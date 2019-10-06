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Нидерланды отказались от названия «Голландия» из-за ассоциации с наркотиками





Правительство Нидерландов решило отказаться от названия «Голландия», сообщает championat.com со ссылкой на издание Adformatie.

Власти Нидерландов хотят обновить имидж страны, поскольку Голландия ассоциируется у туристов в основном с наркотиками и Кварталом красных фонарей в Амстердаме, где находятся множество публичных домов.

Правительство решило строить новый образ страны вокруг названия «Нидерланды». Оно будет активно продвигаться на международных мероприятиях, включая песенный конкурс Евровидение — 2020.
Национальная команда Нидерландов по футболу тоже откажется от привычного названия. Ребрендинг коснётся и спортсменов, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году. При этом оранжевый останется фирменным цветом страны.

Примечательно, что никто из интернет-комментаторов даже не интересуется, насколько достоверна обнародованная информация. После того, как литовские власти по просьбе властей грузинских стали называть Грузию исключительно Сакартвело, хотя на англоязычных рекламах в самом Вильнюсе эта страна по-прежнему почему-то называется Georgia, возможные варианты с переименованием целых стран воспринимаются уже совершенно спокойно.

Интернет-остроумцы сосредоточились лишь на комментариях типа: "То есть от самих наркотиков отказываться не собираются?"
Категории: в Европе
Ключевые слова: Нидерланды, Голландия
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добавлена сегодня, 6 октября, 12:40

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