Литва может запустить в сообщении с Беларусью грузовой экспресс-поезд 🔊 Воспроизвести







Литва рассматривает возможность организовать экспресс-поезд в сообщении с Беларусью для перевозок грузов. Об этом шла речь на встрече министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко и министра транспорта и связи Литвы Ярослава Наркевича на полях Белорусской транспортной недели, сообщили



"Сегодня мы наблюдаем позитивную динамику роста объема грузоперевозок с Беларусью. Комбинированный поезд "Викинг" остается одним из наиболее конкурентоспособных проектов в нашем сотрудничестве и демонстрирует рост в 20%. Дополнительно рассматриваем возможность организовать экспресс-поезд между нашими странами для перевозок основных грузов на регулярной основе", - сказал Ярослав Наркевич. Литва рассматривает возможность организовать экспресс-поезд в сообщении с Беларусью для перевозок грузов. Об этом шла речь на встрече министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко и министра транспорта и связи Литвы Ярослава Наркевича на полях Белорусской транспортной недели, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса Беларуси."Сегодня мы наблюдаем позитивную динамику роста объема грузоперевозок с Беларусью. Комбинированный поезд "Викинг" остается одним из наиболее конкурентоспособных проектов в нашем сотрудничестве и демонстрирует рост в 20%. Дополнительно рассматриваем возможность организовать экспресс-поезд между нашими странами для перевозок основных грузов на регулярной основе", - сказал Ярослав Наркевич. Алексей Авраменко отметил, что Литва является одним из ведущих экономических партнеров страны, причем одним из основных направлений сотрудничества является транзитно-транспортная сфера.



"Литовская Республика и порт Клайпеда в частности являются давними партнерами белорусских импортеров и экспортеров. Ежегодная доля белорусских грузов, переваливаемых в Клайпедском порту, на протяжении последних пяти лет превышает 30%", - сказал министр.



Наблюдается и постоянный рост пассажиропотока, за 8 месяцев этого года он увеличился на 13%. Ярослав Наркевич считает, что общими усилиями необходимо повышать привлекательность "поезда четырех столиц" Киев - Минск - Вильнюс - Рига.



Кроме того, на встрече обсуждалась модернизация пункта пропуска "Мядининкай - Каменный Лог", принимающего почти половину автомобильного грузопотока между Литвой и Беларусью. Ярослав Наркевич сообщил, что с литовской стороны подготовка к началу работ идет в соответствии с графиком: расширение участка дороги с зоны пункта пропуска с 4 до 8 полос начнется в конце этого года, чтобы реализовать проект до 2023 года.



Белорусской стороной с использованием финансирования Европейского инвестиционного банка реализуется проект по реконструкции автомобильной дороги М7 Минск - Вильнюс и модернизации "Каменного лога". Категории: экономика Ключевые слова: грузовой, экспресс-поезд, Ярослав Наркевич — статья прочитана 115 раз Комментарии