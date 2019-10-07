Телеведущего Габунию вызвали на допрос в Грузии 🔊 Воспроизвести



Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос 7 октября тележурналиста Георгия Габунию, который в июле в прямом эфире телеканала «Рустави 2» оскорбил лидера России Владимира Путина. Ведущего подозревают в превышении полномочий и присвоении денежных средств телекомпании, сообщает



«В рамках проходящего расследования по факту превышения служебных полномочий против законных интересов «Рустави 2», присвоения денег телекомпании в большом размере с использованием служебного положения в Генеральную прокуратуру вызван на допрос Георгий Габуния», — цитирует представителя грузинского ведомства РИА Новости.



В конце августа стало известно, что новый генеральный директор «Рустави 2» Паата Салия решил уволить Габунию.



Телеведущий Владимир Познер в беседе с URA.RU отметил недопустимость лексики, которую использовал Габуния в эфире своей авторской программы в июле.



7 июля ведущий Габуния начал свою авторскую программу P. S. на грузинском телеканале «Рустави 2» с нецензурной брани в адрес Путина на русском языке, что в итоге привело к тому, что сотни людей пришли к зданию телекомпании в знак протеста против произошедшего. Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос 7 октября тележурналиста Георгия Габунию, который в июле в прямом эфире телеканала «Рустави 2» оскорбил лидера России Владимира Путина. Ведущего подозревают в превышении полномочий и присвоении денежных средств телекомпании, сообщает RT «В рамках проходящего расследования по факту превышения служебных полномочий против законных интересов «Рустави 2», присвоения денег телекомпании в большом размере с использованием служебного положения в Генеральную прокуратуру вызван на допрос Георгий Габуния», — цитирует представителя грузинского ведомства РИА Новости.В конце августа стало известно, что новый генеральный директор «Рустави 2» Паата Салия решил уволить Габунию.Телеведущий Владимир Познер в беседе с URA.RU отметил недопустимость лексики, которую использовал Габуния в эфире своей авторской программы в июле.7 июля ведущий Габуния начал свою авторскую программу P. S. на грузинском телеканале «Рустави 2» с нецензурной брани в адрес Путина на русском языке, что в итоге привело к тому, что сотни людей пришли к зданию телекомпании в знак протеста против произошедшего. russian.rt.com Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Путин, Грузия, оскорбление, бойкот, артисты, Рустави-2 — статья прочитана 128 раз Комментарии