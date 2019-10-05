Язык и гражданство - два вечных вопроса 🔊 Воспроизвести Фото Аркадия Бабахина, "Обзор"







В странах Балтии продолжается принудительная ассимиляция. Однако, в каждом государстве - свои темпы.



Так, в Эстонии решено данный процесс осуществлять постепенно. Пока что русские школы и садики не будут полностью переведены на обучение на эстонском языке. Однако, не спешим радовать русскоязычных жителей Эстонии. Как говорится, пока - не означает навсегда. Поэтому угроза принудительной эстонизации никуда не ушла. Просто-напросто сдвинулись сроки.



Данное действо планируется начать осуществлять в 2021 году, а к 2035 программу привести к финишу. Сторонникам быстрого перехода хотелось бы и раньше, но вот квалифицированных кадров не хватает. А так, как раз будет время, чтобы подготовить необходимое количество педагогов... Но уже сейчас в 30 группах в русских дошкольных учреждениях была испытана специальная программа, по которой один из воспитателей обязан играть и общаться с детками только на эстонском языке. Поскольку, по мнению министра образования Майлиса Репса данный эксперимент является успешным, то эстонскому политику не терпится внедрить программу во все сады и даже начальные классы русскоязычных школ. Так, в Эстонии решено данный процесс осуществлять постепенно. Пока что русские школы и садики не будут полностью переведены на обучение на эстонском языке. Однако, не спешим радовать русскоязычных жителей Эстонии. Как говорится, пока - не означает навсегда. Поэтому угроза принудительной эстонизации никуда не ушла. Просто-напросто сдвинулись сроки.Данное действо планируется начать осуществлять в 2021 году, а к 2035 программу привести к финишу. Сторонникам быстрого перехода хотелось бы и раньше, но вот квалифицированных кадров не хватает. А так, как раз будет время, чтобы подготовить необходимое количество педагогов... Но уже сейчас в 30 группах в русских дошкольных учреждениях была испытана специальная программа, по которой один из воспитателей обязан играть и общаться с детками только на эстонском языке. Поскольку, по мнению министра образования Майлиса Репса данный эксперимент является успешным, то эстонскому политику не терпится внедрить программу во все сады и даже начальные классы русскоязычных школ.



Кстати, раз уж такая яркая инициатива, то надо все делать по правилам, и вообще исключить изучение каких-либо языков, кроме эстонского из школьной программы. Тогда уж точно у учащихся не будет ещё и соблазна выучить английский или немецкий или французский или любой другой язык и уехать жить и работать в другие страны Евросоюза. Надо удерживать граждан любой ценой внутри страны, чтобы эстоноговорящих было как много больше!



Бред? Ну примерно так ведь выглядит и искусственное насаждение эстонского языка в русские школы. Если уж и задаваться такой целью, то делать это надо добровольно. Как никак демократическое общество. Или все-таки элементы тоталитаризма никуда не делись?



Кстати, одновременно с вопросами обучения Таллин-таки решил дать возможность негражданам стать гражданами. Что, кстати, очень удивительно. Речь, правда, идёт только о детях неграждан, но тем не менее.



Согласно одобренному законопроекту родившиеся в Эстонии дети неграждан могут претендовать на получение упрощённого гражданства. Наверное, Вы подумали, что данный вопрос в правительстве был представлен Центристской партией Эстонии или даже премьер-министром Юри Ратасом? Так бы выглядело логично. Но, тогда бы все было не по законам эстонской политики. И смешно, и грустно, но представителем выступил Март Хельме, глава EKRE, известной своими радикальными взглядами... И уж тем более, консерваторы никогда не обещали что-то там сделать для неграждан.



"Все смешалось в доме Облонских", - лучше и не скажешь.



Обратим взор на соседнюю Латвию. Там всё намного проще, и вопрос русскоязычного школьного образования был, так сказать, испепелен до тла. Но вот садики-то остались! Ведь нельзя же допустить, чтобы малыши говорили на русском! Собственно, этим и озаботилась правящая коалиция, проголосовав за полный переход образования на латышский язык, начиная с детских дошкольных учреждений. Ну а сроками осуществления должно озаботиться министерство образования.



Валерия ШАЦКАЯ



Однако несмотря на такое страстное желание привести все к единому латышскому знаменателю в образовании, Рига неожиданно переняла пример Таллина. И во втором чтении Сеймом Латвии была поддержана идея автоматической выдачи гражданства детям неграждан. Вот так интересно получается, что мало-помалу, но какие-то подвижки в вопросах неграждан да совершаются.



