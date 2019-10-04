ZDF Германия : Siemens возвращается в Россию впервые после скандала с турбинами в Крыму 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Александр Гальперин



ЕС в очередной раз продлил антироссийские санкции. Однако Siemens возвращается в Россию с новым проектом — впервые после громкого скандала вокруг поставки газовых турбин в Крым, когда компанию обвинили в нарушении санкционного режима, как сообщает немецкий телеканал ZDF.



ЕС продлил санкции, введенные против России после присоединения к ней Крыма. Но это не мешает компании Siemens возобновлять деятельность на российской территории.



Как сообщает немецкий телеканал ZDF, впервые после громкого скандала вокруг поставки газовых турбин в Крым, когда компанию обвинили в нарушении санкционного режима, Siemens возвращается в Россию и начинает там новый проект.



Электростанция в Татарстане по плану будет запущена в 2023 году, сообщают представители компании.



Также Siemens заключила два контракта на техническое обслуживание объектов в России. ЕС продлил санкции, введенные против России после присоединения к ней Крыма. Но это не мешает компании Siemens возобновлять деятельность на российской территории.Как сообщает немецкий телеканал ZDF, впервые после громкого скандала вокруг поставки газовых турбин в Крым, когда компанию обвинили в нарушении санкционного режима, Siemens возвращается в Россию и начинает там новый проект.Электростанция в Татарстане по плану будет запущена в 2023 году, сообщают представители компании.Также Siemens заключила два контракта на техническое обслуживание объектов в России. inosmi.ru Категории: экономика, политика Ключевые слова: Россия, США, санкции, Европа, Сименс — статья прочитана 181 раз Комментарии