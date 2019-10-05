Из истории педагогики 🔊 Воспроизвести В начале жизни школу помню я…



А.С.Пушкин











27 сентября в России отметили День воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1866 году в Санкт-Петербурге открылся первый в России детский сад. В Литве работники дошкольного образования свой праздник отмечают вместе с учителями 5 октября в Международный день учителя.



Вспомним основоположников современного дошкольного образования.



Роберт Оуэн



Первый в мире детский сад – «школу для маленьких детей» – организовал в 1802 году в шотландском городе Нью-Ланарк фабрикант Роберт Оуэн (1771-1858). В нем воспитывались дети рабочих его предприятия.



Сам Роберт, сын мелкого лавочника, не получил систематического образования. В 7 лет учитель местной школы использовал его как помощника, но ещё через 2 года школьное образование Оуэна навсегда закончилось, и он отправился искать счастья в больших городах. Оуэн служил учеником и приказчиком в мануфактурных магазинах Стэмфордa, Лондона и Манчестера, однако он не получил систематического образования. Но Оуэн страстно увлекался наукой, не боялся тяжелой работы и довольно быстро выбился в управляющего мануфактурой. А затем стал совладельцем текстильной фабрики своего тестя в Нью-Ланарке. Вспомним основоположников современного дошкольного образования.Первый в мире детский сад – «школу для маленьких детей» – организовал в 1802 году в шотландском городе Нью-Ланарк фабрикант Роберт Оуэн (1771-1858). В нем воспитывались дети рабочих его предприятия.Сам Роберт, сын мелкого лавочника, не получил систематического образования. В 7 лет учитель местной школы использовал его как помощника, но ещё через 2 года школьное образование Оуэна навсегда закончилось, и он отправился искать счастья в больших городах. Оуэн служил учеником и приказчиком в мануфактурных магазинах Стэмфордa, Лондона и Манчестера, однако он не получил систематического образования. Но Оуэн страстно увлекался наукой, не боялся тяжелой работы и довольно быстро выбился в управляющего мануфактурой. А затем стал совладельцем текстильной фабрики своего тестя в Нью-Ланарке.



Сутью доктрины, которую проповедовал Оуэн, было следующее: характер человека формируется обстоятельствами и социальным окружением, поэтому люди не отвечают за свои поступки. Их следует обучать и воспитывать, как можно раньше начинать прививать им правила правильного поведения. Экономические взгляды Оуэна основывались на принципе: труд — общепризнанное естественное благо.



Оуэн представил правительственному комитету свой план создания для бедняков кооперативных посёлков, где они трудились бы сообща, без капиталистов-нанимателей. Его идеи натолкнулись на непонимание и раздражение. Тогда Оуэн обратился прямо к широкой публике. В нескольких речах, произнесённых в Лондоне в августе 1817 году при значительном стечении народа, он впервые изложил свой план. Чем дальше, тем больше перерастал скромный проект, связанный с конкретной проблемой, в систему переустройства общества на коммунистических началах. В 1817—1824 годах Оуэн объехал всю Британию, побывал за границей, произнёс множество речей, написал массу статей и листовок, неустанно проповедуя свои идеи.







Нью-ланаркская фабрика прославилась далеко за пределами Шотландии как своими коммерческими успехами, так и благосостоянием рабочих. Её даже посетил будущий император Николай I. Говорят, он предлагал Роберту Оуэну вместе с двумя миллионами британских рабочих переселиться в Россию, однако фабрикант предпочел остаться на родине.



Разочаровавшись в английском «образованном обществе», утратив даже своё влияние в Нью-Ланарке, Оуэн с сыновьями уехал в Америку. В 1825 году Оуэн покупает в Америке 30 тысяч акров земли и организовывает здесь, в штате Индиана коммунистическую производительную общину «Новая гармония», устав которой основывался на принципах уравнительного коммунизма.



Предприятие, поглотив 40 тысяч фунтов стерлингов — почти всё состояние Оуэна, окончилось провалом. В 1829 году он вернулся на родину. Выделив некоторые средства своим детям (их было семеро), Оуэн в дальнейшем вёл очень скромный образ жизни.



Сохранив до смерти большую ясность ума, он не избежал старческих странностей. В последние годы жизни Оуэн увлёкся спиритизмом, стал склонен к мистике. Но он сохранил обаяние доброты, которое отметил Герцен. Всю жизнь он очень любил детей. Взгляды Оуэна на воспитание сохраняют значение и в наше время.



Оуэн считал, что во всех недостатках современных людей виновата социальная среда, то есть капитализм, являющийся источником всех социальных бедствий, что его надо заменить социализмом. Доказывал, что основной причиной общественного зла является невежество людей. Общественные противоречия можно устранить путём распространения знаний, внедрения истины.







А.И.Герцен в произведении «Былое и думы» с одобрением отзывается о социальных и педагогических мероприятиях, проведённых Робертом Оуэном в Нью-Лэнарке, отмечает, что опыт его «костью стоит в горле людей, постоянно обвиняющих социализм в утопиях и в неспособности что-нибудь осуществить на практике». И в то же время он считает многие теоретические положения Оуэна неправильными, решительно выступает против его учения о том, что «главный путь водворения нового порядка — воспитание», что человек является пассивным продуктом обстоятельств и воспитания. Он говорит, что активная роль людей в истории формируется в процессе борьбы с общественным злом и несправедливостью.



Осенью 1858 года, 87 лет от роду, Оуэн поехал в Ливерпуль и на трибуне митинга почувствовал себя плохо. Отлежавшись в течение нескольких дней, он вдруг решил отправиться в свой родной город Ньютаун, где не был с детства. Там он и умер в ноябре 1858 года.



Фридрих Фрёбель



Хотя Роберт Оуэн создал первое по типу дошкольное учреждение, основоположником дошкольного воспитания и создателем понятия «детский сад» стал немецкий педагог Фридрих Фрёбель. Свой первый «детский сад» он открыл в 1840 году в Бланкенбурге.



Родился он в семье пастора в Обервейсбахе, небольшой деревушке княжества Шварцбург-Рудольштадт 21 апреля 1782 года. Ещё малюткой он лишился матери и был отдан на попечение прислуги и старших сестер и братьев, которых скоро сменила мачеха. Отец, занятый своими многочисленными пасторскими обязанностями, не имел возможности заняться мальчиком. Невзлюбившая его мачеха также обращала на него мало внимания и мальчик рос, предоставленный самому себе. Первоначальное образование он получил в деревенской школе для девочек.



В 1792 году его дядя, пастор Гофман в Ильме, взял его к себе. Отданный в городскую школу, он плохо занимался и считался малоспособным. Легче других предметов ему давались математика и естественная история. Но он много читал, собирал растения, определял их, занимался геометрией.



С 1799 года он слушал в Йенском университете лекции по естественным наукам и математике, но через два года был вынужден, вследствие недостатка средств, покинуть университет. Прослужив несколько лет делопроизводителем в разных лесничествах, Фрёбель отправился во Франкфурт на Майне с целью изучить строительное искусство. Здесь он познакомился с Грунером, старшим учителем образцовой школы, часто беседовал с ним о разных педагогических вопросах и, заняв место учителя в его школе, всецело посвятил себя делу воспитания.



В 1805 году он отправился в Ивердён, чтобы лично ознакомиться с постановкой педагогического дела в учебном заведении Песталоцци. Эта поездка убедила Фребеля в полной его неподготовленности к деятельности, которую он успел полюбить. Получив место домашнего учителя в семействе Гольцгаузена, он в 1808 году вместе со своими тремя воспитанниками переселился в Ивердон и поступил учителем в школу Песталоцци. Преподавая и сам одновременно обучаясь, он пробыл в Ивердоне два года. Небольшое наследство, полученное в 1811 году после дяди, дало Фрёбелю возможность поступить в Гёттингенский университет, для изучения философии, естественных наук и языков. Через год он перешёл в Берлинский университет, приняв на себя обязанности преподавателя в одной из университетских школ.



