Фильм «Обратная сторона тишины» „Kita tylos pusė“ : когда ненависть сильнее любви 🔊 Воспроизвести







4 октября один из ярчайших режиссеров Литвы, Альгимантас Пуйпа, вернулся на большие экраны с картиной «Обратная сторона тишины», идеей экранизации которой режиссер был одержим 15 лет. На этот раз объектом творчества маэстро стал знаменитый роман скандинавского писателя Торгни Линдгрен «Шмелиный мед», который в 1995 г. был удостоен одной из самых значимых литературных премий Швеции.



Эйнар (акт. Юозас Будрайтис) и Каспар (акт. Повилас Станкус) - братья, похожие, но одновременно такие разные. Они не виделись целую вечность, несмотря на то, что их разделяет только река. Каждый день они наблюдают друг за другом издалека, знают, кто когда топит печь, ложится спать, зажигает свет и ... живут в ожидании смерти друг друга. Эйнар (акт. Юозас Будрайтис) и Каспар (акт. Повилас Станкус) - братья, похожие, но одновременно такие разные. Они не виделись целую вечность, несмотря на то, что их разделяет только река. Каждый день они наблюдают друг за другом издалека, знают, кто когда топит печь, ложится спать, зажигает свет и ... живут в ожидании смерти друг друга. Их братская связь давно оборвана, еще в молодости, когда оба любили одну и ту же женщину по имени Мина (акт. Аста Станкунайте). Одному из них она была женой, другому – любовницей. Им обоим она родила сына Ларса. Эйнар хорошо помнит то лето, когда Ларс погиб. Оба брата были виновны в смерти юноши. Эта трагедия еще больше углубила пропасть между ними и отняла не только сына, но и любимую Мину. Именно тогда и разделила братьев вечная стена молчания и ненависти.



Вся грязь несогласия между братьями всплывает на поверхность, когда в их жизни неожиданно появляется еще одна женщина – Изабеле (акт. Виктория Куодите).



Приехав ненадолго в деревню, она остается на полгода и становится своеобразным мостом между двумя упрямыми стариками. Изабеле несколько раз в день плавает на лодке от одного берега к другому, готовит братьям еду, моет пол, топит печь, обмывает их старые тела, слушает разные истории и ...пытается помирить братьев. Но не станет ли их ненависть друг к другу сильнее любви?



Аутентичную шведскую деревеньку, окруженную водой, режиссер картины А.Пуйпа воссоздал в Литве. На эту роль отлично подошла уникальная деревушка «Вянте», находящаяся в Шилутском районе возле Куршской косы.



Вызывающая, интригующая и провокационная работа режиссера A.Пуйпы перенесет зрителя на окруженный водой шведский островок и окунет в историю, где каждый сможет отыскать что-то свое.



Финансирование фильма обеспечил Литовский киноцентр.







ОБРАТНАЯ СТОРОНА ТИШИНЫ



ПРЕМЬЕРА В ЛИТВЕ: 2019-10-04



РЕЖИССЕР: Algimantas Puipa



СЦЕНАРИЙ: Jonas Cornell



В РОЛЯХ: Юозас Будрайтис («Никто не хотел умирать», „Щит и меч“), Повилас Станкус („Elzė iš Gilijos“, „Билет до Тадж-Махала“), Виктория Куодите („Балкон“, „Perpetuum mobile“), Аста Станкунайте и др.



ЖАНР: драма



СТРАНА: Литва



ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: N- 13 Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Альгимантас Пуйпа, Kita tylos pusė — статья прочитана 72 раза Комментарии