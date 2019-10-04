Литва просит пять производителей дать пояснения по составу пищевых продуктов 🔊 Воспроизвести



Литовское правительство просит пять международных производителей пищевых продуктов объяснить, почему состав продуктов, поставляемых на литовский рынок, отличается от состава в других странах Евросоюза.



По словам вице-министра юстиции Ирмы Гуджюнайте, если их объяснения не будут весомыми и убедительными, то может быть начато расследование в связи с нечестной коммерческой деятельностью, за которую предусматриваются штрафы до 100 тыс. евро.



"В данный момент мы отобрали конкретные товары и попросили их производителей выяснить, почему состав некоторых товаров в Литве иной, чем в других странах ЕС", – отметила в сообщении И. Гуджюнайте.



Ответы компаний на вопросы Государственной службы защиты прав потребителей ждут до конца октября. Литовское правительство просит пять международных производителей пищевых продуктов объяснить, почему состав продуктов, поставляемых на литовский рынок, отличается от состава в других странах Евросоюза.По словам вице-министра юстиции Ирмы Гуджюнайте, если их объяснения не будут весомыми и убедительными, то может быть начато расследование в связи с нечестной коммерческой деятельностью, за которую предусматриваются штрафы до 100 тыс. евро."В данный момент мы отобрали конкретные товары и попросили их производителей выяснить, почему состав некоторых товаров в Литве иной, чем в других странах ЕС", – отметила в сообщении И. Гуджюнайте.Ответы компаний на вопросы Государственной службы защиты прав потребителей ждут до конца октября. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: состав, производители, продукты География: Литва — статья прочитана 145 раз Комментарии