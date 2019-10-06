Побывать в роли танцора

У многих из нас, независимо от возраста, частенько просыпается интерес к танцам. Но не всегда легко выбрать вид танцев именно для себя. Сейчас появилась возможность попробовать несколько видов совершенно бесплатно.
C октября по декабрь «Sveikas miestas» предоставляет возможность получить опыт в следующих видах танцев:
Танец живота
Студия танца «Leila Dance» приглашает девушек и женщин на уроки танца живота. Прелесть танца живота в том, что его может танцевать любая, независимо от телосложения и возраста.
Занятия пройдут 7, 9 октября и 4 ноября с 18:30 вечера.
Бесплатные уроки пройдут по ул. Лукшио 2 (4-й этаж спортивного центра «Sigma»).
Кубинская сальса
Дом танцев «HavanaSi» - студия карибского искусства, традиций и темперамента, расположенная в Вильнюсе, приглашает всех желающих попробовать кубинскую сальсу.
Открытые уроки танцев пройдут 13 октября в 17.00, 22 октября сальса для детей/подростков - с 15:00.
Занятия будут проходить в «Outlet park» (ул. Лакуну, 24, 2-й этаж). 13 октября занятия будут проходить в 12 зале; 22 октября - в 10 зале.
Требуется предварительная регистрация: havanasi.dancehouse@gmail.com.
Тренировки NIA отличаются разнообразием танцевальных стилей - диско, джаз, латинский и африканский. Также к танцу прибавляются лечебные тактики айкидо и тайквадно тай чи.
Занятия будут проходить с 18:30 17-го и 24-го октября и 7, 21, 28 ноября. В студии NIA(ул. Львово 9).
Нужно зарегистрироваться по почте: info@niastudija.lt.
На все открытые уроки нужно принести с собой спортивную одежду и обувь.
Занятия будут проходить в «Outlet park» (ул. Лакуну, 24, 2-й этаж). 13 октября занятия будут проходить в 12 зале; 22 октября - в 10 зале.
Требуется предварительная регистрация: havanasi.dancehouse@gmail.com.
Танцы NIA
Тренировки NIA отличаются разнообразием танцевальных стилей - диско, джаз, латинский и африканский. Также к танцу прибавляются лечебные тактики айкидо и тайквадно тай чи.
Занятия будут проходить с 18:30 17-го и 24-го октября и 7, 21, 28 ноября. В студии NIA(ул. Львово 9).
Нужно зарегистрироваться по почте: info@niastudija.lt.
На все открытые уроки нужно принести с собой спортивную одежду и обувь.
Фото: «Sveikas miestas»