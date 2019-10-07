Хейли вновь назвала невозможной дружбу между Россией и США 🔊 Воспроизвести



Бывший постпред США при ООН Никки Хейли вновь заявила, что Россия никогда не будет другом Соединённых Штатов.



«Россия никогда не будет нашим другом», — цитирует Хейли



Экс-постпред заявила, что США не могут доверять России «ни при каких обстоятельствах».



Она также добавила, что, по её мнению, Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году и осуществляла влияние на американцев посредством социальных медиа.



Хейли уточнила, что США должны поддерживать открытые связи с Россией.



В июле 2018 года Хейли также заявляла, что Россия «никогда не станет другом» для Соединённых Штатов. По её словам, «это просто факт».



После этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал её слова, отметив, что Москва не просит от Вашингтона дружбы и «не набивается на любовь», а желает «просто цивилизованных отношений».



Он подчеркнул, что от температуры отношений России и США зависит ситуация в мире. Бывший постпред США при ООН Никки Хейли вновь заявила, что Россия никогда не будет другом Соединённых Штатов.«Россия никогда не будет нашим другом», — цитирует Хейли RT со ссылкой на газету Newsday.Экс-постпред заявила, что США не могут доверять России «ни при каких обстоятельствах».Она также добавила, что, по её мнению, Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году и осуществляла влияние на американцев посредством социальных медиа.Хейли уточнила, что США должны поддерживать открытые связи с Россией.В июле 2018 года Хейли также заявляла, что Россия «никогда не станет другом» для Соединённых Штатов. По её словам, «это просто факт».После этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал её слова, отметив, что Москва не просит от Вашингтона дружбы и «не набивается на любовь», а желает «просто цивилизованных отношений».Он подчеркнул, что от температуры отношений России и США зависит ситуация в мире. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, Хейли — статья прочитана 104 раза Комментарии