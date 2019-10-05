Петербургская делегация наведается в литовский Каунас для подписания соглашений 🔊 Воспроизвести



С 6 по 8 октября в Каунасе пройдут традиционные «Петербургские встречи». В рамках программы выступят хоры мальчиков, пройдут круглый стол по театральной теме и встреча с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда. Гости из Северной столицы привезли с собой подарок для литовских партнеров, сообщают



В литовском Каунасе с 6 по 8 октября пройдут традиционные «Петербургские встречи». Для участия в мероприятиях прибудет делегация из Северной столицы во главе с зампреда Комитета по внешним связям Андреем Хлутковым.



Программу откроет совместный концерт детских хоров мальчиков двух городов. На следующий день в музыкальном театре пройдет круглый стол по вопросам сотрудничества в сфере театрального искусства. С 6 по 8 октября в Каунасе пройдут традиционные «Петербургские встречи». В рамках программы выступят хоры мальчиков, пройдут круглый стол по театральной теме и встреча с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда. Гости из Северной столицы привезли с собой подарок для литовских партнеров, сообщают Невские Новости В литовском Каунасе с 6 по 8 октября пройдут традиционные «Петербургские встречи». Для участия в мероприятиях прибудет делегация из Северной столицы во главе с зампреда Комитета по внешним связям Андреем Хлутковым.Программу откроет совместный концерт детских хоров мальчиков двух городов. На следующий день в музыкальном театре пройдет круглый стол по вопросам сотрудничества в сфере театрального искусства. Также делегация встретится с российскими соотечественниками - ветеранами и жителями блокадного Ленинграда, проживающими в Литве. В ходе встречи блокаднице Лидии Васильевне Ивановой передадут памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». В дар Славянскому центру эстетического воспитания преподнесут учебно-методическую и художественную литературу на русском языке.



В последний день в мэрии Каунаса пройдет встреча Андрея Хлуткова с вице-мэром госпожой Расой Шнапштене. Планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.



Делегация подготовила подарок для литовских партнеров. Для экспонирования в Музее литовской литературы им. Майрониса гости передадут в дар копии уникальных архивных документов о литовском поэте и теологе М.Майронисе. nevnov.ru Категории: общество, культура Ключевые слова: фестиваль, Санкт-Петербург, хор География: Литва, Каунас — статья прочитана 134 раза Комментарии