С уважением к ветеранам школы 🔊 Воспроизвести







Замечательный праздник День учителя для учителей-ветеранов клайпедской основной школы имени М.Горького, как обычно, начался красиво и душевно. Дело в том, что в школе существует красивая традиция - уже много лет на большие праздники собирают вместе учителей, вышедших на пенсию, для встреч и общения.



Любой праздник предполагает яркую программу. Вот и в этот раз школьники подготовили концерт. Приятно, что цветы выступавшим дарили благодарные учителя-зрители.



Школа им. М.Горького (директор Ирина Наркявичене) славится своим удивительным учительским театром «Перемена», который в этот день показал новый спектакль своего же автора Майи Тараховской (Ася Котляр) «Деревенские страсти по Шекспиру».



Комедийная пьеса в замечательном исполнении очень понравилась, поспособствовала праздничному настроению. Как поведала зрителям режиссёр театра Галина Семёнова, через 16 дней артисты учительской труппы, повезут пьесу в Ригу на большой международный фестиваль. Любой праздник предполагает яркую программу. Вот и в этот раз школьники подготовили концерт. Приятно, что цветы выступавшим дарили благодарные учителя-зрители.Школа им. М.Горького (директор Ирина Наркявичене) славится своим удивительным учительским театром «Перемена», который в этот день показал новый спектакль своего же автора Майи Тараховской (Ася Котляр) «Деревенские страсти по Шекспиру».Комедийная пьеса в замечательном исполнении очень понравилась, поспособствовала праздничному настроению. Как поведала зрителям режиссёр театра Галина Семёнова, через 16 дней артисты учительской труппы, повезут пьесу в Ригу на большой международный фестиваль.











А начали символичными словами Олега Митяева: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…».



Эти добрые встречи, так необходимые людям, школа, вероятно, единственная в литовском городе-порту проводит для своих сеньоров 3-4 раза в год. Вечер помогают организовать секции учителей, то есть вся школа. Это своего рода – преемственность поколений, уважение ветеранам школы.



Создателем, организатором и душой коллектива сеньоров школы является Тамара Владимировна Лукьянова, которая учителем начальных классов в школе Горького начала работать в 1955 году.



Без сувенира на память меня Тамара Владимировна не отпустила. Вот такие они, Учителя!



С праздником вас, дорогие учителя!



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Согласитесь, только приглашение на концерт и спектакль, цветы, поздравления и добрые пожелания было бы приятно долгое время проработавшим в школе. Но их ещё ждал роскошный стол, замечательное общение за чаем и великолепной выпечкой, где делились новостями, душевно и тепло общались, пели любимые песни.А начали символичными словами Олега Митяева: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…».Эти добрые встречи, так необходимые людям, школа, вероятно, единственная в литовском городе-порту проводит для своих сеньоров 3-4 раза в год. Вечер помогают организовать секции учителей, то есть вся школа. Это своего рода – преемственность поколений, уважение ветеранам школы.Создателем, организатором и душой коллектива сеньоров школы является Тамара Владимировна Лукьянова, которая учителем начальных классов в школе Горького начала работать в 1955 году.Без сувенира на память меня Тамара Владимировна не отпустила. Вот такие они, Учителя!С праздником вас, дорогие учителя! Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: образование Ключевые слова: основная школа имени М.Горького, День учителя География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 169 раз Комментарии