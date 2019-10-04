Такие разные задачи 🔊 Воспроизвести Фото: ru.uefa.com







Участники второго по значимости футбольного турнира клубной Европы решают самые разные задачи. Кто рассчитывает побороться за трофей, а кто-то просто даёт игровую практику игрокам, которые в ходе отечественных чемпионатов больше просиживают на лавке запасных, чем проводят на футбольном поле.



Представителям же России в силу своего статуса лидеров в российском первенстве должны решать не только те задачи, что озвучены чуть выше, но и обеспечить своей стране достаточное количество очков, чтобы в соответствии с рейтингом стран сохранить в Лиге чемпионов три представителя. А на пятки России активно наступает Португалия. Однако, во втором туре и «Краснодар», и ЦСКА вновь проиграли, уже на своём поле. При таких результатах они вряд ли пробьются в плей-офф, и тогда прощай третья путёвка! Представителям же России в силу своего статуса лидеров в российском первенстве должны решать не только те задачи, что озвучены чуть выше, но и обеспечить своей стране достаточное количество очков, чтобы в соответствии с рейтингом стран сохранить в Лиге чемпионов три представителя. А на пятки России активно наступает Португалия. Однако, во втором туре и «Краснодар», и ЦСКА вновь проиграли, уже на своём поле. При таких результатах они вряд ли пробьются в плей-офф, и тогда прощай третья путёвка! Лига Европы сезона 2019/2020.



Групповой этап. 2-й тур



Группа «A»



«Севилья» (Испания) – АПОЭЛ (Кипр) – 1:0, «Дюделанж» (Люксембург) – «Карабах» (Азербайджан) – 1:4.



Турнирное положение: 1. «Севилья» – 6 очков, 2. «Карабах» - 3, 3. «Дюделанж» – 3, 4. АПОЭЛ – 0.



Группа «B»



«Мальмё» (Швеция) - «Копенгаген» (Дания) – 1:1, «Лугано» (Швейцария) – «Динамо» (Киев, Украина) – 0:0.



Турнирное положение: 1. «Копенгаген» - 4, 2. «Динамо» - 4, 3. «Мальмё» - 1, 4. «Лугано» – 1.



Группа «C»



«Краснодар» (Россия) – «Хетафе» (Испания) – 1:2, «Трабзонспор» (Турция) – «Базель» (Швейцария) – 2:2.



Турнирное положение: 1. «Хетафе» - 6, 2. «Базель» - 4. 3. «Трабзонспор» – 1, 4. «Краснодар» – 0.



Группа «D»



«Спортинг» (Португалия) – ЛАСК (Австрия) – 2:1, «Русенборг» (Норвегия) – ПСВ (Голландия) – 1:4.



Турнирное положение: 1. ПСВ – 6, 2. «Спортинг» - 3, 3. ЛАСК – 3, 4. «Русенборг» – 0.



Группа «E»



«Лацио» (Италия) – «Ренн» (Франция) – 2:1, «Селтик» (Шотландия) – «ЧФР Клуж» (Румыния) – 2:0.



Турнирное положение: 1. «Селтик» - 4, 2. «ЧФР Клуж» - 3, 3. «Лацио» – 3, 4. «Ренн» - 1.



Группа «F»



«Гимарайнш» (Португалия) – «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия) – 0:1, «Арсенал» (Англия) – «Стандард» (Бельгия) – 4:0.



Турнирное положение: 1. «Арсенал» - 6, 2. «Стандард» - 3, 3. «Айнтрахт» - 3, 4. «Гимарайнш» – 0.



Группа «G»



«Янг бойз» (Швейцария) – «Рейнджерс» (Шотландия) – 2:1, «Фейеноорд» (Голландия) – «Порту» (Португалия) – 2:0.



Турнирное положение: 1. «Фейеноорд» – 3, 2. «Янг бойз» - 3, 3. «Рейнджерс» - 3, 4. «Порту» - 3.



Группа «H»



ЦСКА (Россия) – «Эспаньол» (Испания) – 0:2, «Ференцварош» (Венгрия) – «Лудогорец» (Болгария) – 0:3.



Турнирное положение: 1. «Лудогорец» - 6, 2. «Эспаньол» - 4, 3. «Ференцварош» – 1, 4. ЦСКА – 0.



Группа «I»



«Сент-Этьен» (Франция) – «Вольфсбург» (Германия) – 1:1, «Александрия» (Украина) – «Гент» (Бельгия) – 1:1.



Турнирное положение: 1. «Вольфсбург» - 4, 2. «Гент» - 4, 3. «Сент-Этьен» – 1, 4. «Александрия» - 1.



