Литва получила 15 млн евро помощи ЕС для реализации проектов в энергетике 🔊 Воспроизвести



Литва получила 10 млн евро помощи Евросоюза для подготовительных работ по прокладке морского кабеля Harmony Link для соединения ЛЭП Литвы и Польши, и еще около 5 млн евро на два других энергетических проекта, сообщило литовское Министерство энергетики.



По его сообщению, государства ЕС в среду одобрили предложение Еврокомиссии выделить 556 млн евро ассигнований под проекты из Списка общего интереса ЕС за счет в рамках механизма мер европейских инфраструктурных сетей.



В целом для финансирования отобраны лишь 8 проектов – 6 в сфере электроэнергии и 2 в газовом секторе. Только Литва получит финансирование на все поданные заявки по трем проектам.



Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас утверждает, что помощь позволит и далее интенсивно продвигать проект морской перемычки Harmony Link, который является одним из важнейших частей синхронизации систем электропередачи стран Балтии с континентальной Европой. Литва получила 10 млн евро помощи Евросоюза для подготовительных работ по прокладке морского кабеля Harmony Link для соединения ЛЭП Литвы и Польши, и еще около 5 млн евро на два других энергетических проекта, сообщило литовское Министерство энергетики.По его сообщению, государства ЕС в среду одобрили предложение Еврокомиссии выделить 556 млн евро ассигнований под проекты из Списка общего интереса ЕС за счет в рамках механизма мер европейских инфраструктурных сетей.В целом для финансирования отобраны лишь 8 проектов – 6 в сфере электроэнергии и 2 в газовом секторе. Только Литва получит финансирование на все поданные заявки по трем проектам.Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас утверждает, что помощь позволит и далее интенсивно продвигать проект морской перемычки Harmony Link, который является одним из важнейших частей синхронизации систем электропередачи стран Балтии с континентальной Европой. "Одновременно это еще раз подтверждает, что ЕК и все страны ЕС продолжают последовательно поддерживать наше стремление стать безопасной и надежной частью европейской сети электропередачи", – сказал Ж. Вайчюнас.



205 тыс. евро было выделено на исследование развития мощностей Круонисской гидроаккумулирующей станции.



Одновременно выделено и 4,88 млн евро ассигнований на работы по расширению литовско-латвийского газопровода. После того, как будут увеличены мощности передачи газа между Литвой и Латвией, улучшаться условия использования рынком Клайпедского терминала сжиженного природного газа, латвийским газовым хранилищем в Инчукалнсе, а с 2022 года и планирующегося к прокладке газопровода с Польшей (GIPL).



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По инициативе парламентской оппозиции Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны (КНБО) сейма Литвы обещает рассматривать обстоятельства конкурса подряда прокладки газопровода в Польшу на сумму почти в 100 млн евро и объявленного компанией передачи газа Amber Grid.



Кроме того, в понедельник суд еще раз рассмотрит просьбу поигравшей на конкурсе компании MT Group временно остановить конкурс и не допустить подписание договора с победителем - компанией Alvora. Служба публичных закупок, остановившая конкурс, на следующей неделе должна объявить вывод о том, может ли он продолжаться.



Председатель КНБО Дайнюс Гайжаускас подтвердил BNS, что просьбу включить вопрос в заседание комитета выдвинули оппозиционные консерваторы.



Представитель консерваторов Лауринас Касчюнас сказал BNS, что у оппозиции возникли вопросы по поводу связей Alvora в Белоруссии и обсуждением, происходившем в правительственной комиссии, проверяющей сделки стратегических компаний.



"Мы хотим выяснить, как проходили обсуждения по поводу бизнес-связей Alvora в правительственной комиссии и какой была позиция Департамента госбезопасности", – сказал BNS Л. Касчюнас.



Заместитель главы MT Group, оказавшийся на втором месте на конкурсе, Симонас Куницкас подтвердил BNS, что компания уже в третий раз обратилась с просьбой временно остановить процедуры конкурса и не допустить подписание договора с Alvora.



"Надеемся, что суд наконец, учтет нашу просьбу", – добавил он.



MT Group, участвовавшая в конкурсе с партнером, польским строителем энергообъектов Rafako, утверждает, что конкурс был непрозрачным, на нем были нарушены процедуры публичных закупок. Кроме того, она сомневается и в соответствии Alvora критериям нацбезопасности, поскольку последняя якобы реализует много проектов в Белоруссии.



Процедуры конкурса приостановила Литовская Служба публичных закупок (СПЗ). Она указала компании Amber Grid временно остановить конкурс до оценки СПЗ документов конкурса и решений оператора газопередающей системы Литвы – компании Amber Grid.



Alvora отозвала запланированное на следующий вторник официальное мероприятие начала прокладки газопровода, на который были приглашены представители Литвы, Латвии, Польши, Эстонии.



Amber Grid еще в сентябре планировала подписать договор с победителем конкурса – компанией Alvora на сумму в 79,85 млн евро (96,6 млн евро с НДС). Стоимость предложения MT Group составляла 84,985 млн евро (без НДС).



Газопровод протяженностью 165 км и диаметром 700 мм на территории Литвы будет протянут от компрессорной станции в Яунюнай, что в Ширвинтском районе, до газокомпрессорной станции в Польше.



Протяженность всего газопровода составляет 508 км, совокупная стоимость – 500 млн евро, инвестиции на литовской стороне достигнут 136 млн евро.



После создания перемычки в направлении стран Балтии можно будет транспортировать до 27 тераватт-часов газа в год, в направлении Польши – до 21 тераватт-часа, а газовые рынки Балтийских стран станут частью единого газового рынка Евросоюза.



Планируется, что газопровод будет запущен в конце 2021 года. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: польша, Беларусь, энергетика География: Литва — статья прочитана 76 раз Комментарии