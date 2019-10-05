И снова «Атспиндис» будет удивлять и восхищать 🔊 Воспроизвести







Международный фестиваль моноспектаклей „Aтспиндис“ 8 октября в 19.00 часов в Вильнюсе в театре МИ (ул. Траку 9/1, дворец Францисканцев) представит аншлаговый спектакль Театра Наций и Театра на Юго-Западе «Я, Бабушка, Илико и Илларион».



Этим же авторским спектаклем Георгия Иобадзе по одноименному культовому роману Н. Думбадзе 9 октября в 18 часов в Висагинасе в зале „Драугисте“ откроется XIV Международный фестиваль моноспектаклей „Aтспиндис“.



Это спектакль, который с одинаковым успехом, всегда в неизменно полных залах идет на Малой сцене театра Наций (Москва), одного из самых успешных театров России, которым руководит Евгений Миронов и в популярном Театре на Юго-Западе (Москва)! Режиссёр, автор сценария, хореограф и исполнитель этого спектакля - Георгий Иобадзе, знакомый литовскому зрителю по фильму Алексея Федорченко «Ангелы революции». Фильм был показан в Литве на Международном кинофестивале « Kino pavasaris» (8 июня 2015 в рамках конкурсной программы 26-го российского кинофестиваля «Кинотавр» картина получила приз «За лучшую режиссуру», а также приз гильдии киноведов и кинокритиков «Слон»). Это спектакль, который с одинаковым успехом, всегда в неизменно полных залах идет на Малой сцене театра Наций (Москва), одного из самых успешных театров России, которым руководит Евгений Миронов и в популярном Театре на Юго-Западе (Москва)! Режиссёр, автор сценария, хореограф и исполнитель этого спектакля - Георгий Иобадзе, знакомый литовскому зрителю по фильму Алексея Федорченко «Ангелы революции». Фильм был показан в Литве на Международном кинофестивале « Kino pavasaris» (8 июня 2015 в рамках конкурсной программы 26-го российского кинофестиваля «Кинотавр» картина получила приз «За лучшую режиссуру», а также приз гильдии киноведов и кинокритиков «Слон»).











В этой маленькой грузинской деревеньке никто никуда не спешит, здесь вообще время течёт по другим законам. Здесь шутят, любят, дружат, поют, плачут и снова смеются. Хочется задержаться надолго. «Я, бабушка, Илико и Илларион» – спектакль, на котором смеёшься и плачешь, порой одновременно. Но это те слёзы и грусть, когда не больно, а светло».



Спектакль в 2019 г. получил гран При на фестивалях: “Albamono“ (Албания, Корча), „Sankryža“ (Литва, Друскининкай).



В этот же день в 20 часов в том же зале свой авторский спектакль - „История божьего человека“ - представит известнейший литовский музыкант, перкусист Акадий Готесман.



„Путь рыцаря, одержимого идеей встречи Вечной Женственности и Вечной Мужественности, человеческих глаз и вечной музыки, глубокой поэзии и театра, от которого умолкает свинг—идеей, которая, по моим представлениям, держит мир“,- таким видит свой спектакль автор.











10 октября в 10 и 12 часов в зале „Драугисте“ любимица висагинцев Бируте Мар и оркестр „Тримитас“ представят познавательную сказку для всей семьи „Город Тримитаса“.



Следующим спектаклем этого дня станет спектакль известной кубинской актрисы Монси Дуани „Слезы падают беззвучно“, который пройдет на испанском языке с синопсисом на русском и литовском языке. Это подарок фестиваля городу, вход бесплатный. В спектакле



Монсе Дуанти воплощает образ мулатки Осирис и легендарной певицы Лупе.











Осирис - это мулатка родом из Сан Педрито, из Восточной провинции Сантьяго дэ Куба, сбежавшая от изнурительной жары и нестерпимой бедности, в Литву, с Александром Петровичем, и совсем не из любви к нему.



В 19 часов в кинозале Валерия Лиходей представит спектакль „Проводница“ по мотивам рассказов Анетты Пент «Проводница», «Госпожа Менг Во и принципы красоты».



