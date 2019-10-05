Дания отозвала политические возражения с прокладки Северного потока-2 🔊 Воспроизвести Фото: Илья Питалев/ РИА Новости



Дания больше не имеет политических претензий к строительству "Северного потока-2" на своей территории. Там должен проходить последний виток газопровода, сообщает



Утверждение возведения объекта на территории государства затягивается только на административном уровне, пишет газета "Известия". Дания приостановила добычу на своем крупнейшем месторождении. В связи с этим власти страны могут задуматься о замещении своего газа норвежским или российским.



Если бы Копенгаген не дал разрешение на прокладку "Северного потока-2", строительство могло бы быть перенесено в нейтральные воды, и, таким образом, оно вообще не затронуло исключительную экономическую зону королевства.



Напомним, Дания до сих пор не согласовала маршрут прокладки двух ниток трубопроводов "Северного потока-2" через свои территориальные воды, что чревато задержкой всего проекта. На завершение строительства газопровода "Северный поток-2", который должен пройти по дну Балтийского моря от России до Германии, нужно еще четыре-пять недель. Дания больше не имеет политических претензий к строительству "Северного потока-2" на своей территории. Там должен проходить последний виток газопровода, сообщает РГ Утверждение возведения объекта на территории государства затягивается только на административном уровне, пишет газета "Известия". Дания приостановила добычу на своем крупнейшем месторождении. В связи с этим власти страны могут задуматься о замещении своего газа норвежским или российским.Если бы Копенгаген не дал разрешение на прокладку "Северного потока-2", строительство могло бы быть перенесено в нейтральные воды, и, таким образом, оно вообще не затронуло исключительную экономическую зону королевства.Напомним, Дания до сих пор не согласовала маршрут прокладки двух ниток трубопроводов "Северного потока-2" через свои территориальные воды, что чревато задержкой всего проекта. На завершение строительства газопровода "Северный поток-2", который должен пройти по дну Балтийского моря от России до Германии, нужно еще четыре-пять недель. rg.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Германия, Россия, Швеция, маршрут, Дания, СП-2 — статья прочитана 174 раза Комментарии