В 1816 г. Фрёбель открыл в Грисгейме первое учебное заведение, организованное по его системе. В эту школу первоначально поступили его пять племянников. В следующем году вдова его брата купила небольшое имение в Кейльгау, куда и была переведена школа Фрёбеля. Материальное её положение было крайне затруднительное.



В 1818 году Фрёбель женился. Его жена увлеклась его идеями и пожертвовала на их осуществление все своё состояние. То же самое сделал и брат Фрёбеля, Христиан: продав своё торговое дело, он переселился в Кейльгау и сделался директором училища. Постепенно школа Фрёбеля начала процветать. В 1821—1825 годах в ней насчитывалось около 60 воспитанников. К этому периоду относится составление главного литературного труда Фрёбеля: «О воспитании человека», напечатанного в 1826 году.











Вследствие ложных слухов об атеистическом и опасном для правительства направлении Фрёбелевского заведения, князь шварцбургский послал в Кейльгау, по требованию Пруссии, ревизора. Хотя последний и отозвался в своём отчете об учебном заведении Фребель с большой похвалой, но доверие общества было подорвано, и Фрёбель лишился большего числа своих воспитанников. Фрёбель отправился в Швейцарию. Там, в кантоне Люцерн, он принялся за устройство народного учебного заведения по своей идее, но, вследствие вражды местного духовенства, перенёс свою школу в Виллисау, где достиг такого успеха, что кантональное управление Берна поручило ему устройство дома для сирот в Бургдорфе. Здесь у него впервые возникла мысль о необходимости воспитательных заведений для малолетних детей; здесь же он мог испытать на деле свою теорию воспитания детей дошкольного возраста и свои «дары».



В 1840 году он переселился в Бад-Бланкенбург, где и открыл первое учебное и воспитательное заведение для детей дошкольного возраста, назвав его «детским садом».



В 1850 году герцог Мейнингенский, заинтересованный учением Фрёбеля, предоставил в его распоряжение свой замок Мариенталь.







В 1852 году, присутствуя на съезде учителей в Готе, Фрёбель стал объектом восторженных оваций; но его жизненные силы были уже подточены, и он умер 21 июня того же года в Мариентале, где работал над учреждением школы для детских садовниц. Вскоре после смерти Фридриха Фрёбеля, его последователями в Берлине было создано «Фрёбелевское общество».



Фрёбель был убежден, что в ребенке от природы заложены 4 инстинкта: деятельности, познания, художественный и религиозный. И цель правильного воспитания – развить природные особенности ребенка, помочь им раскрыться. Этим и должны заниматься в детском саду.



Большое внимание Фридрих уделял физическому развитию. Но стержнем его воспитательного метода для детского сада стала игра.



Педагог разработал практические пособия для развития маленьких детей, которые называют «дары Фрёбеля». Например, связанные из шерсти разноцветные мячи на ниточках, благодаря которым дети знакомились с цветами, учились понимать пространство. Или деревянные шар, куб и цилиндр, с помощью которых дети узнавали о формах разных предметов.







Хотя в жизни в детских садах чаще встречаешь воспитательниц, интересно посмотреть, как могут справляться с этой непростой работой мужчины. Вот почему самые популярные экранные воспитатели – "усатый нянь" Кеша Четвергов и «джентльмен удачи» Евгений Трошкин, которому пришлось на время превратиться в "доцента", не прощаясь с педагогикой, ведь на его перевоспитании оказалось трое преступников.



Детские сады заняли ведущее положение в системе дошкольного воспитания во многих странах. Ф. Фребель впервые в истории дошкольной педагогики дал целостную, методически детально разработанную, оснащённую практическими пособиями систему общественного дошкольного воспитания. Способствовал выделению дошкольной педагогики в самостоятельную область знания



Аделаида Симонович



Аделаида Симонович – первый в России теоретик и практик общественного дошкольного воспитания. Она хотела навсегда эмигрировать в Швейцарию, однако там услышала курс лекций по системе дошкольного воспитания Фридриха Фрёбеля, затем увидела, как работают женевские детсады, – и вернулась в Россию.







В начале 1860-х годов Аделаида Бергман вышла замуж за врача-педиатра Якова Мироновича Симоновича.



Аделаида Бергман закончила пятиклассную школу и, занимаясь самостоятельно, сдала экзамен на право работать домашней учительницей. Симонович стремилась к университетскому образованию, однако в начале 1860-х годов доступ в университеты российским женщинам был закрыт.



Вместе с мужем она отправляется в Швейцарию, надеясь получить образование за границей. Кроме того, супруги планировали остаться за рубежом навсегда и организовать «свободную школу» для эмигрантов.



В Швейцарии началось увлечение супругов Симонович теориями общественного дошкольного воспитания. В частности, А. С. Симонович прослушала курс лекций племянницы знаменитого Фридриха Фрёбеля и познакомилась с работой женевских детских садов, организованных по фрёбелевской системе. Симоновичи загораются идеей организовать подобные детские сады в России и, изучив дополнительно аналогичный опыт в Германии, решают уехать на Родину. Определяющую роль в этом решении сыграла встреча Симоновичей в Женеве с А. И. Герценом, который был для них непререкаемым авторитетом. Именно он рекомендовал им возвратиться домой, ибо страна, по его словам, «нуждается больше чем когда-либо в молодых честных людях». В 1866 году Аделаида Семёновна и Яков Миронович приезжают в Петербург.



Детский сад прошлого.







В своих работах А. С. Симонович много внимания уделяла сравнению детского сада и школы, рассуждала о разных подходах к обучению детей дошкольного и школьного возраста, а также о том, как посещение детского сада может повлиять на дальнейшую жизнь ребёнка. Была противницей раннего начала обучения в школе, настаивала на необходимости посещения детского сада детьми в возрасте от 3 до 7 лет, указывая: «Если вы засадите вашего ребенка в этом возрасте за школьную скамью, вы вносите погибель в жизнь ребенка, вы нарушаете гармонию развития его органов, лишаете его откровенности и вселяете в нем заботы (…) Чтобы вынести пользу из школы, необходимо быть подготовленным к ней, а подготовку эту дает детский сад». Кроме того, Симонович вводит понятие «элементарный класс» — аналог современной подготовительной группы. Так она называет заключительный период пребывания ребёнка в детском саду, где он получает первоначальные навыки чтения и счёта и начинает привыкать к требованиям школьной системы (в первую очередь учится усидчивости и сосредоточенности).











Начав свою педагогическую деятельность как горячая сторонница идей Фридриха Фрёбеля, А. С. Симонович впоследствии выступила как критик его концепции и существенно переработала её. В системе Фрёбеля Симонович безоговорочно принимала ключевую, центральную идею — необходимость общественного воспитания дошкольников и освоение детьми действительности через развивающие занятия и игры под руководством воспитателей («садовниц»). Главная же её претензия к фрёбелевской системе заключалась в том, что развивающие занятия с детьми были построены исключительно на работе с «искусственными» дидактическими материалами (кубиками, мячами, рисунками и так далее), а суть занятий сводилась к механическому заучиванию характеристик различных предметов и тех действий, которые можно с ними производить.



В 1866 году Симонович открыла в Петербурге первый детский сад. Многие свои взгляды на воспитание Симонович изложила в организованном ею же журнале «Детский сад». Например, она считала, что дошкольников нельзя отдавать в школу, но и только в семье ребенку в возрасте 3-7 лет расти неполезно. Он непременно должен воспитываться в детском саду вместе со сверстниками и друзьями – под руководством «садовниц»-воспитателей.