Героиня спектакля - актриса, которой пришлось стать проводницей. Но ничто не может заставить ее перестать быть истинной актрисой, которая продолжает наблюдать за пассажирами, их типажами, поведением, настроением, представлять себе их судьбы и соотносить свои размышления и наблюдения с собственной судьбой. И сочинять свой не видимый никому внутренний спектакль-исповедь. Проводница поезда, который едет мимо Альпийских гор, сопровождает нас в мир других людей. Или, может быть, помогает вернуться к самим себе? А поезд все едет…



В 20.30 часов в зале „Драугисте“ Жанна Хрулева из Владимира представит спектакль „Любовь во время холеры“ по роману Г. Гарсия Маркеса.



..История их любви началась, когда ей было 15, ему - 18. И конечно же, их увлек и закружил вихрь, ураган чувств. Но на пути любви возникли препятствия, которые разлучили влюбленных на долго. Она вышла замуж за знаменитого доктора, родила детей, стала хозяйкой большого дома. Он остался холостяком. И хотя имел несметное число любовных приключений, продолжал любить по-настоящему только ее одну. Только спустя полвека, после того как она осталась вдовой, влюбленный из юности снова появился в ее жизни.



11 октября Мономарафон начнется в 17.30 в зале „Драугисте“ новой работой Бируте Мар „Будда на чердаке“ по роману Д. Оцуки.



Ее спектакль удивляет, ошеломляет, потрясает до слез. В его основе - удивительная история японских невест, приплывших в Америку к своим женихам, которых они видели лишь на фотографиях (а фотографии далеко не всегда являлись подлинными). Они создавали семьи (как бы многим из них не было тяжело) и оставались жить в чужой для них стране. Мы будем наблюдать со стороны за судьбами этих женщин, за тем как рушатся мечты о любви, о сказочно- прекрасной американской жизни.. А в одно утро, после событий в Перл Харбор, все рухнуло окончательно.. Все японцы просто исчезли из Америки как туман, словно их никогда там и не было.



Бируте будет петь на японском языке и танцевать..



Надо отметить, что Бируте изучала традиционный Nihon Buyo танец и Noh театр в Токио, а также по своим японским заметкам написала и издала книгу «Кокоро».



Анна Гланц-Маргулис „Их сестра“. Она - вечная как и история Эдипа, ведь она и есть- дочь Эдипа, которая и после смерти не удостоилась Суда. Ведь надо выслушать и обвиняемую - её правду, её точку зрения, которую мы так и не узнали. О ней говорят только - Его дочь, Их сестра. Её имя существовало только в связи с её родными. Так её и запомнили - сестра без Поступков. На протяжении столетий она была только антиподом своей сестры.



Её жизнь сплетена из жизней её родных. Любовь и сострадание - самое большое её оправдание.



В 20 часов в фойе „Драугисте“ известный белорусский артист, создатель ансамбля „Троица“ Иван Кирчук представит спектакль „Дорожка моя“, созданный по белорусскому фольклору. „Дорожка моя“ - это путь человека от рождения до перехода в Мир инойюю В спектакле можно будет услышать более 40 народных песен, фрагменты древних заговоров, которые прозвучат на интуитивном представлении того, как их могли исполнить наши далекие предки в ритуалах. Все в сопровождении народных инструментов: окарины, дудочки, жалейки, лиры. Также прозвучат инструменты из других стран мира.



„Своей программой я хотел бы обратить внимание людей к своим корням, к Предкам, потаму что без них не было бы нас, не было бы Будущего. Мудрости Прородителей наших низкий поклон“ - отмечает Иван Кирчук.



В 21.30 в кинозале полюбившаяся висагинцам в прошлом году актриса из Израиля Анна Гланц-Маргулис представит свою премьеру „И обнимет меня нездешнее чудо“ по мотивам произведений Беллы и Марка Шагал.



Их влюбленность произошла в одно мгновенье. Их любовь длилась несколько десятилетий. Их духовная связь не прервалась и после ухода Беллы в мир иной.



Белла Розенфельд – главная женщина в жизни гениального Марка Шагала. Она была его Музой, возлюбленной, женой, другом… Белла смотрит на нас с его полотен, он говорит с ней в своих стихах, рассказывает о ней в воспоминаниях. Она значила для него не меньше, чем он для нее.



В 23 час, в фойе „Драугисте“ Всеволод Чубенко представит также премьерный спектакль „Аристократы духа”, созданного по poману М. Веллера „Бомж“.



