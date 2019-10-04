Лестница, посвященная Ч. Милошу в Кракове, - второй такой памятник после Вильнюса 🔊 Воспроизвести



К 15-летию со дня смерти происходящего из Литвы лауреата Нобелевское премии по литературе Чеслава Милоша в Кракове открыли посвященную ему лестницу.



Краков, в котором умер Ч. Милош, стал вторым местом после города его молодости Вильнюса, где появился еще один такой памятник поэту.



Идея лестницы возникла у литовского атташе по культуре в Польше Расы Римицкайте, ее поддержал сын поэта Энтони Милош, сообщило Министерство культуры.



На лестнице, находящейся напротив бывшей королевской резиденции Вавель, выбиты строки стихотворения "Дар". Это стихотворение Милоша, по словам выбравших его ученых краковского Ягеллонского университета, прекрасно передает восприимчивость Ч. Милоша и его аутентичное восприятие мира.



В Вильнюсе на посвященной Ч. Милошу лестнице выбиты строки его стихотворения "Река".



Ч. Милош родился в 1911 году в Шетеняй Кедайнского района Литвы, школу и университет он окончил в Вильнюсе, позднее переехал в Варшаву, а из социалистической Польши уехал на Запад. В 1980 году поэт и эссеист Ч. Милош был удостоен Нобелевской премии по литературе. В Польшу Ч. Милош вернулся после падения "железного занавеса", умер он в августе 2004 года в Кракове. Краков, в котором умер Ч. Милош, стал вторым местом после города его молодости Вильнюса, где появился еще один такой памятник поэту.Идея лестницы возникла у литовского атташе по культуре в Польше Расы Римицкайте, ее поддержал сын поэта Энтони Милош, сообщило Министерство культуры.На лестнице, находящейся напротив бывшей королевской резиденции Вавель, выбиты строки стихотворения "Дар". Это стихотворение Милоша, по словам выбравших его ученых краковского Ягеллонского университета, прекрасно передает восприимчивость Ч. Милоша и его аутентичное восприятие мира.В Вильнюсе на посвященной Ч. Милошу лестнице выбиты строки его стихотворения "Река".Ч. Милош родился в 1911 году в Шетеняй Кедайнского района Литвы, школу и университет он окончил в Вильнюсе, позднее переехал в Варшаву, а из социалистической Польши уехал на Запад. В 1980 году поэт и эссеист Ч. Милош был удостоен Нобелевской премии по литературе. В Польшу Ч. Милош вернулся после падения "железного занавеса", умер он в августе 2004 года в Кракове. BNS Категории: общество, культура Ключевые слова: поэт, памятник, Милош, лестница География: Польша, Краков — статья прочитана 73 раза Комментарии