В 1870—1876 годах руководила подобным детским садом в Тифлисе. В 1886 году основала при Калачаевской сельской школе в Тверской губернии первые детские ясли. В 1874 году опубликовала двухтомное собрание своих с мужем статей по педагогике и психологии дошкольного возраста «Практические заметки об индивидуальном и общественном воспитании малолетних детей»



Умерла Аделаида Симонович 9 ноября 1933 года в Загорске.



Мария Монтессори



31 августа 1870 года в небольшом итальянском городке Кьяровалле в семье Алессандро и Ренильде Монтессори родилась дочь. Семья была католической, отец – крупный чиновник, мать – из рода учёных и священников Стопани. Именно мать занялась образованием дочери.











Учеба давалась Марии легко. Особенно ее увлекала математика. Даже в театр она брала с собой учебник и в полутемноте решала задачки, радуясь найденному неординарному решению. Мария решила поступать в техническую школу, но посещать ее лицам женского пола запрещалось. В 12 лет она одержала свою первую победу над системой образования – ее настойчивость, при поддержке родителей, сломала все преграды. Она не только попала в школу для юношей, но и с успехом окончила её. Уже тогда она решила, что сделает всё от неё зависящее, чтобы воспрепятствовать подавлению личности учащегося.



В 1890 году, увлекшись естествознанием, М.Монтессори принимает решение стать детским врачом. Но в Италии конца ХIХ века это было невозможно! Заниматься медициной и учиться в университете могли только мужчины. Отец не одобрял выбор дочери, даже перестал разговаривать с ней. Но целеустремленная, умная и красивая девушка опять добилась своего: её приняли на курс сначала вольным слушателем, затем, ввиду особых успехов, перевели в число студентов.







На защите дипломного проекта ей нужно было прочитать лекцию. Ее отец попал в этот день в университет случайно. Увидев, как его дочь после лекции осыпают овациями, увидев признание преподавателей и публики, Алессандро Монтессори простил Марию и они наконец помирились. Упорство Марии Монтессори опять дало плоды – она стала первой женщиной – врачом в Италии. Мария получила место ассистента в клинике Сан-Ажиованни и занялась частной врачебной практикой. Она была прекрасным лектором, её статьи стали печатать в европейских журналах.



В 1897–98 годах Монтессори посещает лекции по педагогике и изучает все основные работы по терапии восприятия и образования. Во время работы с умственно-отсталыми детьми Мария Монтессори находит книги двух французов – Жана-Поля Гаспара Итара и Эдуарда Сегена. Она сама переводит их работы, переписывая 600 страниц вручную в толстые тетради.



«Я читала медленно и внимательно, пытаясь проникнуть в самый дух автора», - так потом вспоминала она об этой работе. Эти труды вдохновили ее. Именно от Сегена Мария узнает о том, что если проводить занятия по особой методике, то «из ста идиотов двадцать пять становятся, по сути, нормальными людьми».



Вместе со своим спутником жизни, доктором Джузеппе Монтессано, она работала в психиатрической клинике Рима. В 1898 году родился сын Марии – Марио. Мать Джузеппе не дала согласия на брак, ребенок был незаконнорожденным. В католической Италии такая ситуация могла стать катастрофой и для Марии и ее карьеры, и для самого ребенка. Поэтому до 10 лет он воспитывался в деревне. Только потом мать смогла забрать его к себе. С тех пор он жил с мамой и стал продолжателем дела всей её жизни, сыграв потом значительную роль в распространении идей М.Монтессори по всему миру.



В 1901 г. Мария Монтессори поступает на философский факультет Римского университета. Еще она занимается экспериментальной психологией и педагогической антропологией. Становится заведующей кафедрой антропологии, пишет книгу «Психологическая антропология».



6 января 1907 года, при поддержке итальянского миллионера Эдуардо Таламо, в Сан-Лоренцо М.Монтессори открывает первый «Дом ребенка» - школу для нормальных, хотя и запущенных детей. Именно здесь проверялись на практике знаменитые в наши дни принципы воспитания Монтессори: ребенок развивается сам, в своем темпе и без вмешательства взрослых.



С тех пор и до конца жизни, т.е. 45 лет, Монтессори занималась проблемами воспитания и образования здоровых детей.



Работа в «Доме ребенка» была построена по принципам Монтессори. Она оборудовала его так, чтобы в нем было уютно и удобно детям разных возрастов. Был изготовлен первый комплект сенсорного, математического и языкового материала. Монтессори наблюдала, как дети с удовольствием и большой концентрацией занимаются.



Понимание законов естественного развития ребенка, уникальная автодидактическая среда, любовь и уважение к детям, подача материалов – (презентации), разновозрастность групп – всё это принесло очевидные результаты. В «Дом ребенка» стали приезжать гости со всего мира, у М.Монтессори появились последователи и ученики. В 1910 г. «Дом ребенка» посетила дочь Льва Толстого Татьяна Сухотина-Толстая. Она увидела в Монтессори-школе воплощение идей своего отца.







Дети занимались в помещениях, где все организовали для их самостоятельных игр и занятий. У каждой вещи в классах было свое место, на которое ее нужно вернуть. Дети знали, что после игр их ожидала уборка, и потом уже ставили все на место без напоминаний взрослых.



В 1909 г. М.Монтессори проводит первый международный учебный семинар, который посетили около ста учителей из Италии, Франции, Испании, Англии. Монтессори издает книгу «Метод научной педагогики, примененный к воспитанию маленьких детей в доме ребенка». Книга быстро получила всемирную известность и была переведена на много языков, в т.ч. на русский.











После её триумфальных лекций в США в 1913 г. изобретатель телефона Александр Белл и его жена основывают в Вашингтоне образовательную Монтессори-ассоциацию, попечителем которой становится дочь президента США Вильсона.



Во время второго путешествия в США Мария выступает в «Карнеги-холле» и получает 2 золотые медали Панамско-Тихоокеанской выставки в сфере образования.



В 1922г. Правительство Италии назначает её государственным инспектором школ.



В 1929 году вместе со своим сыном Монтессори организует Международную Монтессори Ассоциацию (AMI) , которая действует и поныне.



Популярность метода в Европе растет. Монтессори приглашают в Испанию, затем в Англию. Отношения Монтессори с фашистским правительством окончательно испортились в 1934 году. Она навсегда покидает Италию. Друзья из Америки приглашали её переехать, но она не хотела быть привязана к какой либо стране – она считала себя человеком мира. Мария Монтессори живёт сначала в Испании, потом в Голландии. Начало Второй мировой войны застало её в Англии, из которой её интернируют как гражданина государства – противника. Спасает предложение теософского общества посетить Индию. Там она вместе с сыном провела 7 лет. Она говорила, что только в этой стране люди духовно готовы к её методу. Здесь она строит следующую школьную ступень своего метода - для детей 6 – 12 лет, разрабатывает свою периодизацию детского развития.







Мария Монтессори умерла в 1952 году в Ноордвик-ан-зее, в Голландии.



При жизни её номинировали на получение Нобелевской премии мира.



Первые Монтессори общества возникли в США (1915), Голландии (1917), Аргентине (1927), Швейцарии (1932), Англии (1933), Индии (1940), Пакистане (1949). Методы воспитания Марии Монтессори в 90-ых годах прошлого века стали популярны и в Литве.



Её сын Марио возглавлял АМИ до своей смерти в 1982 г. Сейчас Ассоциации Монтессори есть в Германии, Италии, Франции, России, Китае, Японии, и других странах. В мире работают тысячи Монтессори школ, в 1988 г. решением ЮНЕСКО её имя включено в список четырех педагогов, определивших способ педагогического мышления XX века: Джон Дьюи, Георг Кершенштейнер, Мария Монтессори, Антон Макаренко.



В 1950 Монтессори была присвоена почётная степень доктора Амстердамского университета. До введения в Италии Евро, портрет М.Монтессори украшал купюру 1000 лир, в её честь назван кратер Монтессори на Венере.