Спектакль сделан в стиле "кабаре". Большой неожиданностью для зрителей станет прекрасное исполнение Всеволодом Чубенко песен Алексея Паперного.



12 октября в 15 часов в кинозале зрители смогут встретится с латышским актером Андрисом Булисом, которого многие помнят по прекрасному спектаклю „Полет“. На сей раз он приедет со спектаклем „Фейсбук. Live“.



Нагромождение коробок, письменный стол и экран. Офис служащего логистической компании. Молодой человек опубликовал свой статус в Фейсбуке. И с этого момента у него началась новая жизнь – в виртуальном пространстве. Насколько мы зависим от социальных сетей, как наличие или отсутствие «лайков» управляют нашим настроением, сколько времени мы проводим в виртуальном пространстве? Эти вопросы с каждым днем становятся все актуальнее. Наша жизнь уже никогда не будет прежней, потому что мы живем в эпоху соцсетей. Когда реальная встреча заменяется общением на уровне: «Привет, как дела? – Ок.» – «Лайк!», «Смайл». Поговорили…



Моноспектакль в исполнении латвийского актера иногда сравнивают с работами Евгения Гришковца. Но, пожалуй, общее здесь только жанр. В отличие от Гришковца, который говорит от своего имени и свои тексты, Булис играет предложенный режиссером персонаж. И делает это очень убедительно. На протяжении всего спектакля зрители успели и откровенно посмеяться и, совершенно не стесняясь, поплакать. Почти два часа актер, что называется, держит зал: лирические отступления сменяются веселыми репликами или откровениями хоккейного болельщика, виртуальное путешествие, показанное с помощью экрана, напоминает театр теней, и эти режиссерские ходы все время подогревают зрительский интерес. Что же там дальше? А дальше – после легкого и временами комедийного начала, актер уводит зрителя в глубочайшую философскую плоскость. И начинается разговор о том, что останется в жизни после нас. И не станет ли «Фейсбук» тем самым надгробьем, где будет написан статус каждого из нас?



В 17 часов в зале „Драугисте“ уникальная актриса, создательница и единственная исполнительница единственного в мире Театра пяток Вероника Гонзалес несколько лет тому назад выступала на нашем фестивале и была восторженно принята. Сейчас у нее новый спектакль, и актриса между своими гастролями сумела выкроить один день для висагинцев. Пропустить этот спектакль просто невозможно.



Это феерия изобретательности и мастерства, когда один человек на сцене исполняет роли одновременно до 10 персонажей. Это яркое и запоминающееся зрелище. Доставьте радость себе и своим близким. Это спектакль для всей семьи.



В 18 часов в кинозале Павел Ходжаев из Бобруйска представит спектакль „Фестиваль тишины“ по пьесе Дианы Балыко.



Перед зрителем пройдёт кусочек жизни Ночного Ника – ди-джея на радио в программе «Неспящий город». Он говорит о том, что это его последняя ночь в качестве Ночного Ника. «Это было прекрасное время. И вы снова услышите меня. Только я уже буду не Ночным, а Утренним или Вечерним Ником. А, возможно, Жёлтым, или Белым и Пушистым, или Фиолетовым в крапинку. А может вовсе и не Ник, а Ноч-Ник, Сказоч-Ник…».



Словом, Ник прощается со слушателями, и мы понимаем, что с ним что-то произошло. Что? Всё началось с того, что он, как обычно, отправился в экспедицию за яркими впечатлениями и попал на Фестиваль тишины, организованный в городе.



На главной площадке зрителям раздали беспроводные наушники и устроили прекрасную возможность для трёх тысяч человек танцевать в полной тишине. Была предоставлена возможность послушать тишину из свежевырытой могилы, лёжа в гробу на протяжении часа. И Ник прошёл через всё это!



Что он понял, этот человек, который просто боится тишины, потому что она заставляет думать, который сбежал от тишины на радио, где надо говорить не останавливаясь?



Наверное, этот материал заинтересует всех, он понятен и близок каждому, ведь все мы хотим понять, зачем живём, чем заниматься в жизни и как не ошибиться и не пройти мимо своего предназначения.



И в заключении фестиваля в 19 часов в зале „Драугисте“ звезда Юлия Рутберг представит спектакль „КАБАРЕ „Бродячая собака“.



