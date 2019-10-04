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Экономика Литвы: цифры и факты



Контролирующая в странах Балтии семь розничных торговых сетей Kotryna Group в сентябре открыла первый магазин на новом рынке – магазин детских товаров KidZone в Финляндии, пишет деловая газета Verslo zinios.

Гендиректор Kotryna Group Лаймонас Базилюс говорит, что уже действует предназначенный для этого рынка электронный каталог, а с октября товары можно приобрести и в интернет-магазине Kidzone.fi.

В последнее время особое внимание предприятие уделяло обновлению концепции имеющихся в странах Балтии магазинов и реорганизации сети. В 2018 году рост Kotryna Group составил 10%.

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Гендиректор продающего 95% своей продукции голландцам и немцам литовского велосипедного завода Baltik vairas Жильвинас Дубосас убежден, что будущее принадлежит электровелосипедам, которые вытеснят с рынка обычные велосипеды.
Он не скрывает, что в Литве нет велосипедной инфраструктуры, поэтому концентрироваться на этом рынке невыгодно, сообщает портал lrt.lt.

"Продажи обычных велосипедов стабильны, но мы не концентрируемся на увеличении их продаж, а планируем расти благодаря электровелосипедам. Продажи электровелосипедов в последнее время растут особенно заметно", – сказал Ж. Дубосас порталу.

По его словам, сейчас каждый второй продаваемый в Голландии велосипед – электрический, а в Германии это каждый третий продаваемый велосипед. Другие страны еще отстают, но и в них продажи электровелосипедов растут заметно, в некоторых странах это происходит не без вмешательства государства, которое поощряет покупку населением экологичного транспорта.

С 2013 по половине акций предприятия принадлежит датскому инвестору Asgaard A/S и инвесткомпании Балтийских стран LitCapital.

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Находящаяся в госуправлении литовская компания Klaipedos nafta, установит на находящемся в ее управлении нефтетерминале оборудование для сокращение загрязняющих выбросов в воздух на сумму почти в 0,5 млн евро.

Klaipedos nafta сообщила, что заручилась поддержкой в 200 тыс. евро из средств программы Фонда природоохранных инвестиций Литвы. Еще около 300 тыс. евро выделит сама компания.

Новое оборудование будет отчищать тяжелые органические соединения и соединения с серой, собираемые при погрузке нефтепродуктов на железнодорожной эстакаде.

В ближайшее время планируется объявить конкурс монтажных работ. Они должны быть завершены к концу этого- к началу следующего года.

Подсчитано, что до конца 2021 года инвестиции Klaipedos nafta в экологию составят 8 млн евро. Из этой запланированной суммы уже инвестирован 1,74 млн евро.
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инф.Обзор bns.lt, BNS
Категории: общество
Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты
География: Литва
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добавлена сегодня, 4 октября, 16:30

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