Януш Корчак



Януш Корчак, настоящее имя Эрш Хенрик Гольдшмит, – выдающийся польский педагог, писатель, врач и общественный деятель. Родился он в Царстве Польском (Российская империя), в Варшаве 22 июля 1878 года в интеллигентной ассимилированной еврейской семье.



Школьные годы прошли в Варшаве, в русской гимназии Варшавского учебного округа Министерства Народного просвещения России. Там царила принятая тогда в Европе жёсткая дисциплина, поход в театр или поездка домой в каникулы возможны были только после письменного разрешения дирекции. Преподавание велось на русском языке. Уже в первом классе (детям 10—11 лет) преподавалась латынь, во втором — французский и немецкий, в третьем — греческий. По окончании гимназии ему было вручено «Свидетельство».



В 1889 году у отца Генрика обнаружились признаки душевной болезни. Теперь отца приходилось время от времени помещать в специальные клиники. Его содержание в клиниках стоило дорого, и со временем семья оказалась в тяжёлом материальном положении. С пятого класса (15—16 лет) Генрик начал подрабатывать репетиторством.



В 1898 году Корчак поступил на медицинский факультет Варшавского университета. Летом 1899 года он ездил в Швейцарию, чтобы поближе познакомиться с педагогическим наследием Песталоцци. В своей поездке Корчак особенно интересовался школами и детскими больницами.







В 1907 году Корчак на год едет в Берлин, где за свои деньги слушает лекции и проходит практику в детских клиниках, знакомится с различными воспитательными учреждениями. Он проходит стажировку также во Франции, посещает детский приют в Англии.



В 1911 году Корчак оставляет профессию врача и основывает «Дом сирот» для еврейских детей, которым руководил (с перерывом в 1914—18 гг.) до конца жизни.



Корчак возвращается в Варшаву в 1918 году, где руководит детскими приютами, преподаёт, сотрудничает с журналами, читает лекции в Свободном польском университете и на Высших еврейских педагогических курсах. Во время советско-польской войны 1919-20 годов Корчак в звании майора медицинской службы работал в военном госпитале в Лодзи.



В 1919—36 гг. он принимал участие в работе интерната «Наш дом», где также применял новаторские педагогические методики.



Корчак с юмором говорил о своем «Доме сирот»: «Другие приюты плодят преступников, наш же плодит коммунистов». За этой шуткой скрывалась его озабоченность тем, что ряд выпускников «Дома сирот» участвовал в деятельности находившейся в подполье Коммунистической партии Польши. Сам же Корчак был скептически настроен по отношению к коммунистическим идеям.



В «Доме сирот» Корчак ввёл новаторскую для тех лет систему широкого детского самоуправления, детский товарищеский суд, решения которого были обязательны и для руководства, плебисцит и т. д.











В 1899 году Корчак присутствовал в качестве гостя на Втором Сионистском конгрессе. Преклоняясь перед Теодором Герцлем, он, однако, не принял идей сионизма, считал себя поляком во всём, кроме религии, следование которой, по его убеждениям, было личным делом каждого. Он ждал, как великого чуда, независимости Польши и верил в полную ассимиляцию евреев. Кровавые еврейские погромы, устроенные польскими националистами в 1918—1919 гг., посеяли в душе Корчака глубокое разочарование.



С приходом Гитлера к власти в Германии и ростом антисемитизма в Польше в Корчаке пробудилось еврейское самосознание. В 1934 г. и 1936 г. он посетил подмандатную Палестину, где встретил многих бывших своих воспитанников. Педагогические и социальные принципы киббуцного движения произвели глубокое впечатление на Корчака.



После оккупации Варшавы немцами в 1939 году Корчак ходил по Варшаве в своем мундире офицера польской армии и говорил: «Что касается меня, то нет никакой немецкой оккупации. Я горд быть польским офицером и буду ходить, как хочу».



В 1940 году вместе с воспитанниками «Дома сирот» был перемещён в Варшавское гетто. В этот период Корчак был арестован, несколько месяцев провёл в тюрьме. Был освобождён по ходатайству провокатора А. Ганцвайха, который таким образом хотел заработать авторитет среди евреев.



В гетто Корчак отдавал все силы заботе о детях, героически добывая для них пищу и медикаменты. Воспитанники Корчака изучали иврит и основы иудаизма. За несколько недель до Песаха в 1942 году Корчак провёл тайную церемонию на еврейском кладбище: держа Пятикнижие в руках, взял с детей клятву быть хорошими евреями и честными людьми.











Он отклонил все предложения неевреев-почитателей его таланта вывести его из гетто и спрятать на «арийской» стороне. Когда в августе 1942 года пришёл приказ о депортации Дома сирот, Корчак пошёл вместе со своей помощницей и другом Стефанией Вильчинской (1886—1942), другими воспитателями и примерно 200 детьми на станцию, откуда их в товарных вагонах отправили в Треблинку. Он отказался от предложенной в последнюю минуту свободы и предпочёл остаться с детьми, приняв с ними смерть в газовой камере, до конца жизни оставаясь воспитателем.



Пожалуй, главное свое педагогическое правило – «Воспитатель должен любить детей» – Януш Корчак проиллюстрировал всей своей жизнью.



«Дом сирот» Януша Корчака был организован как государство в государстве. И управлялся он детьми. У них были своя «конституция», выборный детский парламент, товарищеский суд, причем его решения были обязательны и для взрослых сотрудников учреждения.



Корчак с другими педагогами готовил детей к реальной жизни за стенами «Дома сирот»: «В теории воспитания мы часто забываем о том, что должны учить ребёнка не только ценить правду, но и распознавать ложь, не только любить, но и ненавидеть, не только уважать, но и презирать, не только соглашаться, но и возражать, не только слушаться, но и бунтовать».



Главные принципы метода Корчака заключались в том, чтобы любить ребенка, наблюдать за его поведением, не применять насилия в воспитании, быть с ним честным и требовать от него лишь то, что можно выполнить. Простые требования только на первый взгляд кажутся такими: «Вместо того чтобы наблюдать, чтобы видеть и понимать, берется первый пришедший в голову пример „удачного ребенка“ и перед собственным ребенком ставится требование: вот образец, на который ты должен равняться…».



Но какое усилие требуется сделать некоторым взрослым, чтобы признать, по завету Корчака, «что дети – разные».



Не хочу в детский сад!..







По мнению психологов, подробно исследовавших эту проблему, отдавать ребёнка в детское учреждение следует тогда, когда ему исполнится 3 года, если это девочка, и 3,5 года, если это мальчик. К счастью, это учитывается и российским законодательством, установившим матерям срок ухода за ребёнком до 3-х лет.



Чтобы выбрать хороший детский сад для своего ребёнка, надо смотреть не на внешнее оформление и современную оснащённость, а на атмосферу в нём. Прислушайтесь к психологу А.Фромму: «Хороший детский сад – место очень шумное. Если в течение получаса вы не услышите шума и гама, а также взрывов смеха, поищите другой садик для своего ребёнка».



С профессиональным праздником, уважаемые коллеги!



