Загрузка... Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы 🔊 Воспроизвести



Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.



"Она жива! На этом все", – передает его слова



Знакомый артистки признался, что его попросили не разглашать информацию о ее здоровье. Он также выразил недоумение тем, что в Сети распространяют слухи о смерти Заворотнюк, хотя официальных заявлений об этом нет.



Ранее несколько Telegram-каналов опубликовали переписку, в которой якобы один из сотрудников больницы сообщает, что Завортнюк скончалась 5 октября. Журналисты "КП" позвонили в указанную клинику. Однако в медучреждении заявили, что такой пациентки у них нет.



В августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии. Он не уточнил, откуда у него такая информация.



Также поступали сведения о том, что Заворотнюк подключили к системе искусственной вентиляции легких. На прошлой неделе появились сообщения, что актриса пришла в сознание и дышит самостоятельно. Близкие косвенно подтверждают, что женщина находится в больнице. Представители артистки не комментируют эту информацию. Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы."Она жива! На этом все", – передает его слова РИА Новости со ссылкой на "КП".Знакомый артистки признался, что его попросили не разглашать информацию о ее здоровье. Он также выразил недоумение тем, что в Сети распространяют слухи о смерти Заворотнюк, хотя официальных заявлений об этом нет.Ранее несколько Telegram-каналов опубликовали переписку, в которой якобы один из сотрудников больницы сообщает, что Завортнюк скончалась 5 октября. Журналисты "КП" позвонили в указанную клинику. Однако в медучреждении заявили, что такой пациентки у них нет.В августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии. Он не уточнил, откуда у него такая информация.Также поступали сведения о том, что Заворотнюк подключили к системе искусственной вентиляции легких. На прошлой неделе появились сообщения, что актриса пришла в сознание и дышит самостоятельно. Близкие косвенно подтверждают, что женщина находится в больнице. Представители артистки не комментируют эту информацию. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, культура, здоровье Ключевые слова: актриса, операция, Заворотнюк — статья прочитана 148 раз Комментарии