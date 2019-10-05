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С уважением к ветеранам школы





Замечательный праздник День учителя для учителей-ветеранов клайпедской основной школы имени М.Горького, как обычно, начался красиво и душевно. Дело в том, что в школе существует красивая традиция - уже много лет на большие праздники собирают вместе учителей, вышедших на пенсию, для встреч и общения.

Любой праздник предполагает яркую программу. Вот и в этот раз школьники подготовили концерт. Приятно, что цветы выступавшим дарили благодарные учителя-зрители.

Школа им. М.Горького (директор Ирина Наркявичене) славится своим удивительным учительским театром «Перемена», который в этот день показал новый спектакль своего же автора Майи Тараховской (Ася Котляр) «Деревенские страсти по Шекспиру».

Комедийная пьеса в замечательном исполнении очень понравилась, поспособствовала праздничному настроению. Как поведала зрителям режиссёр театра Галина Семёнова, через 16 дней артисты учительской труппы, повезут пьесу в Ригу на большой международный фестиваль.
Согласитесь, только приглашение на концерт и спектакль, цветы, поздравления и добрые пожелания было бы приятно долгое время проработавшим в школе. Но их ещё ждал роскошный стол, замечательное общение за чаем и великолепной выпечкой, где делились новостями, душевно и тепло общались, пели любимые песни.





А начали символичными словами Олега Митяева: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…».

Эти добрые встречи, так необходимые людям, школа, вероятно, единственная в литовском городе-порту проводит для своих сеньоров 3-4 раза в год. Вечер помогают организовать секции учителей, то есть вся школа. Это своего рода – преемственность поколений, уважение ветеранам школы.

Создателем, организатором и душой коллектива сеньоров школы является Тамара Владимировна Лукьянова, которая учителем начальных классов в школе Горького начала работать в 1955 году.

Без сувенира на память меня Тамара Владимировна не отпустила. Вот такие они, Учителя!

С праздником вас, дорогие учителя!

Фото автора

Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: образование
Ключевые слова: основная школа имени М.Горького, День учителя
География: Литва, Клайпеда
статья прочитана 169 раз
добавлена сегодня, 5 октября, 12:40

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