Валентин МАТЮХИН,



Вильнюс На примере своей фабрики он хотел показать, что обязанность заботиться о наёмных рабочих вполне совпадает с интересами работодателя. На основании собственного опыта он выработал систему «патроната».Сутью доктрины, которую проповедовал Оуэн, было следующее: характер человека формируется обстоятельствами и социальным окружением, поэтому люди не отвечают за свои поступки. Их следует обучать и воспитывать, как можно раньше начинать прививать им правила правильного поведения. Экономические взгляды Оуэна основывались на принципе: труд — общепризнанное естественное благо.Оуэн представил правительственному комитету свой план создания для бедняков кооперативных посёлков, где они трудились бы сообща, без капиталистов-нанимателей. Его идеи натолкнулись на непонимание и раздражение. Тогда Оуэн обратился прямо к широкой публике. В нескольких речах, произнесённых в Лондоне в августе 1817 году при значительном стечении народа, он впервые изложил свой план. Чем дальше, тем больше перерастал скромный проект, связанный с конкретной проблемой, в систему переустройства общества на коммунистических началах. В 1817—1824 годах Оуэн объехал всю Британию, побывал за границей, произнёс множество речей, написал массу статей и листовок, неустанно проповедуя свои идеи.Свои взгляды он решил проверить на практике, когда организовал «школу для маленьких детей». В ней занимались малыши в возрасте от года до 5 лет. Их обучали чтению, танцам, много времени отводилось играм на свежем воздухе. Дети 5-10 лет учились в дневной школе при фабрике. Им преподавали родной язык, арифметику, географию, естествознание, историю, а также привлекали к работе в мастерских, в саду и в поле. Подростки и взрослые, работающие на фабрике, учились по вечерам.Нью-ланаркская фабрика прославилась далеко за пределами Шотландии как своими коммерческими успехами, так и благосостоянием рабочих. Её даже посетил будущий император Николай I. Говорят, он предлагал Роберту Оуэну вместе с двумя миллионами британских рабочих переселиться в Россию, однако фабрикант предпочел остаться на родине.Разочаровавшись в английском «образованном обществе», утратив даже своё влияние в Нью-Ланарке, Оуэн с сыновьями уехал в Америку. В 1825 году Оуэн покупает в Америке 30 тысяч акров земли и организовывает здесь, в штате Индиана коммунистическую производительную общину «Новая гармония», устав которой основывался на принципах уравнительного коммунизма.Предприятие, поглотив 40 тысяч фунтов стерлингов — почти всё состояние Оуэна, окончилось провалом. В 1829 году он вернулся на родину. Выделив некоторые средства своим детям (их было семеро), Оуэн в дальнейшем вёл очень скромный образ жизни.Сохранив до смерти большую ясность ума, он не избежал старческих странностей. В последние годы жизни Оуэн увлёкся спиритизмом, стал склонен к мистике. Но он сохранил обаяние доброты, которое отметил Герцен. Всю жизнь он очень любил детей. Взгляды Оуэна на воспитание сохраняют значение и в наше время.Оуэн считал, что во всех недостатках современных людей виновата социальная среда, то есть капитализм, являющийся источником всех социальных бедствий, что его надо заменить социализмом. Доказывал, что основной причиной общественного зла является невежество людей. Общественные противоречия можно устранить путём распространения знаний, внедрения истины.Цель воспитания, по Оуэну, — формирование самостоятельно и рационально мыслящего человека. Всечеловеческая гармония может быть положена лишь должным воспитанием людей. Для создания людей совершенных надо всех воспитывать с самого рождения с одинаковой тщательностью, без проявления каких бы то ни было пристрастий и так, чтобы никто не стремился к лучшим условиям. Содержание воспитания. Нравственное воспитание — на него главное внимание. Умственное воспитание — знания не должны противоречить здравому смыслу. Трудовое воспитание — необходимое условие для всестороннего развития человека. Ребёнок в школе наряду с общим образованием должен получить трудовые навыки. Физическое воспитание — военные упражнения.А.И.Герцен в произведении «Былое и думы» с одобрением отзывается о социальных и педагогических мероприятиях, проведённых Робертом Оуэном в Нью-Лэнарке, отмечает, что опыт его «костью стоит в горле людей, постоянно обвиняющих социализм в утопиях и в неспособности что-нибудь осуществить на практике». И в то же время он считает многие теоретические положения Оуэна неправильными, решительно выступает против его учения о том, что «главный путь водворения нового порядка — воспитание», что человек является пассивным продуктом обстоятельств и воспитания. Он говорит, что активная роль людей в истории формируется в процессе борьбы с общественным злом и несправедливостью.Осенью 1858 года, 87 лет от роду, Оуэн поехал в Ливерпуль и на трибуне митинга почувствовал себя плохо. Отлежавшись в течение нескольких дней, он вдруг решил отправиться в свой родной город Ньютаун, где не был с детства. Там он и умер в ноябре 1858 года.Хотя Роберт Оуэн создал первое по типу дошкольное учреждение, основоположником дошкольного воспитания и создателем понятия «детский сад» стал немецкий педагог Фридрих Фрёбель. Свой первый «детский сад» он открыл в 1840 году в Бланкенбурге.Родился он в семье пастора в Обервейсбахе, небольшой деревушке княжества Шварцбург-Рудольштадт 21 апреля 1782 года. Ещё малюткой он лишился матери и был отдан на попечение прислуги и старших сестер и братьев, которых скоро сменила мачеха. Отец, занятый своими многочисленными пасторскими обязанностями, не имел возможности заняться мальчиком. Невзлюбившая его мачеха также обращала на него мало внимания и мальчик рос, предоставленный самому себе. Первоначальное образование он получил в деревенской школе для девочек.В 1792 году его дядя, пастор Гофман в Ильме, взял его к себе. Отданный в городскую школу, он плохо занимался и считался малоспособным. Легче других предметов ему давались математика и естественная история. Но он много читал, собирал растения, определял их, занимался геометрией.С 1799 года он слушал в Йенском университете лекции по естественным наукам и математике, но через два года был вынужден, вследствие недостатка средств, покинуть университет. Прослужив несколько лет делопроизводителем в разных лесничествах, Фрёбель отправился во Франкфурт на Майне с целью изучить строительное искусство. Здесь он познакомился с Грунером, старшим учителем образцовой школы, часто беседовал с ним о разных педагогических вопросах и, заняв место учителя в его школе, всецело посвятил себя делу воспитания.В 1805 году он отправился в Ивердён, чтобы лично ознакомиться с постановкой педагогического дела в учебном заведении Песталоцци. Эта поездка убедила Фребеля в полной его неподготовленности к деятельности, которую он успел полюбить. Получив место домашнего учителя в семействе Гольцгаузена, он в 1808 году вместе со своими тремя воспитанниками переселился в Ивердон и поступил учителем в школу Песталоцци. Преподавая и сам одновременно обучаясь, он пробыл в Ивердоне два года. Небольшое наследство, полученное в 1811 году после дяди, дало Фрёбелю возможность поступить в Гёттингенский университет, для изучения философии, естественных наук и языков. Через год он перешёл в Берлинский университет, приняв на себя обязанности преподавателя в одной из университетских школ.В 1816 г. Фрёбель открыл в Грисгейме первое учебное заведение, организованное по его системе. В эту школу первоначально поступили его пять племянников. В следующем году вдова его брата купила небольшое имение в Кейльгау, куда и была переведена школа Фрёбеля. Материальное её положение было крайне затруднительное.В 1818 году Фрёбель женился. Его жена увлеклась его идеями и пожертвовала на их осуществление все своё состояние. То же самое сделал и брат Фрёбеля, Христиан: продав своё торговое дело, он переселился в Кейльгау и сделался директором училища. Постепенно школа Фрёбеля начала процветать. В 1821—1825 годах в ней насчитывалось около 60 воспитанников. К этому периоду относится составление главного литературного труда Фрёбеля: «О воспитании человека», напечатанного в 1826 году.