„Когда я увидела фильм «Кабаре», то просто с ума сошла. Я давно мечтала играть в этом жанре, потому что это сплав музыки, слова, пластики, актерской игры. При этом разговор идет на вечные темы и о гениальных людях. В репертуарном театре всегда есть некая четвертая стена. Не важно, играете вы Шекспира или Чехова, зритель остается в роли наблюдателя. В кабаре, по определению, четвертая стена отсутствует. Так что то, что сделали мы, принципиально иное: в кабаре основным партнером артиста является именно публика. Я пою, танцую, читаю стихи, рассказываю истории… Многие зрители говорят, что у них складывается ощущение, будто я поговорила с каждым из них… Поэтому вы, уважаемые зрители, будете не только созерцателями, но и соучастниками. Давайте на пару часов попробуем вынырнуть из всей этой суеты, отвлечься от нашего безумного, безумного мира и предадимся роскоши. Роскоши человеческого общения» - Ю.Рутберг. В спектакле на сцене нет ничего, что могло бы помочь актеру, разве что папаха, превращающаяся периодически в верного пса Мураду. Главными же средствами становится танец, жест, взгляд, интонация. Каждому персонажу присущ свой ритм, своя улыбка, свой говорок. После этого спектакля вам будет всё равно, какая за окном погода. Потому что солнца, тепла и света хватит надолго и на всех. На сцене оживают не только персонажи книги, оживают все голоса, звуки, мелодии!В этой маленькой грузинской деревеньке никто никуда не спешит, здесь вообще время течёт по другим законам. Здесь шутят, любят, дружат, поют, плачут и снова смеются. Хочется задержаться надолго. «Я, бабушка, Илико и Илларион» – спектакль, на котором смеёшься и плачешь, порой одновременно. Но это те слёзы и грусть, когда не больно, а светло».Спектакль в 2019 г. получил гран При на фестивалях: “Albamono“ (Албания, Корча), „Sankryža“ (Литва, Друскининкай).В этот же день в 20 часов в том же зале свой авторский спектакль -- представит известнейший литовский музыкант, перкусист Акадий Готесман.„Путь рыцаря, одержимого идеей встречи Вечной Женственности и Вечной Мужественности, человеческих глаз и вечной музыки, глубокой поэзии и театра, от которого умолкает свинг—идеей, которая, по моим представлениям, держит мир“,- таким видит свой спектакль автор.10 октября в 10 и 12 часов в зале „Драугисте“ любимица висагинцев Бируте Мар и оркестр „Тримитас“ представят познавательную сказку для всей семьиСледующим спектаклем этого дня станет спектакль известной кубинской актрисы Монси Дуани, который пройдет на испанском языке с синопсисом на русском и литовском языке. Это подарок фестиваля городу, вход бесплатный. В спектаклеМонсе Дуанти воплощает образ мулатки Осирис и легендарной певицы Лупе.Осирис - это мулатка родом из Сан Педрито, из Восточной провинции Сантьяго дэ Куба, сбежавшая от изнурительной жары и нестерпимой бедности, в Литву, с Александром Петровичем, и совсем не из любви к нему.В 19 часов в кинозале Валерия Лиходей представит спектакльпо мотивам рассказов Анетты Пент «Проводница», «Госпожа Менг Во и принципы красоты».Героиня спектакля - актриса, которой пришлось стать проводницей. Но ничто не может заставить ее перестать быть истинной актрисой, которая продолжает наблюдать за пассажирами, их типажами, поведением, настроением, представлять себе их судьбы и соотносить свои размышления и наблюдения с собственной судьбой. И сочинять свой не видимый никому внутренний спектакль-исповедь. Проводница поезда, который едет мимо Альпийских гор, сопровождает нас в мир других людей. Или, может быть, помогает вернуться к самим себе? А поезд все едет…В 20.30 часов в зале „Драугисте“ Жанна Хрулева из Владимира представит спектакльпо роману Г. Гарсия Маркеса...История их любви началась, когда ей было 15, ему - 18. И конечно же, их увлек и закружил вихрь, ураган чувств. Но на пути любви возникли препятствия, которые разлучили влюбленных на долго. Она вышла замуж за знаменитого доктора, родила детей, стала хозяйкой большого дома. Он остался холостяком. И хотя имел несметное число любовных приключений, продолжал любить по-настоящему только ее одну. Только спустя полвека, после того как она осталась вдовой, влюбленный из юности снова появился в ее жизни.