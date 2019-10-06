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Память о великом литовском режиссёре Эймунтасе Някрошюсе увековечена в Санкт-Петербурге





В пятницу, 4 октября, в актерском фойе театра-фестиваля «Балтийский дом» прошла церемония открытия мемориальной доски, посвященной крупнейшему литовскому режиссеру Эймунтасу Някрошюсу.

Открытие состоялось в рамках Международного театрального фестиваля «Балтийский дом». На церемонии присутствовали, генеральный консул Литвы господин Дайнюс Нумгаудис, директор театра «Мено Фортас» (он, к слову, был создан Някрошюсом), руководство фестиваля, многочисленные представители прессы и почитатели творчества маэстро.

В своем выступлении директор театра "Мено Фортас" Аудрюс Янкаускас отметил, что высоко ценит отношение Петербурга к памяти великого режиссера, и подчеркнул: «особенно важно, что мы оставляем свое имя не только на этой мемориальной доске, но и в программе фестиваля "Балтийский дом", постоянным участником которого был Эймунтас Някрошюс".
Сын режиссера, театральный художник Марюс Някрошюс с большим волнением благодарил петербуржцев, отметив, что петербургская мемориальная доска - первый знак, увековечивший память его отца.

«Программа нынешнего двадцать девятого фестиваля посвящена памяти великого режиссера Эймунтаса Някрошюса и называется «Някрошюс. Продолжение...», и это вселяет надежду на то, что его ученики и последователи продолжат дело мастера», - отметил Сергей Шуб, директор театра-фестиваля «Балтийский дом».





В фойе театра-фестиваля «Балтийский дом» с этого дня - две памятные доски двум великим режиссерам, которые внесли огромный вклад в развитие как русской, так и мировой культуры. Первая памятная доска - Георгию Товстоногову, главному режиссёру Ленинградского театра имени Ленинского комсомола и Большого драматического театра, а вторая – великому литовскому режиссеру Эймунтасу Някрошюсу.

Литовскому зрителю очень приятно, и есть чем гордиться: на площади возле здания театра-фестиваля «Балтийский дом» стоят символическое кресло замечательного литовского режиссера Римаса Туминаса, символичный стул удивительного литовского актера Донатаса Баниониса, символичное кресло прекрасного режиссера Камы Гинкаса, который родился и вырос в Литве. А всего таких стульев пока только пять.

Вечером 4 октября был показан на малой сцене "Балтийского дома" спектакль «Братья Карамазовы» (режиссер Сильва Кривицкиене) в исполнении ТЕАТР-СТУДИИ «ТЕОМАЙ» (выпускники Литовской академии музыки и театра, курса Эймунтаса Някрошюса).

Фото автора

Татьяна ПАВЛОВА, специально для «Обзора»
Категории: культура, Петербург и русское зарубежье
Ключевые слова: «Балтийский дом», Эймунтас Някрошюс
География: Россия, Санкт-Петербург
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добавлена сегодня, 6 октября, 10:40

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