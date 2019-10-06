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«Темно, почти ночь»
«Темно, почти ночь» (польск. Ciemno, prawie noc) - новый интригующий фильм Борыса Ланкоша, экранизация книги Йоанны Батор.
Борис Ланкош в польском кинематографе до сих пор сумел показать себя как внимательный режиссёр-документалист и жанровый экспериментатор.
Фильм Ланкоша «Темно, почти ночь» - это путешествие в мрачный, обнищавший Валбжих, город в котором, как показано в фильме, накапливается всё зло этого мира.
Криминальный триллер рассказывает нам о происшествиях этого места. В Валбжихе проходит ряд тайных исчезновений детей. В город прибывает Алиция Табор – журналистка, когда-то жившая в этом городе.
Спустя годы, вернувшись на родину, журналистка хочет встретиться с семьями пропавших без вести детей и разгадать тайну, перед которой даже полиция оказалась бессильной.
Чтобы узнать правду, журналистке придется столкнуться с новыми угрозами и тем, от чего она убегала всю свою взрослую жизнь. В ходе исследования она сталкивается не только с чужими, но и с шокирующими тайнами своей семьи.
Фильм представлен в программе Польского кинофестиваля, проходящего в эти дни в Литве.
Показ фильма состоится:
2019 10 09 (среда), 21:00, Скальвия, Вильнюс
2019 10 10 (четверг), 18:30, Пасака, Вильнюс
2019 10 11 (пятница), 17:30, Ромува, Каунас
2019 10 12 (суббота), 18:00, Культурный центр в Мажейкяй
Весь репертуар кинофестиваля - на сайте www.lenkukinas.lt
Йоана САЙКОВСКА, "Обзор"
Категории: культура
Ключевые слова: Польский кинофестиваль, Ciemno, prawie noc
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