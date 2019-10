Принц Гарри подал в суд на британские таблоиды 🔊 Воспроизвести







Британский принц Гарри подал в суд на The Sun и Daily Mirror, сообщил Букингемский дворец.



Принц Гарри утверждает, что таблоиды незаконно получили доступ к сообщениям голосовой почты. В суд пока не переданы необходимые документы. Интересы принца представляют юристы фирмы Clintons, которая не раз вела дела о прослушке знаменитостей сотрудниками СМИ, передает ТАСС со ссылкой на Sky News и Guardian.



Его жена Меган Маркл 1 октября подала в суд на таблоид Mail on Sunday, который опубликовал ее письмо отцу. В письме Маркл просит отца прекратить лгать и пытаться заработать на сенсационных заявлениях.



«Больше всего на свете я боюсь, что история повторится. Я видел, что случилось, когда человек, которого я любил, был буквально превращен в товар и перестал восприниматься как живая личность», – заявил сын принцессы Дианы.



Он подчеркнул, что «потерял свою мать и теперь вынужден наблюдать за тем, как супруга становится жертвой тех же сил».



Напомним, сообщалось, что у Маркл постоянно возникают разногласия с королевской семьей. Герцогиня Сассекская вызывала недовольство принца Уильяма и королевы Елизаветы II.