начнется в 17.30 в зале „Драугисте“ новой работой Бируте Мар „Будда на чердаке“ по роману Д. Оцуки.Ее спектакль удивляет, ошеломляет, потрясает до слез. В его основе - удивительная история японских невест, приплывших в Америку к своим женихам, которых они видели лишь на фотографиях (а фотографии далеко не всегда являлись подлинными). Они создавали семьи (как бы многим из них не было тяжело) и оставались жить в чужой для них стране. Мы будем наблюдать со стороны за судьбами этих женщин, за тем как рушатся мечты о любви, о сказочно- прекрасной американской жизни.. А в одно утро, после событий в Перл Харбор, все рухнуло окончательно.. Все японцы просто исчезли из Америки как туман, словно их никогда там и не было.Бируте будет петь на японском языке и танцевать..Надо отметить, что Бируте изучала традиционный Nihon Buyo танец и Noh театр в Токио, а также по своим японским заметкам написала и издала книгу «Кокоро».В 19 часов в кинозале Нора Бадалян из Армении представит спектакль Лота Векеманса. Она - вечная как и история Эдипа, ведь она и есть- дочь Эдипа, которая и после смерти не удостоилась Суда. Ведь надо выслушать и обвиняемую - её правду, её точку зрения, которую мы так и не узнали. О ней говорят только - Его дочь, Их сестра. Её имя существовало только в связи с её родными. Так её и запомнили - сестра без Поступков. На протяжении столетий она была только антиподом своей сестры.Её жизнь сплетена из жизней её родных. Любовь и сострадание - самое большое её оправдание.В 20 часов в фойе „Драугисте“ известный белорусский артист, создатель ансамбляИван Кирчук представит спектакль „Дорожка моя“, созданный по белорусскому фольклору. „Дорожка моя“ - это путь человека от рождения до перехода в Мир инойюю В спектакле можно будет услышать более 40 народных песен, фрагменты древних заговоров, которые прозвучат на интуитивном представлении того, как их могли исполнить наши далекие предки в ритуалах. Все в сопровождении народных инструментов: окарины, дудочки, жалейки, лиры. Также прозвучат инструменты из других стран мира.„Своей программой я хотел бы обратить внимание людей к своим корням, к Предкам, потаму что без них не было бы нас, не было бы Будущего. Мудрости Прородителей наших низкий поклон“ - отмечает Иван Кирчук.В 21.30 в кинозале полюбившаяся висагинцам в прошлом году актриса из Израиля Анна Гланц-Маргулис представит свою премьерупо мотивам произведений Беллы и Марка Шагал.Их влюбленность произошла в одно мгновенье. Их любовь длилась несколько десятилетий. Их духовная связь не прервалась и после ухода Беллы в мир иной.Белла Розенфельд – главная женщина в жизни гениального Марка Шагала. Она была его Музой, возлюбленной, женой, другом… Белла смотрит на нас с его полотен, он говорит с ней в своих стихах, рассказывает о ней в воспоминаниях. Она значила для него не меньше, чем он для нее.В 23 час, в фойе „Драугисте“ Всеволод Чубенко представит также премьерный спектакль „Аристократы духа”, созданного по poману М. ВеллераСпектакль сделан в стиле "кабаре". Большой неожиданностью для зрителей станет прекрасное исполнение Всеволодом Чубенко песен Алексея Паперного.12 октября в 15 часов в кинозале зрители смогут встретится с латышским актером Андрисом Булисом, которого многие помнят по прекрасному спектаклю „Полет“. На сей раз он приедет со спектаклемНагромождение коробок, письменный стол и экран. Офис служащего логистической компании. Молодой человек опубликовал свой статус в Фейсбуке. И с этого момента у него началась новая жизнь – в виртуальном пространстве. Насколько мы зависим от социальных сетей, как наличие или отсутствие «лайков» управляют нашим настроением, сколько времени мы проводим в виртуальном пространстве? Эти вопросы с каждым днем становятся все актуальнее. Наша жизнь уже никогда не будет прежней, потому что мы живем в эпоху соцсетей. Когда реальная встреча заменяется общением на уровне: «Привет, как дела? – Ок.» – «Лайк!», «Смайл». Поговорили…Моноспектакль в