Вследствие ложных слухов об атеистическом и опасном для правительства направлении Фрёбелевского заведения, князь шварцбургский послал в Кейльгау, по требованию Пруссии, ревизора. Хотя последний и отозвался в своём отчете об учебном заведении Фребель с большой похвалой, но доверие общества было подорвано, и Фрёбель лишился большего числа своих воспитанников. Фрёбель отправился в Швейцарию. Там, в кантоне Люцерн, он принялся за устройство народного учебного заведения по своей идее, но, вследствие вражды местного духовенства, перенёс свою школу в Виллисау, где достиг такого успеха, что кантональное управление Берна поручило ему устройство дома для сирот в Бургдорфе. Здесь у него впервые возникла мысль о необходимости воспитательных заведений для малолетних детей; здесь же он мог испытать на деле свою теорию воспитания детей дошкольного возраста и свои «дары».В 1840 году он переселился в Бад-Бланкенбург, где и открыл первое учебное и воспитательное заведение для детей дошкольного возраста, назвав его «детским садом».В 1850 году герцог Мейнингенский, заинтересованный учением Фрёбеля, предоставил в его распоряжение свой замок Мариенталь.В 1852 году, присутствуя на съезде учителей в Готе, Фрёбель стал объектом восторженных оваций; но его жизненные силы были уже подточены, и он умер 21 июня того же года в Мариентале, где работал над учреждением школы для детских садовниц. Вскоре после смерти Фридриха Фрёбеля, его последователями в Берлине было создано «Фрёбелевское общество».Фрёбель был убежден, что в ребенке от природы заложены 4 инстинкта: деятельности, познания, художественный и религиозный. И цель правильного воспитания – развить природные особенности ребенка, помочь им раскрыться. Этим и должны заниматься в детском саду.Большое внимание Фридрих уделял физическому развитию. Но стержнем его воспитательного метода для детского сада стала игра.Педагог разработал практические пособия для развития маленьких детей, которые называют «дары Фрёбеля». Например, связанные из шерсти разноцветные мячи на ниточках, благодаря которым дети знакомились с цветами, учились понимать пространство. Или деревянные шар, куб и цилиндр, с помощью которых дети узнавали о формах разных предметов.В детском саду Фрёбеля воспитанники занимались с «дарами», рисовали, лепили, плели и вырезали из бумаги, вышивали. Много времени отводилось на подвижные игры. Кстати, некоторые из этих упражнений, усовершенствованных и переработанных, используются и в современных садах.Хотя в жизни в детских садах чаще встречаешь воспитательниц, интересно посмотреть, как могут справляться с этой непростой работой мужчины. Вот почему самые популярные экранные воспитатели – "усатый нянь" Кеша Четвергов и «джентльмен удачи» Евгений Трошкин, которому пришлось на время превратиться в "доцента", не прощаясь с педагогикой, ведь на его перевоспитании оказалось трое преступников.Детские сады заняли ведущее положение в системе дошкольного воспитания во многих странах. Ф. Фребель впервые в истории дошкольной педагогики дал целостную, методически детально разработанную, оснащённую практическими пособиями систему общественного дошкольного воспитания. Способствовал выделению дошкольной педагогики в самостоятельную область знанияАделаида Симонович – первый в России теоретик и практик общественного дошкольного воспитания. Она хотела навсегда эмигрировать в Швейцарию, однако там услышала курс лекций по системе дошкольного воспитания Фридриха Фрёбеля, затем увидела, как работают женевские детсады, – и вернулась в Россию.Аделаида Семёновна Симонович (в девичестве Бергман) родилась в 1844 г. в Москве, в крещёной в лютеранство еврейской семье. Родители, Семён Яковлевич и Августина Карловна Бергман (урождённая Гудзон, родом из Гамбурга), были хозяевами небольшой лавки колониальных товаров. Младшая сестра — Валентина— первая в России женщина — профессиональный композитор, жена композитора Александра Серова, мать художника Валентина Серова.В начале 1860-х годов Аделаида Бергман вышла замуж за врача-педиатра Якова Мироновича Симоновича.Аделаида Бергман закончила пятиклассную школу и, занимаясь самостоятельно, сдала экзамен на право работать домашней учительницей. Симонович стремилась к университетскому образованию, однако в начале 1860-х годов доступ в университеты российским женщинам был закрыт.Вместе с мужем она отправляется в Швейцарию, надеясь получить образование за границей. Кроме того, супруги планировали остаться за рубежом навсегда и организовать «свободную школу» для эмигрантов.В Швейцарии началось увлечение супругов Симонович теориями общественного дошкольного воспитания. В частности, А. С. Симонович прослушала курс лекций племянницы знаменитого Фридриха Фрёбеля и познакомилась с работой женевских детских садов, организованных по фрёбелевской системе. Симоновичи загораются идеей организовать подобные детские сады в России и, изучив дополнительно аналогичный опыт в Германии, решают уехать на Родину. Определяющую роль в этом решении сыграла встреча Симоновичей в Женеве с А. И. Герценом, который был для них непререкаемым авторитетом. Именно он рекомендовал им возвратиться домой, ибо страна, по его словам, «нуждается больше чем когда-либо в молодых честных людях». В 1866 году Аделаида Семёновна и Яков Миронович приезжают в Петербург.В своих работах А. С. Симонович много внимания уделяла сравнению детского сада и школы, рассуждала о разных подходах к обучению детей дошкольного и школьного возраста, а также о том, как посещение детского сада может повлиять на дальнейшую жизнь ребёнка. Была противницей раннего начала обучения в школе, настаивала на необходимости посещения детского сада детьми в возрасте от 3 до 7 лет, указывая: «Если вы засадите вашего ребенка в этом возрасте за школьную скамью, вы вносите погибель в жизнь ребенка, вы нарушаете гармонию развития его органов, лишаете его откровенности и вселяете в нем заботы (…) Чтобы вынести пользу из школы, необходимо быть подготовленным к ней, а подготовку эту дает детский сад». Кроме того, Симонович вводит понятие «элементарный класс» — аналог современной подготовительной группы. Так она называет заключительный период пребывания ребёнка в детском саду, где он получает первоначальные навыки чтения и счёта и начинает привыкать к требованиям школьной системы (в первую очередь учится усидчивости и сосредоточенности).Начав свою педагогическую деятельность как горячая сторонница идей Фридриха Фрёбеля, А. С. Симонович впоследствии выступила как критик его концепции и существенно переработала её. В системе Фрёбеля Симонович безоговорочно принимала ключевую, центральную идею — необходимость общественного воспитания дошкольников и освоение детьми действительности через развивающие занятия и игры под руководством воспитателей («садовниц»). Главная же её претензия к фрёбелевской системе заключалась в том, что развивающие занятия с детьми были построены исключительно на работе с «искусственными» дидактическими материалами (кубиками, мячами, рисунками и так далее), а суть занятий сводилась к механическому заучиванию характеристик различных предметов и тех действий, которые можно с ними производить.В 1866 году Симонович открыла в Петербурге первый детский сад. Многие свои взгляды на воспитание Симонович изложила в организованном ею же журнале «Детский сад». Например, она считала, что дошкольников нельзя отдавать в школу, но и только в семье ребенку в возрасте 3-7 лет расти неполезно. Он непременно должен воспитываться в детском саду вместе со сверстниками и друзьями – под руководством «садовниц»-воспитателей.В 1870—1876 годах руководила подобным детским садом в Тифлисе. В 1886 году основала при Калачаевской сельской школе в Тверской губернии первые детские ясли. В 1874 году опубликовала двухтомное собрание своих с мужем статей по педагогике и психологии дошкольного возраста «Практические заметки об индивидуальном и общественном воспитании малолетних детей»Умерла Аделаида Симонович 9 ноября 1933 года в Загорске.31 августа 1870 года в небольшом итальянском городке Кьяровалле в семье Алессандро и Ренильде Монтессори родилась дочь. Семья была католической, отец – крупный чиновник, мать – из рода учёных и священников Стопани. Именно мать занялась образованием дочери.