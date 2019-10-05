В Польше назвали способ перестать зависеть от российского газа 🔊 Воспроизвести



Польша полностью откажется от российского газа к концу 2022 года при завершении строительства нового газопровода и расширении СПГ-терминала, заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире "Польского радио", сообщает



"На настоящий момент у нас самая большая часть поставок газа идет из России. Это долгосрочный контакт, от которого мы откажемся в конце 2022 года", — сказал он.



По словам чиновника, импорт голубого топлива будет осуществляться через другие направления, в частности, с помощью СПГ-терминала в Свиноуйсьце и газопровода Baltic Pipe, который планируют достроить в 2022 году.



"Этот газопровод, а также расширенный терминал — это наш стратегический выход из сложившейся зависимости от россиян. После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления", — заключил он.



Среди таких направлений Наимский назвал США и Катар. Польша полностью откажется от российского газа к концу 2022 года при завершении строительства нового газопровода и расширении СПГ-терминала, заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире "Польского радио", сообщает РИА Новости "На настоящий момент у нас самая большая часть поставок газа идет из России. Это долгосрочный контакт, от которого мы откажемся в конце 2022 года", — сказал он.По словам чиновника, импорт голубого топлива будет осуществляться через другие направления, в частности, с помощью СПГ-терминала в Свиноуйсьце и газопровода Baltic Pipe, который планируют достроить в 2022 году."Этот газопровод, а также расширенный терминал — это наш стратегический выход из сложившейся зависимости от россиян. После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления", — заключил он.Среди таких направлений Наимский назвал США и Катар. РИА Новости Категории: экономика, политика Ключевые слова: США, Европа, рынок, Балтия, СПГ География: Польша — статья прочитана 154 раза Комментарии