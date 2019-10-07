Джонсон попросит ЕС об отсрочке Brexit в случае отсутствия сделки к 19 октября 🔊 Воспроизвести



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направит Евросоюзу письмо с просьбой об отсрочке Brexit, если соглашение об условиях развода с блоком не будет одобрено к 19 октября, говорится в правительственных документах, поданных в шотландский суд, сообщил



Британские законодатели в начале сентября одобрили законопроект, который обязывает правительство просить отсрочки Brexit на три месяца вместо выхода из блока без соглашения.



Джонсон пообещал соблюдать закон, но сказал, что Британия в любом случае покинет ЕС 31 октября.



В материалах, поданных в шотландский суд, где противники Brexit стремятся добиться решения, которое заставит Джонсона соблюсти закон, правительство сообщило, что премьер согласился, что будет обязан направить ЕС письмо с просьбой об отсрочке. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направит Евросоюзу письмо с просьбой об отсрочке Brexit, если соглашение об условиях развода с блоком не будет одобрено к 19 октября, говорится в правительственных документах, поданных в шотландский суд, сообщил reuters со ссылкой на телеканал Би-би-си.Британские законодатели в начале сентября одобрили законопроект, который обязывает правительство просить отсрочки Brexit на три месяца вместо выхода из блока без соглашения.Джонсон пообещал соблюдать закон, но сказал, что Британия в любом случае покинет ЕС 31 октября.В материалах, поданных в шотландский суд, где противники Brexit стремятся добиться решения, которое заставит Джонсона соблюсти закон, правительство сообщило, что премьер согласился, что будет обязан направить ЕС письмо с просьбой об отсрочке. ru.reuters.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: ЕС, Британия, выход, Брекзит, Джонсон — статья прочитана 86 раз Комментарии