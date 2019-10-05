В Литве – первый памятник М.Сервантесу 🔊 Воспроизвести







В начале нынешней недели в Вильнюсе был торжественно открыт памятник Мигелю де Сервантесу Сааведре, всемирно известному испанскому писателю. Первый в Литве!



Это значимое событие в области культуры было приурочено ко дню рождения автора великого Дон Кихота.



Многие жители литовской столицы, считающие себя высокообразованными и культурно развитыми, могут, наверное, удивиться: как это они пропустили этот факт!



Ничего удивительного! Об открытии памятника в вильнюсской галерее «Mažoji galerija» не сообщали в новостях главных телеканалов Литвы, не проронили ни слова ведущие литовские газеты.



Скорее всего, их смутило, что памятник великому испанцу сделан… из фанеры. Толстой, трёхсантиметровой, но всё же фанеры.



Но когда узнаёшь, что автором этой необычной композиции является вильнюсский художник и скульптор Сергей Евтухов, приоткрывший нам, как недавно писал «Обзор», совершенно невероятные страницы из жизни Александра Сергеевича Пушкина, возможные вопросы отпадают сразу. Это значимое событие в области культуры было приурочено ко дню рождения автора великого Дон Кихота.Многие жители литовской столицы, считающие себя высокообразованными и культурно развитыми, могут, наверное, удивиться: как это они пропустили этот факт!Ничего удивительного! Об открытии памятника в вильнюсской галерее «Mažoji galerija» не сообщали в новостях главных телеканалов Литвы, не проронили ни слова ведущие литовские газеты.Скорее всего, их смутило, что памятник великому испанцу сделан… из фанеры. Толстой, трёхсантиметровой, но всё же фанеры.Но когда узнаёшь, что автором этой необычной композиции является вильнюсский художник и скульптор Сергей Евтухов, приоткрывший нам, как недавно писал «Обзор», совершенно невероятные страницы из жизни Александра Сергеевича Пушкина, возможные вопросы отпадают сразу.







Сергей признался, что его любимыми писателями являются Мигель Сервантес и Даниил Хармс, а также о том, что «родитель» Дон Кихота не мог не вложить в характер идальго, в его отношение к миру немалую частицу себя самого.



То же самое можно, пожалуй, сказать, и о произведениях самого Сергея Евтухова.



Вот, скажем, необычное решение памятника Сервантесу: летящий конь и его всадник, твёрдо стоящий на земле.



Любопытно, какое объяснение этому могли бы дать читатели нашего сайта?



Хозяйка «Mažoji galerija» Воланда Раупялите и Сергей Евтухов







У автора этих строк есть своё объяснение, но познакомиться с ним можно будет только в ближайшем номере газеты «Обзор», а потом уже в расширенном тексте – на сайте www.obzor.lt



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На церемонии презентации памятника М.Сервантесу С.Евтухов упомянул о двух важных моментах, которые во многом помогают понять его творчество.Сергей признался, что его любимыми писателями являются Мигель Сервантес и Даниил Хармс, а также о том, что «родитель» Дон Кихота не мог не вложить в характер идальго, в его отношение к миру немалую частицу себя самого.То же самое можно, пожалуй, сказать, и о произведениях самого Сергея Евтухова.Вот, скажем, необычное решение памятника Сервантесу: летящий конь и его всадник, твёрдо стоящий на земле.Любопытно, какое объяснение этому могли бы дать читатели нашего сайта?У автора этих строк есть своё объяснение, но познакомиться с ним можно будет только в ближайшем номере газеты «Обзор», а потом уже в расширенном тексте – на сайте www.obzor.lt Александр ШАХОВ , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Сергей Евтухов, Сервантес, Mazoji galerija, «Mažoji galerija» — статья прочитана 106 раз Комментарии