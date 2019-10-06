Хозяин вернулся 🔊 Воспроизвести Фото: fksuduva.lt







Действующий чемпион, забив в двух последних матчах литовского футбольного первенства, вернулся на привычное уже для себя первое место.



Теперь командам предстоит пройти ещё через несколько хитросплетений отложенных матчей, чтобы турнирная таблица приобрела, наконец-то, должный вид, без учёта «два пишем, три – в уме».



Чемпионат Литвы по футболу-2019



Отложенный матч 20-го тура



«Судува» – «Паланга» - 5:0 (голы: Р.Оливейра, 33, 64, Й.Тадич, 47, К.Бручич, 59, М.Топчагич, 89). 500 зрителей.



26-й тур



«Кауно Жальгирис» – «Жальгирис» (Вильнюс) – 1:2 (Л.Пилибайтис, 43 - Т.Киш, 24, А.Кордос, 60). 150 зрителей. Теперь командам предстоит пройти ещё через несколько хитросплетений отложенных матчей, чтобы турнирная таблица приобрела, наконец-то, должный вид, без учёта «два пишем, три – в уме».«Судува» – «Паланга» - 5:0 (голы: Р.Оливейра, 33, 64, Й.Тадич, 47, К.Бручич, 59, М.Топчагич, 89). 500 зрителей.«Кауно Жальгирис» – «Жальгирис» (Вильнюс) – 1:2 (Л.Пилибайтис, 43 - Т.Киш, 24, А.Кордос, 60). 150 зрителей. «Атлантас» (Клайпеда) – «Ритеряй» (Вильнюс) – 2:1 (Б.Бимениймана, 69, В.Лукша, 88 - Д.Казлаускас, 45+1). 150 зрителей.



«Судува» (Мариямполе) – «Панявежис» – 3:1 (Р.Оливейра, 13, ЙюТадич, 40, А.Шврлюга, 72 - П.Янушаускас, 17 – с пен.). 550 зрителей.



«Стумбрас» (Каунас) – «Паланга» – 0:3 (техническое поражение).



Бомбардиры: 1. Томислав Киш («Жальгирис») – 22 гола, 2. Терем Моффи («Ритеряй») – 13, 3. Ливиу Антал («Жальгирис») – 12, 4. Михрет Топчагич («Судува») - 11, 5. Жоао Фигуэйредо («Кауно Жальгирис») – 10 голов.







Турнирное положение: 1. «Судува» - 63 очка после 24 игр, 2. «Жальгирис» - 62 (25), 3. «Ритеряй» – 42 (25), 4. «Кауно Жальгирис» - 40 (26), 5. «Панявежис» - 30 (26), 6. «Атлантас» - 25 (26), 7. «Паланга» - 16 (26), «Стумбрас» - 15 (26).



В 27-м туре 12 октября встречаются «Паланга» - «Судува», затем 15-го октября будет сыгран отложенный матч 22-го тура «Ритеряй» – «Судува», а 19 октября – снова матчи 27-го тура: «Ритеряй» – «Кауно Жальгирис» и «Панявежис» - «Атлантас». 20 октября, наконец-то, состоится, давно ожидаемый матч «Жальгирис» - «Судува», перенесённый из программы 21-го тура.



Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, чемпионат, результаты матчей, чемпионат Литвы по футболу — статья прочитана 136 раз Комментарии