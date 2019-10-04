Загрузка... Итальянские карабинеры нашли в чемодане гражданки Молдавии тело младенца 🔊 Воспроизвести



Карабинеры из южноитальянского города Валло-делла-Лукания обнаружили на рассвете в среду в квартире гражданки Молдавии тело мертвого новорожденного ребенка, которое находилось в чемодане, сообщает



Правоохранители произвели обыск после того, как получили соответствующую информацию из местной больницы, куда минувшей ночью работавшая в Италии сиделкой женщина была доставлена на машине скорой помощи в связи с сильным кровотечением. Врачам сразу же стало ясно, что к ним за помощью обратилась роженица, и они поставили об этом в известность карабинеров, пишет ria. Карабинеры из южноитальянского города Валло-делла-Лукания обнаружили на рассвете в среду в квартире гражданки Молдавии тело мертвого новорожденного ребенка, которое находилось в чемодане, сообщает eNews Правоохранители произвели обыск после того, как получили соответствующую информацию из местной больницы, куда минувшей ночью работавшая в Италии сиделкой женщина была доставлена на машине скорой помощи в связи с сильным кровотечением. Врачам сразу же стало ясно, что к ним за помощью обратилась роженица, и они поставили об этом в известность карабинеров, пишет ria. Тело малыша, найденное в чемодане, стражи порядка немедленно отправили в морг, а прокуратура Валло-делла-Лукания открыла следственное дело по факту смерти ребенка.



"С точки зрения расследования всех обстоятельств данного дела, сейчас прежде всего необходимо выяснить, родился ли ребенок мертвым или речь идет о гибели живого малыша. Мы уже дали соответствующие полномочия медицинскому эксперту, который сегодня проведет вскрытие", - сообщил РИА Новости прокурор Антонио Риччи.



По его словам, эта ужасная история должна стать уроком для всех женщин, которые готовятся стать матерями. "Беременные женщины, в том числе иностранные гражданки, должны знать, что итальянское государство всегда готово прийти на помощь, если они оказались в сложных жизненных обстоятельствах", - подчеркнул прокурор. Загрузка... enews.md Категории: чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Италия, ребёнок, труп, молдованка — статья прочитана 89 раз Комментарии