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ZDF Германия : Siemens возвращается в Россию впервые после скандала с турбинами в Крыму
ЕС в очередной раз продлил антироссийские санкции. Однако Siemens возвращается в Россию с новым проектом — впервые после громкого скандала вокруг поставки газовых турбин в Крым, когда компанию обвинили в нарушении санкционного режима, как сообщает немецкий телеканал ZDF.
ЕС продлил санкции, введенные против России после присоединения к ней Крыма. Но это не мешает компании Siemens возобновлять деятельность на российской территории.
Как сообщает немецкий телеканал ZDF, впервые после громкого скандала вокруг поставки газовых турбин в Крым, когда компанию обвинили в нарушении санкционного режима, Siemens возвращается в Россию и начинает там новый проект.
Электростанция в Татарстане по плану будет запущена в 2023 году, сообщают представители компании.
Также Siemens заключила два контракта на техническое обслуживание объектов в России.
inosmi.ru
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