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Джонсон попросит ЕС об отсрочке Brexit в случае отсутствия сделки к 19 октября
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направит Евросоюзу письмо с просьбой об отсрочке Brexit, если соглашение об условиях развода с блоком не будет одобрено к 19 октября, говорится в правительственных документах, поданных в шотландский суд, сообщил reuters со ссылкой на телеканал Би-би-си.
Британские законодатели в начале сентября одобрили законопроект, который обязывает правительство просить отсрочки Brexit на три месяца вместо выхода из блока без соглашения.
Джонсон пообещал соблюдать закон, но сказал, что Британия в любом случае покинет ЕС 31 октября.
В материалах, поданных в шотландский суд, где противники Brexit стремятся добиться решения, которое заставит Джонсона соблюсти закон, правительство сообщило, что премьер согласился, что будет обязан направить ЕС письмо с просьбой об отсрочке.
ru.reuters.com
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