Главная >> Новости >> экономика >> Литва может запустить в сообщении с Беларусью грузовой экспресс-поезд

Литва может запустить в сообщении с Беларусью грузовой экспресс-поезд





Литва рассматривает возможность организовать экспресс-поезд в сообщении с Беларусью для перевозок грузов. Об этом шла речь на встрече министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко и министра транспорта и связи Литвы Ярослава Наркевича на полях Белорусской транспортной недели, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса Беларуси.

"Сегодня мы наблюдаем позитивную динамику роста объема грузоперевозок с Беларусью. Комбинированный поезд "Викинг" остается одним из наиболее конкурентоспособных проектов в нашем сотрудничестве и демонстрирует рост в 20%. Дополнительно рассматриваем возможность организовать экспресс-поезд между нашими странами для перевозок основных грузов на регулярной основе", - сказал Ярослав Наркевич.
Алексей Авраменко отметил, что Литва является одним из ведущих экономических партнеров страны, причем одним из основных направлений сотрудничества является транзитно-транспортная сфера.

"Литовская Республика и порт Клайпеда в частности являются давними партнерами белорусских импортеров и экспортеров. Ежегодная доля белорусских грузов, переваливаемых в Клайпедском порту, на протяжении последних пяти лет превышает 30%", - сказал министр.

Наблюдается и постоянный рост пассажиропотока, за 8 месяцев этого года он увеличился на 13%. Ярослав Наркевич считает, что общими усилиями необходимо повышать привлекательность "поезда четырех столиц" Киев - Минск - Вильнюс - Рига.

Кроме того, на встрече обсуждалась модернизация пункта пропуска "Мядининкай - Каменный Лог", принимающего почти половину автомобильного грузопотока между Литвой и Беларусью. Ярослав Наркевич сообщил, что с литовской стороны подготовка к началу работ идет в соответствии с графиком: расширение участка дороги с зоны пункта пропуска с 4 до 8 полос начнется в конце этого года, чтобы реализовать проект до 2023 года.

Белорусской стороной с использованием финансирования Европейского инвестиционного банка реализуется проект по реконструкции автомобильной дороги М7 Минск - Вильнюс и модернизации "Каменного лога".
Категории: экономика
Ключевые слова: грузовой, экспресс-поезд, Ярослав Наркевич
статья прочитана 115 раз
добавлена сегодня, 5 октября, 16:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка