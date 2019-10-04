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Капитал Литвы в МБРР увеличится на 42 млн долларов
Капитал Литвы в Международном банке реконструкции и развития (МБРР) группы Всемирного банка (ВБ) должен увеличиться на 41,981 млн долларов (38,335 млн евро).
Из этой суммы 5,677 млн долларов (5,184 млн евро) Литва должна оплатить, а оставшиеся 36,304 млн долларов (33,151 млн евро) будут капиталом до востребования, который оплачивается, если нужно выполнять обязательства перед МБРР.
Министерство финансов предлагает правительству уполномочить министра финансов Вилюса Шапоку и министра юстиции Эльвинаса Янкявичюса подписать документы об увеличении капитала Литвы в МБРР.
Литве, которой принадлежит 0,08% акций банка, полагается 0,07% всех вновь выпускаемых акций. Оплатить их нужно до 1 октября 2023 года, необходимые для этого средства бюджета предусмотрены в ассигнованиях Минфина на 2020–2022 годы. Платежи будут осуществляться в равных частях, примерно по 1,7 млн евро в год.
В МБРР 189 стран-членов, он является одним из основных институтов ВБ.
Ключевые слова: накопления, взносы, МБРР
География: Литва
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