исполнении латвийского актера иногда сравнивают с работами Евгения Гришковца. Но, пожалуй, общее здесь только жанр. В отличие от Гришковца, который говорит от своего имени и свои тексты, Булис играет предложенный режиссером персонаж. И делает это очень убедительно. На протяжении всего спектакля зрители успели и откровенно посмеяться и, совершенно не стесняясь, поплакать. Почти два часа актер, что называется, держит зал: лирические отступления сменяются веселыми репликами или откровениями хоккейного болельщика, виртуальное путешествие, показанное с помощью экрана, напоминает театр теней, и эти режиссерские ходы все время подогревают зрительский интерес. Что же там дальше? А дальше – после легкого и временами комедийного начала, актер уводит зрителя в глубочайшую философскую плоскость. И начинается разговор о том, что останется в жизни после нас. И не станет ли «Фейсбук» тем самым надгробьем, где будет написан статус каждого из нас?В 17 часов в зале „Драугисте“ уникальная актриса, создательница и единственная исполнительница единственного в мире Театра пяток Вероника Гонзалес несколько лет тому назад выступала на нашем фестивале и была восторженно принята. Сейчас у нее новый спектакль, и актриса между своими гастролями сумела выкроить один день для висагинцев. Пропустить этот спектакль просто невозможно.Это феерия изобретательности и мастерства, когда один человек на сцене исполняет роли одновременно до 10 персонажей. Это яркое и запоминающееся зрелище. Доставьте радость себе и своим близким. Это спектакль для всей семьи.В 18 часов в кинозале Павел Ходжаев из Бобруйска представит спектакльпо пьесе Дианы Балыко.Перед зрителем пройдёт кусочек жизни Ночного Ника – ди-джея на радио в программе «Неспящий город». Он говорит о том, что это его последняя ночь в качестве Ночного Ника. «Это было прекрасное время. И вы снова услышите меня. Только я уже буду не Ночным, а Утренним или Вечерним Ником. А, возможно, Жёлтым, или Белым и Пушистым, или Фиолетовым в крапинку. А может вовсе и не Ник, а Ноч-Ник, Сказоч-Ник…».Словом, Ник прощается со слушателями, и мы понимаем, что с ним что-то произошло. Что? Всё началось с того, что он, как обычно, отправился в экспедицию за яркими впечатлениями и попал на Фестиваль тишины, организованный в городе.На главной площадке зрителям раздали беспроводные наушники и устроили прекрасную возможность для трёх тысяч человек танцевать в полной тишине. Была предоставлена возможность послушать тишину из свежевырытой могилы, лёжа в гробу на протяжении часа. И Ник прошёл через всё это!Что он понял, этот человек, который просто боится тишины, потому что она заставляет думать, который сбежал от тишины на радио, где надо говорить не останавливаясь?Наверное, этот материал заинтересует всех, он понятен и близок каждому, ведь все мы хотим понять, зачем живём, чем заниматься в жизни и как не ошибиться и не пройти мимо своего предназначения.И в заключении фестиваля в 19 часов в зале „Драугисте“ звездапредставит спектакль„Когда я увидела фильм «Кабаре», то просто с ума сошла. Я давно мечтала играть в этом жанре, потому что это сплав музыки, слова, пластики, актерской игры. При этом разговор идет на вечные темы и о гениальных людях. В репертуарном театре всегда есть некая четвертая стена. Не важно, играете вы Шекспира или Чехова, зритель остается в роли наблюдателя. В кабаре, по определению, четвертая стена отсутствует. Так что то, что сделали мы, принципиально иное: в кабаре основным партнером артиста является именно публика. Я пою, танцую, читаю стихи, рассказываю истории… Многие зрители говорят, что у них складывается ощущение, будто я поговорила с каждым из них… Поэтому вы, уважаемые зрители, будете не только созерцателями, но и соучастниками. Давайте на пару часов попробуем вынырнуть из всей этой суеты, отвлечься от нашего безумного, безумного мира и предадимся роскоши. Роскоши человеческого общения» - Ю.Рутберг. Инф. организаторов фестиваля Категории: культура Ключевые слова: Юлия Рутберг, «Атспиндис» География: Литва, Висагинас — статья прочитана 29 раз Комментарии