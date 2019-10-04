Спикер сейма: Литва заново открывает для себя Армению 🔊 Воспроизвести Викторас Пранцкетис и Никол Пашинян



Находящийся с визитом в Ереване председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис говорит, что Литва заново открывает для себя Армению и готова делиться опытом реформ.



Во время визита в Армению В. Пранцкетис обсудил вероятные новые инициативы в области двусторонних отношений с президентом этой страны Арменом Саркисяном, главой парламента Араратом Мирзояном и премьером Николом Пашиняном, сообщил Отдел по связям с общественностью сейма.



Спикер отметил, что в Армении происходит серьезная демократическая реорганизация, так что Литва заново открывает для себя эту страну и готова делиться опытом реформ в областях борьбы с коррупцией, судебной системы, полиции, обновляющейся энергетики, сортировки отходов, безопасности автодорог, информационных технологий.



По словам главы парламента, Литва высказывается за скорейшую ратификацию соглашения между Арменией и Евросоюзом о всестороннем и прочном партнерстве, а также за его эффективную реализацию в Армении.



Спикер сейма обсуждал и помощь со стороны Литвы в вопросе проведения в жизнь условий, обязательных для введения безвизового режима, чтобы граждане Армении могли свободно посещать и перемещаться в Шенгенском пространстве. Находящийся с визитом в Ереване председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис говорит, что Литва заново открывает для себя Армению и готова делиться опытом реформ.Во время визита в Армению В. Пранцкетис обсудил вероятные новые инициативы в области двусторонних отношений с президентом этой страны Арменом Саркисяном, главой парламента Араратом Мирзояном и премьером Николом Пашиняном, сообщил Отдел по связям с общественностью сейма.Спикер отметил, что в Армении происходит серьезная демократическая реорганизация, так что Литва заново открывает для себя эту страну и готова делиться опытом реформ в областях борьбы с коррупцией, судебной системы, полиции, обновляющейся энергетики, сортировки отходов, безопасности автодорог, информационных технологий.По словам главы парламента, Литва высказывается за скорейшую ратификацию соглашения между Арменией и Евросоюзом о всестороннем и прочном партнерстве, а также за его эффективную реализацию в Армении.Спикер сейма обсуждал и помощь со стороны Литвы в вопросе проведения в жизнь условий, обязательных для введения безвизового режима, чтобы граждане Армении могли свободно посещать и перемещаться в Шенгенском пространстве. Категории: политика, в Европе Ключевые слова: визит, Армения, Спикер — статья прочитана 166 раз Комментарии