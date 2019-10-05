Евролига: всё заново 🔊 Воспроизвести Фото: euroleague.net







Баскетбольная Евролига стартовала, представ перед болельщиками во многом новой.



В турнире теперь принимают участие 18 команд, на две больше, чем было в прошлом сезоне. Многие клубы серьёзно перетасовали составы, а многие игроки одели майки новых клубов. Ряд героев недавнего чемпионата мира зрители увидели уже вблизи, с трибун.



Будем привыкать.



Каунасский «Жальгирис» начал с поражения, продлив тем самым безвыигрышную серию против «Басконии» в регулярном чемпионате Евролиги до пяти поражений подряд.



Евролига. Регулярный чемпионат 2019/2020.



1-й тур



«Валенсия» (Испания) - ЦСКА (Россия) — 71:96 (17:24, 21:26, 16:26, 17:20). В турнире теперь принимают участие 18 команд, на две больше, чем было в прошлом сезоне. Многие клубы серьёзно перетасовали составы, а многие игроки одели майки новых клубов. Ряд героев недавнего чемпионата мира зрители увидели уже вблизи, с трибун.Будем привыкать.Каунасский «Жальгирис» начал с поражения, продлив тем самым безвыигрышную серию против «Басконии» в регулярном чемпионате Евролиги до пяти поражений подряд.«Валенсия» (Испания) - ЦСКА (Россия) — 71:96 (17:24, 21:26, 16:26, 17:20). АСВЕЛ (Франция) - «Олимпиакос» (Греция) – 82:63 (21:24, 19:9, 16:14, 26:16).



«Олимпиакос»: М.Кузминскас (6 очков + 5 подборов).



«Альба» (Германия) – «Зенит» (Россия) – 85:65 (24:18, 23:13, 20:19, 18:15).



«Альба»: Р.Гедрайтис (9 очков + 5 подборов).



«Анадолу Эфес» (Турция) – «Барселона» (Испания) – 64:74 (14:19, 12:18, 20:12, 18:25).



«Жальгирис» (Литва) — «Баскония» (Испания) – 58:70 (19:19, 11:18, 16:18, 12:15)



«Жальгирис»: Л.Лекавичюс (10), М.Григонис (10), А.Милакнис (9), Дж.Ландейл (9),



«Баскония»: Ш.Шилдс (19 + 5 подборов), Т.Шенгелия (13).







«Реал» (Испания) – «Фенербахче» (Турция) – 81:77 (30:21, 13:21, 21:13, 17:22).



«Бавария» (Германия) – «Олимпия Милан» (Италия) – 78:64 (22:23, 20:11, 19:16, 17:14).



«Олимпия Милан»: Л.Скола (17 + 6 подборов), С.Родригес (14).



«Панатинаикос» (Греция) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 87:82 (14:17, 23:18, 29:18, 21:29).



«Химки» (Россия) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 89:83 (24:21, 24:19, 27:21, 14:22)



«Химки»: А.Швед (22 + 6 передач), Э.Гилл (18), Я.Тимма (17).



Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Евролига, результаты матчей — статья прочитана 108 раз Комментарии