«Темно, почти ночь» 🔊 Воспроизвести







«Темно, почти ночь» (польск. Ciemno, prawie noc) - новый интригующий фильм Борыса Ланкоша, экранизация книги Йоанны Батор.



Борис Ланкош в польском кинематографе до сих пор сумел показать себя как внимательный режиссёр-документалист и жанровый экспериментатор.



Фильм Ланкоша «Темно, почти ночь» - это путешествие в мрачный, обнищавший Валбжих, город в котором, как показано в фильме, накапливается всё зло этого мира.



Криминальный триллер рассказывает нам о происшествиях этого места. В Валбжихе проходит ряд тайных исчезновений детей. В город прибывает Алиция Табор – журналистка, когда-то жившая в этом городе.



Спустя годы, вернувшись на родину, журналистка хочет встретиться с семьями пропавших без вести детей и разгадать тайну, перед которой даже полиция оказалась бессильной.



Чтобы узнать правду, журналистке придется столкнуться с новыми угрозами и тем, от чего она убегала всю свою взрослую жизнь. В ходе исследования она сталкивается не только с чужими, но и с шокирующими тайнами своей семьи.



Фильм представлен в программе Польского кинофестиваля, проходящего в эти дни в Литве.



Показ фильма состоится:



2019 10 09 (среда), 21:00, Скальвия, Вильнюс



2019 10 10 (четверг), 18:30, Пасака, Вильнюс



2019 10 11 (пятница), 17:30, Ромува, Каунас



2019 10 12 (суббота), 18:00, Культурный центр в Мажейкяй



Весь репертуар кинофестиваля - на сайте www.lenkukinas.lt Борис Ланкош в польском кинематографе до сих пор сумел показать себя как внимательный режиссёр-документалист и жанровый экспериментатор.Фильм Ланкоша «Темно, почти ночь» - это путешествие в мрачный, обнищавший Валбжих, город в котором, как показано в фильме, накапливается всё зло этого мира.Криминальный триллер рассказывает нам о происшествиях этого места. В Валбжихе проходит ряд тайных исчезновений детей. В город прибывает Алиция Табор – журналистка, когда-то жившая в этом городе.Спустя годы, вернувшись на родину, журналистка хочет встретиться с семьями пропавших без вести детей и разгадать тайну, перед которой даже полиция оказалась бессильной.Чтобы узнать правду, журналистке придется столкнуться с новыми угрозами и тем, от чего она убегала всю свою взрослую жизнь. В ходе исследования она сталкивается не только с чужими, но и с шокирующими тайнами своей семьи.Фильм представлен в программе Польского кинофестиваля, проходящего в эти дни в Литве.2019 10 09 (среда), 21:00, Скальвия, Вильнюс2019 10 10 (четверг), 18:30, Пасака, Вильнюс2019 10 11 (пятница), 17:30, Ромува, Каунас2019 10 12 (суббота), 18:00, Культурный центр в МажейкяйВесь репертуар кинофестиваля - на сайте www.lenkukinas.lt Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: Польский кинофестиваль, Ciemno, prawie noc — статья прочитана 86 раз Комментарии