Прах Ганди украли из мемориала в Индии в день празднования его 150-летия 🔊 Воспроизвести Один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании Махатма Ганди. Архивное фото



Прах лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди украли из мемориала в Индии, сообщает



После убийства Ганди в январе 1948 года его останки были кремированы, а прах разделен на несколько частей, одна из которых хранилась в мемориале в штате Мадхья-Прадеш.



Инцидент произошел в день празднования 150-летия Ганди. Кражу заметил глава местного совета Гурмит Сингх (Gurmeet Singh), который пришел отдать дань уважения "отцу нации", пишет издание. Кроме того, вандалы написали на входе в здание мемориала слова "предатель нации". Прах лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди украли из мемориала в Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал India Today и местные власти.После убийства Ганди в январе 1948 года его останки были кремированы, а прах разделен на несколько частей, одна из которых хранилась в мемориале в штате Мадхья-Прадеш.Инцидент произошел в день празднования 150-летия Ганди. Кражу заметил глава местного совета Гурмит Сингх (Gurmeet Singh), который пришел отдать дань уважения "отцу нации", пишет издание. Кроме того, вандалы написали на входе в здание мемориала слова "предатель нации". "Похоже, это дело рук тех, кто любит Натхурама Годзе, убийцу Ганди. Эта ненависть должна немедленно прекратиться, и полиция должна действовать быстро для того, чтобы идентифицировать и поймать виновных", — сказал Сингх.



Мохандас Карамчанд Ганди — идеолог национально-освободительного движения Индии. В ходе многолетней борьбы индийцев за независимость Ганди проповедовал непротивление злу насилием. Его ненасильственные методы борьбы — мирные марши и акции неповиновения — вдохновили миллионы индийцев на борьбу за освобождение страны от британского колониального господства.



Ганди был убит 30 января 1948 года националистом-радикалом Натхурамом Годзе. Он критиковал политику Ганди, который, по его мнению, жертвовал интересами индуистов в пользу мусульманского населения. Годзе был приговорен к смертной казни, приговор был приведен к исполнению в ноябре 1949 года. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: индия, похищение, Ганди, прах — статья прочитана 51 раз Комментарии