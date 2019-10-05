|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Дания отозвала политические возражения с прокладки Северного потока-2
Дания больше не имеет политических претензий к строительству "Северного потока-2" на своей территории. Там должен проходить последний виток газопровода, сообщает РГ.
Утверждение возведения объекта на территории государства затягивается только на административном уровне, пишет газета "Известия". Дания приостановила добычу на своем крупнейшем месторождении. В связи с этим власти страны могут задуматься о замещении своего газа норвежским или российским.
Если бы Копенгаген не дал разрешение на прокладку "Северного потока-2", строительство могло бы быть перенесено в нейтральные воды, и, таким образом, оно вообще не затронуло исключительную экономическую зону королевства.
Напомним, Дания до сих пор не согласовала маршрут прокладки двух ниток трубопроводов "Северного потока-2" через свои территориальные воды, что чревато задержкой всего проекта. На завершение строительства газопровода "Северный поток-2", который должен пройти по дну Балтийского моря от России до Германии, нужно еще четыре-пять недель.
rg.ru
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|