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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Президент Литвы продлил премьеру, лечащемуся от лимфомы, возможность отсутствия на работе
Литовский президент Гитанас Науседа продлил на месяц возможность отсутствия на работе по потребности для премьера Саулюса Сквярнялиса, который лечится от лимфомы.
Декрет главы государства предусматривает такую возможность для премьера с 8 ноября, подтвердил BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис. До сих пор эта дата была 4 октября.
В начале сентября С. Сквярнялис сообщил, что у него обнаружена лимфома первой стадии –гематологический рак лимфатической системы.
До сих пор глава правительства отсутствовал на работе в отдельные дни, о его нетрудоспособности сообщается в повестке работе. В отсутствие премьера, его заменяет министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
Ключевые слова: операция, отпуск, Сквернялис
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