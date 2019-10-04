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В ОАЭ назвали полёт на Марс целью эмиратских космонавтов
Наследный принц эмирата ОАЭ Абу-Даби Мухаммед бен Зейид в своём микроблоге в Twitter назвал полёт на Марс целью эмиратских космонавтов, сообщает RT.
«Спасибо Аллаху за благополучное возвращение Хаззаа аль-Мансури невредимым на Землю после успешного полета на МКС. Поздравляю эмиратцев с историческим достижением. Сыновья Зейида полны решимости воплотить в жизнь наше стремление достичь Марса», — написал наследный принц.
Ранее спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-12» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в Казахстане.
На борту находились россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый космонавт от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
Также председатель совета директоров космического агентства ОАЭ Ахмад Бельхоул заявлял о планах отправки ещё одного космонавта на МКС.
russian.rt.com
Категории: политика, общество, в мире, технологии
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