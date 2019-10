Красная угроза. Какими страшилками об армии России пугают западные СМИ 🔊 Воспроизвести Военнослужащие на полигоне Раевский в Новороссийске © РИА Новости / Виталий Тимкив



Неизвестные в камуфляже, секретная высадка, разведка побережья — норвежское издание AldriMer на этой неделе сообщило, что на Шпицбергене скрытно десантировался русский спецназ. Посольство России в Осло отреагировало мгновенно: дипломаты назвали публикацию фейком и грубой провокацией, подготовленной с целью "насаждения образа врага" в лице Москвы. Впрочем, европейские СМИ не в первый раз пугают читателей подобными "страшилками". О самых оригинальных из них — в материале



Страхи скандинавов



По итогам опроса, проведенного в Норвегии в начале августа, 67 процентов граждан этой страны считают Москву угрозой мировой стабильности. Это результат, в том числе, постоянных антироссийских публикаций в местных СМИ. Неизвестные в камуфляже, секретная высадка, разведка побережья — норвежское издание AldriMer на этой неделе сообщило, что на Шпицбергене скрытно десантировался русский спецназ. Посольство России в Осло отреагировало мгновенно: дипломаты назвали публикацию фейком и грубой провокацией, подготовленной с целью "насаждения образа врага" в лице Москвы. Впрочем, европейские СМИ не в первый раз пугают читателей подобными "страшилками". О самых оригинальных из них — в материале РИА Новости. По итогам опроса, проведенного в Норвегии в начале августа, 67 процентов граждан этой страны считают Москву угрозой мировой стабильности. Это результат, в том числе, постоянных антироссийских публикаций в местных СМИ.



В частности, этим летом опубликовали серию материалов о расторжении между Россией и США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вину за это, само собой, возложили исключительно на Москву.



© Фото : U.S. Navy Двадцать четыре корабля из 14 стран принимают участие в совместных учениях войск НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец") в Норвежском море. 7 ноября 2018



Ранее Минобороны королевства утверждало через местные СМИ, что Россия глушит GPS-сигналы во время учений НАТО вблизи норвежского побережья. Однако никаких доказательств не предоставили.



"Страшилки" любят и в других скандинавских странах. Так, Швеция регулярно охотится в территориальных водах за мифическими русскими подлодками.



Осенью 2014-го шведские военные развернули крупномасштабную операцию по поиску российской субмарины, якобы скрывающейся неподалеку от Стокгольма. Все это сопровождалось массированной кампанией в местных СМИ, на все лады проклинавших "агрессивные устремления" Москвы.



В результате операция не завершилась ничем и обошлась ВМС Швеции в 2,74 миллиона долларов. В апреле 2015-го выяснилось, что в водах Стокгольмского архипелага видели не подлодку, а гражданское судно. СМИ почему-то об этом промолчали.



"Атака на мозг"



СМИ стран Балтии при отражении мнимой "российской агрессии" бросаются на амбразуру в первых рядах, не щадя собственной репутации.



В январе этого года эстонский журналист портала Eesti Päevaleht Вахур Коортис предложил разместить на территории страны ракеты и нацелить их на Санкт-Петербург. По его мнению, это единственное средство, способное удержать Кремль от маленького победоносного похода на запад.



Впрочем, к тактике запугивания читателей нередко прибегают и куда более авторитетные западноевропейские СМИ.



Так, в апреле ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер начал выпуск новостей с тревожного сообщения о том, что американская армия вместе с европейскими союзниками собирается изгнать из Эстонии подразделения российских Вооруженных сил, которые "вошли туда так же, как несколько лет назад в Крым".



В конце журналист признается, что все это неправда. "Это просто образ, однако вполне реалистичный", — объяснил он. В Москве шутку телеведущего восприняли как возмутительную провокацию, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал произошедшее "атакой на мозг".



В августе отличились журналисты из Нидерландов. Издание De Telegraaf заявило, что семьям голландских пилотов истребителей F-16, базировавшихся в Литве, в 2017-м поступали угрозы от "российской разведки". Якобы женам летчиков звонили неизвестные и говорили всякие гадости "с сильным русским акцентом".



Автор статьи не привел никаких доказательств, сославшись на анонимные источники. МИД России назвал публикацию элементом последовательно внедряемого на Западе мифа о "российской угрозе".



