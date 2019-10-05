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В Польше назвали способ перестать зависеть от российского газа
Польша полностью откажется от российского газа к концу 2022 года при завершении строительства нового газопровода и расширении СПГ-терминала, заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире "Польского радио", сообщает РИА Новости.
"На настоящий момент у нас самая большая часть поставок газа идет из России. Это долгосрочный контакт, от которого мы откажемся в конце 2022 года", — сказал он.
По словам чиновника, импорт голубого топлива будет осуществляться через другие направления, в частности, с помощью СПГ-терминала в Свиноуйсьце и газопровода Baltic Pipe, который планируют достроить в 2022 году.
"Этот газопровод, а также расширенный терминал — это наш стратегический выход из сложившейся зависимости от россиян. После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления", — заключил он.
Среди таких направлений Наимский назвал США и Катар.
РИА Новости
География: Польша
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