В ОАЭ назвали полёт на Марс целью эмиратских космонавтов 🔊 Воспроизвести © Сергей Мамонтов РИА Новости



Наследный принц эмирата ОАЭ Абу-Даби Мухаммед бен Зейид в своём микроблоге в Twitter назвал полёт на Марс целью эмиратских космонавтов, сообщает



«Спасибо Аллаху за благополучное возвращение Хаззаа аль-Мансури невредимым на Землю после успешного полета на МКС. Поздравляю эмиратцев с историческим достижением. Сыновья Зейида полны решимости воплотить в жизнь наше стремление достичь Марса», — написал наследный принц.



Ранее спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-12» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в Казахстане.



На борту находились россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый космонавт от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.



Также председатель совета директоров космического агентства ОАЭ Ахмад Бельхоул заявлял о планах отправки ещё одного космонавта на МКС. Наследный принц эмирата ОАЭ Абу-Даби Мухаммед бен Зейид в своём микроблоге в Twitter назвал полёт на Марс целью эмиратских космонавтов, сообщает RT «Спасибо Аллаху за благополучное возвращение Хаззаа аль-Мансури невредимым на Землю после успешного полета на МКС. Поздравляю эмиратцев с историческим достижением. Сыновья Зейида полны решимости воплотить в жизнь наше стремление достичь Марса», — написал наследный принц.Ранее спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-12» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в Казахстане.На борту находились россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый космонавт от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.Также председатель совета директоров космического агентства ОАЭ Ахмад Бельхоул заявлял о планах отправки ещё одного космонавта на МКС. russian.rt.com Категории: политика, общество, в мире, технологии Ключевые слова: космос, космонавт, ОАЭ, Марс — статья прочитана 160 раз Комментарии