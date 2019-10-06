Больше движения! 🔊 Воспроизвести







Для кого-то спорт - это образ жизни. Однако порой препятствием на пути может быть не столько лень, сколько высокая стоимость занятий.



Между тем, пока ещё не настала настоящая зима, можно побывать на бесплатных тренировках. Общественное предприятие «Sveikas miestas» вместе со столичными организациями приглашает вас посетить открытые занятия в октябре и ноябре.



Скандинавская ходьба



Во время скандинавской ходьбы люди прогуливаются, держа в руках лыжные палки. В парке Вингис открытые занятия пройдут на задней части эстрады. Занятия проведёт клуб по ходьбе «8 žingsniai» в 18.00. Пойти туда можно 10, 17 и 24 октября. В ноябре занятия пройдут 7, 14, 21 и 28.



Те, у кого нет лыжных палок, получат их на месте встречи. Предварительной регистрации на занятия нет, просто берите хорошее настроение и приходите! Между тем, пока ещё не настала настоящая зима, можно побывать на бесплатных тренировках. Общественное предприятие «Sveikas miestas» вместе со столичными организациями приглашает вас посетить открытые занятия в октябре и ноябре.Во время скандинавской ходьбы люди прогуливаются, держа в руках лыжные палки. В парке Вингис открытые занятия пройдут на задней части эстрады. Занятия проведёт клуб по ходьбе «8 žingsniai» в 18.00. Пойти туда можно 10, 17 и 24 октября. В ноябре занятия пройдут 7, 14, 21 и 28.Те, у кого нет лыжных палок, получат их на месте встречи. Предварительной регистрации на занятия нет, просто берите хорошее настроение и приходите! «Salsation Fitness»



«Salsation Fitness» - это активная кардио- и фитнес-тренировка, основанная на латиноамериканских ритмах и других популярных музыкальных стилях. Во время упражнений можно сжечь около 1000 калорий, укрепить мышцы и получить много положительной энергии.



Открытые учения пройдут 21 октября в 20.15 и 13 ноября в 20.15 в «DivaNamai» (ул. Вильняус, 12).



Требуется предварительная регистрация: kamile@salsation.lt.



«Ballet Fitness»



«Ballet Fitness» - это программа, совмещающая в себе фитнес и балет, предназначенная не только для тех, кто хочет научиться пластическим упражнениям, но и для укрепления мышц.



Открытые учения пройдут 22 октября и 12 ноября в 20.00 в «DivaNamai» (ул. Вильняус 12).



Нужна регистрация: kamile.sulcaite@gmail.com.











«In-Trinity»



Студия «Benefit» (ул. Аукштайчю, 6) приглашает попробовать «In-Trinity». Это доска нового поколения, с которой можно выполнять ряд упражнений для укрепления мышц. Упражнения развивают гибкость, улучшают баланс и координацию.



Упражнения пройдут 22 октября и 5 ноября в 20.00.



Количество мест ограничено. Только пять человек могут принять участие в тренинге одновременно.



Регистрация: info@benefit.lt.



На все открытые уроки нужно принести с собой спортивную одежду и обувь.



Фото: «Sveikas miestas»



«Salsation Fitness» - это активная кардио- и фитнес-тренировка, основанная на латиноамериканских ритмах и других популярных музыкальных стилях. Во время упражнений можно сжечь около 1000 калорий, укрепить мышцы и получить много положительной энергии.Открытые учения пройдут 21 октября в 20.15 и 13 ноября в 20.15 в «DivaNamai» (ул. Вильняус, 12).Требуется предварительная регистрация: kamile@salsation.lt.«Ballet Fitness» - это программа, совмещающая в себе фитнес и балет, предназначенная не только для тех, кто хочет научиться пластическим упражнениям, но и для укрепления мышц.Открытые учения пройдут 22 октября и 12 ноября в 20.00 в «DivaNamai» (ул. Вильняус 12).Нужна регистрация: kamile.sulcaite@gmail.com.Студия «Benefit» (ул. Аукштайчю, 6) приглашает попробовать «In-Trinity». Это доска нового поколения, с которой можно выполнять ряд упражнений для укрепления мышц. Упражнения развивают гибкость, улучшают баланс и координацию.Упражнения пройдут 22 октября и 5 ноября в 20.00.Количество мест ограничено. Только пять человек могут принять участие в тренинге одновременно.Регистрация: info@benefit.lt.На все открытые уроки нужно принести с собой спортивную одежду и обувь. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: здоровье Ключевые слова: «Sveikas miestas» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 52 раза Комментарии