Учеба давалась Марии легко. Особенно ее увлекала математика. Даже в театр она брала с собой учебник и в полутемноте решала задачки, радуясь найденному неординарному решению. Мария решила поступать в техническую школу, но посещать ее лицам женского пола запрещалось. В 12 лет она одержала свою первую победу над системой образования – ее настойчивость, при поддержке родителей, сломала все преграды. Она не только попала в школу для юношей, но и с успехом окончила её. Уже тогда она решила, что сделает всё от неё зависящее, чтобы воспрепятствовать подавлению личности учащегося.В 1890 году, увлекшись естествознанием, М.Монтессори принимает решение стать детским врачом. Но в Италии конца ХIХ века это было невозможно! Заниматься медициной и учиться в университете могли только мужчины. Отец не одобрял выбор дочери, даже перестал разговаривать с ней. Но целеустремленная, умная и красивая девушка опять добилась своего: её приняли на курс сначала вольным слушателем, затем, ввиду особых успехов, перевели в число студентов.Учеба не была легкой. Работать в морге ей приходилось в одиночку по ночам, чтобы сокурсники-юноши не мучили её своими насмешками и критическими замечаниями. Чтобы оплачивать обучение Мария начала работать в университетской клинике, где впервые она увидела детей с различными нарушениями в развитии. Они были предоставлены сами себе, ничто не побуждало их к активному полезному действию. Наблюдая за этими несчастными детьми, Монтессори пришла к мысли, которая стала отправным пунктом в её педагогической системе: для детей нужна специальная развивающая среда, в которой будут сконцентрированы знания о мире, представленные через эталоны основных достижений человеческой мысли, а ребёнок должен пройти путь человека в цивилизацию в дошкольном возрасте.На защите дипломного проекта ей нужно было прочитать лекцию. Ее отец попал в этот день в университет случайно. Увидев, как его дочь после лекции осыпают овациями, увидев признание преподавателей и публики, Алессандро Монтессори простил Марию и они наконец помирились. Упорство Марии Монтессори опять дало плоды – она стала первой женщиной – врачом в Италии. Мария получила место ассистента в клинике Сан-Ажиованни и занялась частной врачебной практикой. Она была прекрасным лектором, её статьи стали печатать в европейских журналах.В 1897–98 годах Монтессори посещает лекции по педагогике и изучает все основные работы по терапии восприятия и образования. Во время работы с умственно-отсталыми детьми Мария Монтессори находит книги двух французов – Жана-Поля Гаспара Итара и Эдуарда Сегена. Она сама переводит их работы, переписывая 600 страниц вручную в толстые тетради., - так потом вспоминала она об этой работе. Эти труды вдохновили ее. Именно от Сегена Мария узнает о том, что если проводить занятия по особой методике, тоВместе со своим спутником жизни, доктором Джузеппе Монтессано, она работала в психиатрической клинике Рима. В 1898 году родился сын Марии – Марио. Мать Джузеппе не дала согласия на брак, ребенок был незаконнорожденным. В католической Италии такая ситуация могла стать катастрофой и для Марии и ее карьеры, и для самого ребенка. Поэтому до 10 лет он воспитывался в деревне. Только потом мать смогла забрать его к себе. С тех пор он жил с мамой и стал продолжателем дела всей её жизни, сыграв потом значительную роль в распространении идей М.Монтессори по всему миру.В 1901 г. Мария Монтессори поступает на философский факультет Римского университета. Еще она занимается экспериментальной психологией и педагогической антропологией. Становится заведующей кафедрой антропологии, пишет книгу «Психологическая антропология».6 января 1907 года, при поддержке итальянского миллионера Эдуардо Таламо, в Сан-Лоренцо М.Монтессори открывает первый «Дом ребенка» - школу для нормальных, хотя и запущенных детей. Именно здесь проверялись на практике знаменитые в наши дни принципы воспитания Монтессори: ребенок развивается сам, в своем темпе и без вмешательства взрослых.С тех пор и до конца жизни, т.е. 45 лет, Монтессори занималась проблемами воспитания и образования здоровых детей.Работа в «Доме ребенка» была построена по принципам Монтессори. Она оборудовала его так, чтобы в нем было уютно и удобно детям разных возрастов. Был изготовлен первый комплект сенсорного, математического и языкового материала. Монтессори наблюдала, как дети с удовольствием и большой концентрацией занимаются.Понимание законов естественного развития ребенка, уникальная автодидактическая среда, любовь и уважение к детям, подача материалов – (презентации), разновозрастность групп – всё это принесло очевидные результаты. В «Дом ребенка» стали приезжать гости со всего мира, у М.Монтессори появились последователи и ученики. В 1910 г. «Дом ребенка» посетила дочь Льва Толстого Татьяна Сухотина-Толстая. Она увидела в Монтессори-школе воплощение идей своего отца.Занятия в «Доме ребенка» проходили в группах, в которых занимались дошкольники разного возраста. Старшие заботились о младших, а те в свою очередь наблюдали и учились у старших детей. Воспитателям в «Доме ребенка» отводилась роль помощников, которые не указывали ребенку, чем, сколько и как ему заниматься, и ждали, когда он сам попросит их совета.Дети занимались в помещениях, где все организовали для их самостоятельных игр и занятий. У каждой вещи в классах было свое место, на которое ее нужно вернуть. Дети знали, что после игр их ожидала уборка, и потом уже ставили все на место без напоминаний взрослых.В 1909 г. М.Монтессори проводит первый международный учебный семинар, который посетили около ста учителей из Италии, Франции, Испании, Англии. Монтессори издает книгу «Метод научной педагогики, примененный к воспитанию маленьких детей в доме ребенка». Книга быстро получила всемирную известность и была переведена на много языков, в т.ч. на русский.После её триумфальных лекций в США в 1913 г. изобретатель телефона Александр Белл и его жена основывают в Вашингтоне образовательную Монтессори-ассоциацию, попечителем которой становится дочь президента США Вильсона.Во время второго путешествия в США Мария выступает в «Карнеги-холле» и получает 2 золотые медали Панамско-Тихоокеанской выставки в сфере образования.В 1922г. Правительство Италии назначает её государственным инспектором школ.В 1929 году вместе со своим сыном Монтессори организует Международную Монтессори Ассоциацию (AMI) , которая действует и поныне.Популярность метода в Европе растет. Монтессори приглашают в Испанию, затем в Англию. Отношения Монтессори с фашистским правительством окончательно испортились в 1934 году. Она навсегда покидает Италию. Друзья из Америки приглашали её переехать, но она не хотела быть привязана к какой либо стране – она считала себя человеком мира. Мария Монтессори живёт сначала в Испании, потом в Голландии. Начало Второй мировой войны застало её в Англии, из которой её интернируют как гражданина государства – противника. Спасает предложение теософского общества посетить Индию. Там она вместе с сыном провела 7 лет. Она говорила, что только в этой стране люди духовно готовы к её методу. Здесь она строит следующую школьную ступень своего метода - для детей 6 – 12 лет, разрабатывает свою периодизацию детского развития.После войны она вернулась в Европу и поселилась в Нидерландах. В своем итоговом труде «Разум ребенка» («Абсорбирующий ум») 1952г., М.Монтессори создала не просто новое направление в педагогике – развития детей первых трех лет, а заставила взрослых увидеть: дети – другие!Мария Монтессори умерла в 1952 году в Ноордвик-ан-зее, в Голландии.При жизни её номинировали на получение Нобелевской премии мира.Первые Монтессори общества возникли в США (1915), Голландии (1917), Аргентине (1927), Швейцарии (1932), Англии (1933), Индии (1940), Пакистане (1949). Методы воспитания Марии Монтессори в 90-ых годах прошлого века стали популярны и в Литве.