Если уж говорить о языках, то из всех балтийских республик выделяется Литва. Там не стоит такой проблемы, ведь русскоязычное меньшинство уступает по численности тому же польскоговорящему. Более того, как уже говорилось в предыдущих выпусках "Обзора", в Клайпедском государственном университете планировалось ввести программы обучения на русском языке. Однако не все так радужно, конечно. В Литве довольно остро стоит именно идеологический вопрос. И Большой брат не дремлет, осуществляя контроль...Особенно если это касается истории, где просто непозволительно использовать интерпретации, чуждые видению официальных властей.



Вот так одновременно осуществляется ассимиляция и в то же время, наблюдаются хоть малюсенькие шаги в сторону неграждан. Сам регион Балтии полон сюрпризов и противоречий. Но больше всего поражает как на это смотрит Евросоюз, чьими членами Латвия, Литва и Эстония являются. По идее, ЕС должен бить себя в грудь и бороться за права нацменьшинств и неграждан, но на деле громкие демократические лозунги остаются только на бумаге, либо там, где это выгодно Европе. А то, что происходит под боком - это их не касается... Кстати, это не единственная идея эстонизации. Тот же Рейс предлагает отправить в русскоязычную Нарву 100 коренных эстонцев. И его как-то мало волнует, насколько комфортно этим гражданам будет жить в преимущественно русскоговорящем регионе. Примерно как чужие среди своих или свои среди чужих, кому как нравится. Но для выполнения плана ведения образования исключительно на эстонском языке, все средства хороши.Кстати, раз уж такая яркая инициатива, то надо все делать по правилам, и вообще исключить изучение каких-либо языков, кроме эстонского из школьной программы. Тогда уж точно у учащихся не будет ещё и соблазна выучить английский или немецкий или французский или любой другой язык и уехать жить и работать в другие страны Евросоюза. Надо удерживать граждан любой ценой внутри страны, чтобы эстоноговорящих было как много больше!Бред? Ну примерно так ведь выглядит и искусственное насаждение эстонского языка в русские школы. Если уж и задаваться такой целью, то делать это надо добровольно. Как никак демократическое общество. Или все-таки элементы тоталитаризма никуда не делись?Кстати, одновременно с вопросами обучения Таллин-таки решил дать возможность негражданам стать гражданами. Что, кстати, очень удивительно. Речь, правда, идёт только о детях неграждан, но тем не менее.Согласно одобренному законопроекту родившиеся в Эстонии дети неграждан могут претендовать на получение упрощённого гражданства. Наверное, Вы подумали, что данный вопрос в правительстве был представлен Центристской партией Эстонии или даже премьер-министром Юри Ратасом? Так бы выглядело логично. Но, тогда бы все было не по законам эстонской политики. И смешно, и грустно, но представителем выступил Март Хельме, глава EKRE, известной своими радикальными взглядами... И уж тем более, консерваторы никогда не обещали что-то там сделать для неграждан."Все смешалось в доме Облонских", - лучше и не скажешь.Обратим взор на соседнюю Латвию. Там всё намного проще, и вопрос русскоязычного школьного образования был, так сказать, испепелен до тла. Но вот садики-то остались! Ведь нельзя же допустить, чтобы малыши говорили на русском! Собственно, этим и озаботилась правящая коалиция, проголосовав за полный переход образования на латышский язык, начиная с детских дошкольных учреждений. Ну а сроками осуществления должно озаботиться министерство образования.Однако несмотря на такое страстное желание привести все к единому латышскому знаменателю в образовании, Рига неожиданно переняла пример Таллина. И во втором чтении Сеймом Латвии была поддержана идея автоматической выдачи гражданства детям неграждан. Вот так интересно получается, что мало-помалу, но какие-то подвижки в вопросах неграждан да совершаются.Если уж говорить о языках, то из всех балтийских республик выделяется Литва. Там не стоит такой проблемы, ведь русскоязычное меньшинство уступает по численности тому же польскоговорящему. Более того, как уже говорилось в предыдущих выпусках "Обзора", в Клайпедском государственном университете планировалось ввести программы обучения на русском языке. Однако не все так радужно, конечно. В Литве довольно остро стоит именно идеологический вопрос. И Большой брат не дремлет, осуществляя контроль...Особенно если это касается истории, где просто непозволительно использовать интерпретации, чуждые видению официальных властей.Вот так одновременно осуществляется ассимиляция и в то же время, наблюдаются хоть малюсенькие шаги в сторону неграждан. Сам регион Балтии полон сюрпризов и противоречий. Но больше всего поражает как на это смотрит Евросоюз, чьими членами Латвия, Литва и Эстония являются. По идее, ЕС должен бить себя в грудь и бороться за права нацменьшинств и неграждан, но на деле громкие демократические лозунги остаются только на бумаге, либо там, где это выгодно Европе. А то, что происходит под боком - это их не касается... Валерия ШАЦКАЯ, политолог , специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии, образование Ключевые слова: русский язык, образование, неграждане — статья прочитана 124 раза Комментарии