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Телеведущего Габунию вызвали на допрос в Грузии
Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос 7 октября тележурналиста Георгия Габунию, который в июле в прямом эфире телеканала «Рустави 2» оскорбил лидера России Владимира Путина. Ведущего подозревают в превышении полномочий и присвоении денежных средств телекомпании, сообщает RT.
«В рамках проходящего расследования по факту превышения служебных полномочий против законных интересов «Рустави 2», присвоения денег телекомпании в большом размере с использованием служебного положения в Генеральную прокуратуру вызван на допрос Георгий Габуния», — цитирует представителя грузинского ведомства РИА Новости.
В конце августа стало известно, что новый генеральный директор «Рустави 2» Паата Салия решил уволить Габунию.
Телеведущий Владимир Познер в беседе с URA.RU отметил недопустимость лексики, которую использовал Габуния в эфире своей авторской программы в июле.
7 июля ведущий Габуния начал свою авторскую программу P. S. на грузинском телеканале «Рустави 2» с нецензурной брани в адрес Путина на русском языке, что в итоге привело к тому, что сотни людей пришли к зданию телекомпании в знак протеста против произошедшего.
russian.rt.com
Категории: политика, общество, чп и криминал
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