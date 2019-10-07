Литовский врач объяснил, почему медики покидают страну 🔊 Воспроизвести © Kauno klinikos



В основном работники больниц и клиник уезжают из балтийской республики из-за социальных причин, заявил неонатолог Арунас Любшис, сообщает



Врачи уезжают в Великобританию, Норвегию, Швецию и Германию.



По словам Любшиса, причины, побуждающие медиков иммигрировать, могут быть разные, но в первую очередь это связано с социальным фактором.



"Молодые люди часто ищут новые вызовы. Почти вся молодежь сейчас говорит на английском языке и мало кто — на русском. Им не составляет большого труда найти работу в другой стране. Наши дипломы признаются во всех европейских странах, поэтому остается только найти место, где ты будешь работать", — заявил он. В основном работники больниц и клиник уезжают из балтийской республики из-за социальных причин, заявил неонатолог Арунас Любшис, сообщает Sputnik Литва . За последние 20 лет Вильнюсский центр неонатологии потерял почти 30 процентов своих анестезиологов-реаниматологов. Об этом в интервью Tut.by рассказал директор этого медучреждения, неонатолог Арунас Любшис.Врачи уезжают в Великобританию, Норвегию, Швецию и Германию.По словам Любшиса, причины, побуждающие медиков иммигрировать, могут быть разные, но в первую очередь это связано с социальным фактором."Молодые люди часто ищут новые вызовы. Почти вся молодежь сейчас говорит на английском языке и мало кто — на русском. Им не составляет большого труда найти работу в другой стране. Наши дипломы признаются во всех европейских странах, поэтому остается только найти место, где ты будешь работать", — заявил он. Врач отметил, что в Литве у медиков разные зарплаты. Размер дохода зависит от клиники, в которой работает специалист. Так, часто в районных больницах врач может заработать больше, чем в университетской клинике.



"Как правило, врач получает на руки 1500−2000 евро в месяц, некоторые врачи — больше, некоторые меньше. Но эта зарплата значительно ниже, чем в Германии и Скандинавских странах", — сказал Любшис.



Неонатолог подчеркнул, что демографические проблемы в Литве, в частности резкое падение рождаемости в последние годы, связаны с высоким уровнем иммиграции.



"За последние 20 лет у нас уехало из страны почти один миллион населения. И конечно, уезжают люди молодые и активные, женщины фертильного возраста — и с этим тоже связано падение рождаемости", — отметил медик.



По данным МВД Литвы, в последние годы число жителей республики стремительно сокращается. В 2015 году в стране было 2921920 человек, в 2016-м — 2888558, в 2017-м — 2847900, в 2018-м — 2808901 человек. На начало 2019 года численность населения составила 2793986 человек.



По данным пессимистического прогноза ООН, к концу 2100 года население Литвы может сократиться до 960 тысяч человек.



Некоторые специалисты полагают, что граждане уезжают из балтийской республики в поисках лучшей жизни в других странах ЕС. Также подтолкнуть население к эмиграции могут проводимые литовским правительством структурные реформы в сферах налогов, здравоохранения, образования, пенсий, инноваций и борьбы с теневой экономикой. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество, здоровье Ключевые слова: эмиграция, врачи, медики География: Литва — статья прочитана 79 раз Комментарии