответа от американских властей", - пояснил он.

В воскресенье в Госдепартаменте не ответили на запросы Русской службы Би-би-си. В Национальном пресс-офисе ФБР сообщили, что "не располагают комментариями" по поводу скандальной ситуации.

Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом США.

Она неоднократно участвовала в форуме "Диалог Форт-Росс", ежегодно проходящем в Калифорнии с 2012 года. Спонсорами мероприятия являются "Транснефть", компания Shevron и ПАО "Совкомфлот".

3 октября этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что американская сторона не выдала визы группе сотрудников российского внешнеполитического ведомства, собиравшихся посетить форум.

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать допрос сотрудниками ведомства депутата Госдумы Инги Юмашевой. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФБР. «У нас нет комментариев», — заявил представитель ведомства на просьбу прокомментировать эту ситуацию.
bbc.com
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: США, арест, депутат, Госдума, Юмашева
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добавлена сегодня, 6 октября, 21:48

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