Паника за Ла-Маншем



Происками "коварной разведки Кремля" пугала своих читателей и британская Times. В феврале 2017-го — незадолго до отправки в Эстонию воинского контингента с туманного Альбиона — издание призвало солдат и офицеров к максимальной бдительности. Якобы первое, что сделают российские разведчики, — взломают их смартфоны и украдут личные данные, чтобы затем шантажировать.



А ослепительно красивые русскоязычные девушки, завербованные ФСБ, расставят для доверчивых британцев целую сеть так называемых медовых ловушек. При этом журналисты опять ничем не подтвердили свои слова.



В раздувании слухов о "русской угрозе" дальше европейцев зашли только американцы. После расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в прессе США с пугающей частотой появляются материалы о возможной войне с Россией.



Так, в начале августа газета The New York Times разместила статью, в которой уверяет, что американцы могут в этом противостоянии проиграть. Как правило, за такими публикациями кроется завуалированный призыв Пентагона: "Дайте денег на оружие!"



В частности, этим летом опубликовали серию материалов о расторжении между Россией и США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вину за это, само собой, возложили исключительно на Москву.Ранее Минобороны королевства утверждало через местные СМИ, что Россия глушит GPS-сигналы во время учений НАТО вблизи норвежского побережья. Однако никаких доказательств не предоставили."Страшилки" любят и в других скандинавских странах. Так, Швеция регулярно охотится в территориальных водах за мифическими русскими подлодками.Осенью 2014-го шведские военные развернули крупномасштабную операцию по поиску российской субмарины, якобы скрывающейся неподалеку от Стокгольма. Все это сопровождалось массированной кампанией в местных СМИ, на все лады проклинавших "агрессивные устремления" Москвы.В результате операция не завершилась ничем и обошлась ВМС Швеции в 2,74 миллиона долларов. В апреле 2015-го выяснилось, что в водах Стокгольмского архипелага видели не подлодку, а гражданское судно. СМИ почему-то об этом промолчали.СМИ стран Балтии при отражении мнимой "российской агрессии" бросаются на амбразуру в первых рядах, не щадя собственной репутации.В январе этого года эстонский журналист портала Eesti Päevaleht Вахур Коортис предложил разместить на территории страны ракеты и нацелить их на Санкт-Петербург. По его мнению, это единственное средство, способное удержать Кремль от маленького победоносного похода на запад.Впрочем, к тактике запугивания читателей нередко прибегают и куда более авторитетные западноевропейские СМИ.Так, в апреле ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер начал выпуск новостей с тревожного сообщения о том, что американская армия вместе с европейскими союзниками собирается изгнать из Эстонии подразделения российских Вооруженных сил, которые "вошли туда так же, как несколько лет назад в Крым".В конце журналист признается, что все это неправда. "Это просто образ, однако вполне реалистичный", — объяснил он. В Москве шутку телеведущего восприняли как возмутительную провокацию, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал произошедшее "атакой на мозг".В августе отличились журналисты из Нидерландов. Издание De Telegraaf заявило, что семьям голландских пилотов истребителей F-16, базировавшихся в Литве, в 2017-м поступали угрозы от "российской разведки". Якобы женам летчиков звонили неизвестные и говорили всякие гадости "с сильным русским акцентом".Автор статьи не привел никаких доказательств, сославшись на анонимные источники. МИД России назвал публикацию элементом последовательно внедряемого на Западе мифа о "российской угрозе".Происками "коварной разведки Кремля" пугала своих читателей и британская Times. В феврале 2017-го — незадолго до отправки в Эстонию воинского контингента с туманного Альбиона — издание призвало солдат и офицеров к максимальной бдительности. Якобы первое, что сделают российские разведчики, — взломают их смартфоны и украдут личные данные, чтобы затем шантажировать.А ослепительно красивые русскоязычные девушки, завербованные ФСБ, расставят для доверчивых британцев целую сеть так называемых медовых ловушек. При этом журналисты опять ничем не подтвердили свои слова.В раздувании слухов о "русской угрозе" дальше европейцев зашли только американцы. После расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в прессе США с пугающей частотой появляются материалы о возможной войне с Россией.Так, в начале августа газета The New York Times разместила статью, в которой уверяет, что американцы могут в этом противостоянии проиграть. Как правило, за такими публикациями кроется завуалированный призыв Пентагона: "Дайте денег на оружие!"Хотя иногда американские журналисты не брезгуют и откровенными фейками, которые быстро расходятся по Сети.