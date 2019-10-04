Экономика Литвы: цифры и факты

Контролирующая в странах Балтии семь розничных торговых сетей Kotryna Group в сентябре открыла первый магазин на новом рынке – магазин детских товаров KidZone в Финляндии, пишет деловая газета Verslo zinios.
Гендиректор Kotryna Group Лаймонас Базилюс говорит, что уже действует предназначенный для этого рынка электронный каталог, а с октября товары можно приобрести и в интернет-магазине Kidzone.fi.
В последнее время особое внимание предприятие уделяло обновлению концепции имеющихся в странах Балтии магазинов и реорганизации сети. В 2018 году рост Kotryna Group составил 10%.
* * *
Гендиректор продающего 95% своей продукции голландцам и немцам литовского велосипедного завода Baltik vairas Жильвинас Дубосас убежден, что будущее принадлежит электровелосипедам, которые вытеснят с рынка обычные велосипеды.
Он не скрывает, что в Литве нет велосипедной инфраструктуры, поэтому концентрироваться на этом рынке невыгодно, сообщает портал lrt.lt.
"Продажи обычных велосипедов стабильны, но мы не концентрируемся на увеличении их продаж, а планируем расти благодаря электровелосипедам. Продажи электровелосипедов в последнее время растут особенно заметно", – сказал Ж. Дубосас порталу.
По его словам, сейчас каждый второй продаваемый в Голландии велосипед – электрический, а в Германии это каждый третий продаваемый велосипед. Другие страны еще отстают, но и в них продажи электровелосипедов растут заметно, в некоторых странах это происходит не без вмешательства государства, которое поощряет покупку населением экологичного транспорта.
С 2013 по половине акций предприятия принадлежит датскому инвестору Asgaard A/S и инвесткомпании Балтийских стран LitCapital.
* * *
Находящаяся в госуправлении литовская компания Klaipedos nafta, установит на находящемся в ее управлении нефтетерминале оборудование для сокращение загрязняющих выбросов в воздух на сумму почти в 0,5 млн евро.
Klaipedos nafta сообщила, что заручилась поддержкой в 200 тыс. евро из средств программы Фонда природоохранных инвестиций Литвы. Еще около 300 тыс. евро выделит сама компания.
Новое оборудование будет отчищать тяжелые органические соединения и соединения с серой, собираемые при погрузке нефтепродуктов на железнодорожной эстакаде.
В ближайшее время планируется объявить конкурс монтажных работ. Они должны быть завершены к концу этого- к началу следующего года.
Подсчитано, что до конца 2021 года инвестиции Klaipedos nafta в экологию составят 8 млн евро. Из этой запланированной суммы уже инвестирован 1,74 млн евро.
"Продажи обычных велосипедов стабильны, но мы не концентрируемся на увеличении их продаж, а планируем расти благодаря электровелосипедам. Продажи электровелосипедов в последнее время растут особенно заметно", – сказал Ж. Дубосас порталу.
По его словам, сейчас каждый второй продаваемый в Голландии велосипед – электрический, а в Германии это каждый третий продаваемый велосипед. Другие страны еще отстают, но и в них продажи электровелосипедов растут заметно, в некоторых странах это происходит не без вмешательства государства, которое поощряет покупку населением экологичного транспорта.
С 2013 по половине акций предприятия принадлежит датскому инвестору Asgaard A/S и инвесткомпании Балтийских стран LitCapital.
* * *
Находящаяся в госуправлении литовская компания Klaipedos nafta, установит на находящемся в ее управлении нефтетерминале оборудование для сокращение загрязняющих выбросов в воздух на сумму почти в 0,5 млн евро.
Klaipedos nafta сообщила, что заручилась поддержкой в 200 тыс. евро из средств программы Фонда природоохранных инвестиций Литвы. Еще около 300 тыс. евро выделит сама компания.
Новое оборудование будет отчищать тяжелые органические соединения и соединения с серой, собираемые при погрузке нефтепродуктов на железнодорожной эстакаде.
В ближайшее время планируется объявить конкурс монтажных работ. Они должны быть завершены к концу этого- к началу следующего года.
Подсчитано, что до конца 2021 года инвестиции Klaipedos nafta в экологию составят 8 млн евро. Из этой запланированной суммы уже инвестирован 1,74 млн евро.