Её сын Марио возглавлял АМИ до своей смерти в 1982 г. Сейчас Ассоциации Монтессори есть в Германии, Италии, Франции, России, Китае, Японии, и других странах. В мире работают тысячи Монтессори школ, в 1988 г. решением ЮНЕСКО её имя включено в список четырех педагогов, определивших способ педагогического мышления XX века: Джон Дьюи, Георг Кершенштейнер, Мария Монтессори, Антон Макаренко.В 1950 Монтессори была присвоена почётная степень доктора Амстердамского университета. До введения в Италии Евро, портрет М.Монтессори украшал купюру 1000 лир, в её честь назван кратер Монтессори на Венере.Януш Корчак, настоящее имя Эрш Хенрик Гольдшмит, – выдающийся польский педагог, писатель, врач и общественный деятель. Родился он в Царстве Польском (Российская империя), в Варшаве 22 июля 1878 года в интеллигентной ассимилированной еврейской семье.Школьные годы прошли в Варшаве, в русской гимназии Варшавского учебного округа Министерства Народного просвещения России. Там царила принятая тогда в Европе жёсткая дисциплина, поход в театр или поездка домой в каникулы возможны были только после письменного разрешения дирекции. Преподавание велось на русском языке. Уже в первом классе (детям 10—11 лет) преподавалась латынь, во втором — французский и немецкий, в третьем — греческий. По окончании гимназии ему было вручено «Свидетельство».В 1889 году у отца Генрика обнаружились признаки душевной болезни. Теперь отца приходилось время от времени помещать в специальные клиники. Его содержание в клиниках стоило дорого, и со временем семья оказалась в тяжёлом материальном положении. С пятого класса (15—16 лет) Генрик начал подрабатывать репетиторством.В 1898 году Корчак поступил на медицинский факультет Варшавского университета. Летом 1899 года он ездил в Швейцарию, чтобы поближе познакомиться с педагогическим наследием Песталоцци. В своей поездке Корчак особенно интересовался школами и детскими больницами.В 1903—11 гг. работал в еврейской детской больнице и воспитателем в летних детских лагерях. В 1905 году получил диплом врача. В качестве военного врача Русской императорской армии принимал участие в Русско-японской войне.В 1907 году Корчак на год едет в Берлин, где за свои деньги слушает лекции и проходит практику в детских клиниках, знакомится с различными воспитательными учреждениями. Он проходит стажировку также во Франции, посещает детский приют в Англии.В 1911 году Корчак оставляет профессию врача и основывает «Дом сирот» для еврейских детей, которым руководил (с перерывом в 1914—18 гг.) до конца жизни.Корчак возвращается в Варшаву в 1918 году, где руководит детскими приютами, преподаёт, сотрудничает с журналами, читает лекции в Свободном польском университете и на Высших еврейских педагогических курсах. Во время советско-польской войны 1919-20 годов Корчак в звании майора медицинской службы работал в военном госпитале в Лодзи.В 1919—36 гг. он принимал участие в работе интерната «Наш дом», где также применял новаторские педагогические методики.Корчак с юмором говорил о своем «Доме сирот»: «Другие приюты плодят преступников, наш же плодит коммунистов». За этой шуткой скрывалась его озабоченность тем, что ряд выпускников «Дома сирот» участвовал в деятельности находившейся в подполье Коммунистической партии Польши. Сам же Корчак был скептически настроен по отношению к коммунистическим идеям.В «Доме сирот» Корчак ввёл новаторскую для тех лет систему широкого детского самоуправления, детский товарищеский суд, решения которого были обязательны и для руководства, плебисцит и т. д.В 1899 году Корчак присутствовал в качестве гостя на Втором Сионистском конгрессе. Преклоняясь перед Теодором Герцлем, он, однако, не принял идей сионизма, считал себя поляком во всём, кроме религии, следование которой, по его убеждениям, было личным делом каждого. Он ждал, как великого чуда, независимости Польши и верил в полную ассимиляцию евреев. Кровавые еврейские погромы, устроенные польскими националистами в 1918—1919 гг., посеяли в душе Корчака глубокое разочарование.С приходом Гитлера к власти в Германии и ростом антисемитизма в Польше в Корчаке пробудилось еврейское самосознание. В 1934 г. и 1936 г. он посетил подмандатную Палестину, где встретил многих бывших своих воспитанников. Педагогические и социальные принципы киббуцного движения произвели глубокое впечатление на Корчака.После оккупации Варшавы немцами в 1939 году Корчак ходил по Варшаве в своем мундире офицера польской армии и говорил: «Что касается меня, то нет никакой немецкой оккупации. Я горд быть польским офицером и буду ходить, как хочу».В 1940 году вместе с воспитанниками «Дома сирот» был перемещён в Варшавское гетто. В этот период Корчак был арестован, несколько месяцев провёл в тюрьме. Был освобождён по ходатайству провокатора А. Ганцвайха, который таким образом хотел заработать авторитет среди евреев.В гетто Корчак отдавал все силы заботе о детях, героически добывая для них пищу и медикаменты. Воспитанники Корчака изучали иврит и основы иудаизма. За несколько недель до Песаха в 1942 году Корчак провёл тайную церемонию на еврейском кладбище: держа Пятикнижие в руках, взял с детей клятву быть хорошими евреями и честными людьми.Он отклонил все предложения неевреев-почитателей его таланта вывести его из гетто и спрятать на «арийской» стороне. Когда в августе 1942 года пришёл приказ о депортации Дома сирот, Корчак пошёл вместе со своей помощницей и другом Стефанией Вильчинской (1886—1942), другими воспитателями и примерно 200 детьми на станцию, откуда их в товарных вагонах отправили в Треблинку. Он отказался от предложенной в последнюю минуту свободы и предпочёл остаться с детьми, приняв с ними смерть в газовой камере, до конца жизни оставаясь воспитателем.Пожалуй, главное свое педагогическое правило – «Воспитатель должен любить детей» – Януш Корчак проиллюстрировал всей своей жизнью.«Дом сирот» Януша Корчака был организован как государство в государстве. И управлялся он детьми. У них были своя «конституция», выборный детский парламент, товарищеский суд, причем его решения были обязательны и для взрослых сотрудников учреждения.Корчак с другими педагогами готовил детей к реальной жизни за стенами «Дома сирот»: «В теории воспитания мы часто забываем о том, что должны учить ребёнка не только ценить правду, но и распознавать ложь, не только любить, но и ненавидеть, не только уважать, но и презирать, не только соглашаться, но и возражать, не только слушаться, но и бунтовать».Главные принципы метода Корчака заключались в том, чтобы любить ребенка, наблюдать за его поведением, не применять насилия в воспитании, быть с ним честным и требовать от него лишь то, что можно выполнить. Простые требования только на первый взгляд кажутся такими: «Вместо того чтобы наблюдать, чтобы видеть и понимать, берется первый пришедший в голову пример „удачного ребенка“ и перед собственным ребенком ставится требование: вот образец, на который ты должен равняться…».Но какое усилие требуется сделать некоторым взрослым, чтобы признать, по завету Корчака, «что дети – разные».Психологи считают, что до 2-3 лет ребёнок не испытывает потребности в общении со сверстниками, зато в этот период сильно проявляется привязанность к матери и близким людям. Поэтому если эмоционально чувствительного ребёнка отдать в ясли до 3-х лет, он будет остро реагировать на разлуку с матерью, плакать и тосковать.По мнению психологов, подробно исследовавших эту проблему, отдавать ребёнка в детское учреждение следует тогда, когда ему исполнится 3 года, если это девочка, и 3,5 года, если это мальчик. К счастью, это учитывается и российским законодательством, установившим матерям срок ухода за ребёнком до 3-х лет.Чтобы выбрать хороший детский сад для своего ребёнка, надо смотреть не на внешнее оформление и современную оснащённость, а на атмосферу в нём. Прислушайтесь к психологу А.Фромму: «Хороший детский сад – место очень шумное. Если в течение получаса вы не услышите шума и гама, а также взрывов смеха, поищите другой садик для своего ребёнка». специально для «Обзора» Категории: образование Ключевые слова: история педагогики, Аделаида Симонович — статья прочитана 80 раз Комментарии