Слишком уж похоже на правду: Шутку про туалетный протест Украины в ПАСЕ восприняли абсолютно всерьез 🔊 Воспроизвести Фото: Council of Europe Parliamentary/Globallookpress



В Twitter не перестают обсуждать фейк про "туалетный протест" Литвы и Украины в ПАСЕ. Новость распространили СМИ, но некоторые пользователи даже не подумали о том, что это может быть шуткой, и обсуждают информацию всерьез, некоторые оправдываются за доверчивость - уж слишком выдуманная история похожа на правду, пишет



Новость о "туалетном протесте" Украины 4 октября распространил ИД "Панорама". В сообщении говорилось, что делегация Незалежной и Литвы заняла все кабинки в туалете и не пускала туда русских коллег. Якобы делалось это для того, чтобы Россия почувствовала, каково это - когда кто-то оккупирует территории. В Twitter не перестают обсуждать фейк про "туалетный протест" Литвы и Украины в ПАСЕ. Новость распространили СМИ, но некоторые пользователи даже не подумали о том, что это может быть шуткой, и обсуждают информацию всерьез, некоторые оправдываются за доверчивость - уж слишком выдуманная история похожа на правду, пишет tsargrad.tv. Новость о "туалетном протесте" Украины 4 октября распространил ИД "Панорама". В сообщении говорилось, что делегация Незалежной и Литвы заняла все кабинки в туалете и не пускала туда русских коллег. Якобы делалось это для того, чтобы Россия почувствовала, каково это - когда кто-то оккупирует территории. Всерьез новость восприняли не только рядовые пользователи, но некоторые политические деятели. Так, репост в своем микроблоге в Twitter сделал экс-премьер министр Украины Николай Азаров.



Затем фейк прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков, отметив, что на его памяти такого еще не было.



Впрочем, некоторых возмутило, что информацию некоторые СМИ выдавали за настоящую новость.



"Желаю вам, чтобы следующие новости были остроумнее, чтоб не цепляло", - написала @veronikazalite в микроблоге ИД "Панорама".



"А когда представитель добрался до туалета, его замочили в сортире!" - придумал продолжение @Borisk221.



"Эта болезнь называется "Украина головного мозга". Очень заразна. Депутаты ПАСЕ в опасности", - отмечает @Y97wXXXNSPXj6iC.



"Уже как новость гуляет. И верят, слишком уж похоже на правду", - пояснила @catyujin. Категории: в Европе Ключевые слова: Украина, ПАСЕ, "туалетный протест" — статья прочитана 155 раз Комментарии