Группа «J»



«Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) – 1:1, «Вольфсберг» (Австрия) – «Рома» (Италия) – 1:1.



Турнирное положение: 1. «Рома» - 4, 2. «Вольфсберг» – 4, 3. «Боруссия» - 1, 4. «Истанбул Башакшехир» - 0.



Группа «K»



«Бешикташ» (Турция) – «Вулверхэмптон» (Англия) – 0:1, «Брага» (Португалия) – «Слован» (Словакия) – 2:2.



Турнирное положение: 1. «Слован» - 4, 2. «Брага» – 4, 3. «Вулверхэмптон» - 3, 4. «Бешикташ» - 2.



Группа «L»



«Астана» (Казахстан) – «Партизан» (Сербия) – 1:2, «АЗ Алкмаар» (Нидерланды) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 0:0.



Турнирное положение: 1. «Партизан» - 4, 2. «Манчестер Юнайтед» - 4, 3. «АЗ Алкмаар» – 2, 4. «Астана» - 0. «Севилья» (Испания) – АПОЭЛ (Кипр) – 1:0, «Дюделанж» (Люксембург) – «Карабах» (Азербайджан) – 1:4.1. «Севилья» – 6 очков, 2. «Карабах» - 3, 3. «Дюделанж» – 3, 4. АПОЭЛ – 0.«Мальмё» (Швеция) - «Копенгаген» (Дания) – 1:1, «Лугано» (Швейцария) – «Динамо» (Киев, Украина) – 0:0.1. «Копенгаген» - 4, 2. «Динамо» - 4, 3. «Мальмё» - 1, 4. «Лугано» – 1.«Краснодар» (Россия) – «Хетафе» (Испания) – 1:2, «Трабзонспор» (Турция) – «Базель» (Швейцария) – 2:2.1. «Хетафе» - 6, 2. «Базель» - 4. 3. «Трабзонспор» – 1, 4. «Краснодар» – 0.«Спортинг» (Португалия) – ЛАСК (Австрия) – 2:1, «Русенборг» (Норвегия) – ПСВ (Голландия) – 1:4.1. ПСВ – 6, 2. «Спортинг» - 3, 3. ЛАСК – 3, 4. «Русенборг» – 0.«Лацио» (Италия) – «Ренн» (Франция) – 2:1, «Селтик» (Шотландия) – «ЧФР Клуж» (Румыния) – 2:0.1. «Селтик» - 4, 2. «ЧФР Клуж» - 3, 3. «Лацио» – 3, 4. «Ренн» - 1.«Гимарайнш» (Португалия) – «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия) – 0:1, «Арсенал» (Англия) – «Стандард» (Бельгия) – 4:0.1. «Арсенал» - 6, 2. «Стандард» - 3, 3. «Айнтрахт» - 3, 4. «Гимарайнш» – 0.«Янг бойз» (Швейцария) – «Рейнджерс» (Шотландия) – 2:1, «Фейеноорд» (Голландия) – «Порту» (Португалия) – 2:0.1. «Фейеноорд» – 3, 2. «Янг бойз» - 3, 3. «Рейнджерс» - 3, 4. «Порту» - 3.ЦСКА (Россия) – «Эспаньол» (Испания) – 0:2, «Ференцварош» (Венгрия) – «Лудогорец» (Болгария) – 0:3.1. «Лудогорец» - 6, 2. «Эспаньол» - 4, 3. «Ференцварош» – 1, 4. ЦСКА – 0.«Сент-Этьен» (Франция) – «Вольфсбург» (Германия) – 1:1, «Александрия» (Украина) – «Гент» (Бельгия) – 1:1.1. «Вольфсбург» - 4, 2. «Гент» - 4, 3. «Сент-Этьен» – 1, 4. «Александрия» - 1.«Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) – 1:1, «Вольфсберг» (Австрия) – «Рома» (Италия) – 1:1.1. «Рома» - 4, 2. «Вольфсберг» – 4, 3. «Боруссия» - 1, 4. «Истанбул Башакшехир» - 0.«Бешикташ» (Турция) – «Вулверхэмптон» (Англия) – 0:1, «Брага» (Португалия) – «Слован» (Словакия) – 2:2.1. «Слован» - 4, 2. «Брага» – 4, 3. «Вулверхэмптон» - 3, 4. «Бешикташ» - 2.«Астана» (Казахстан) – «Партизан» (Сербия) – 1:2, «АЗ Алкмаар» (Нидерланды) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 0:0.1. «Партизан» - 4, 2. «Манчестер Юнайтед» - 4, 3. «АЗ Алкмаар» – 2, 4. «Астана» - 0. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: результаты матчей, групповой этап, Лига Европы сезона 2019/2020 — статья прочитана 26 раз Комментарии