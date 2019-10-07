Президент Литвы продлил премьеру, лечащемуся от лимфомы, возможность отсутствия на работе 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа продлил на месяц возможность отсутствия на работе по потребности для премьера Саулюса Сквярнялиса, который лечится от лимфомы.



Декрет главы государства предусматривает такую возможность для премьера с 8 ноября, подтвердил BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис. До сих пор эта дата была 4 октября.



В начале сентября С. Сквярнялис сообщил, что у него обнаружена лимфома первой стадии –гематологический рак лимфатической системы.



До сих пор глава правительства отсутствовал на работе в отдельные дни, о его нетрудоспособности сообщается в повестке работе. В отсутствие премьера, его заменяет министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. Литовский президент Гитанас Науседа продлил на месяц возможность отсутствия на работе по потребности для премьера Саулюса Сквярнялиса, который лечится от лимфомы.Декрет главы государства предусматривает такую возможность для премьера с 8 ноября, подтвердил BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис. До сих пор эта дата была 4 октября.В начале сентября С. Сквярнялис сообщил, что у него обнаружена лимфома первой стадии –гематологический рак лимфатической системы.До сих пор глава правительства отсутствовал на работе в отдельные дни, о его нетрудоспособности сообщается в повестке работе. В отсутствие премьера, его заменяет министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. BNS Категории: политика, здоровье Ключевые слова: операция, отпуск, Сквернялис — статья прочитана 69 раз Комментарии