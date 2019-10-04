США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Сергей Пивоваров Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Архивное фото



Ни одно государство в мире, в том числе США, не в праве указывать Индии, может ли она закупать военную технику у России или нет, заявил министр иностранных дел южноазиатской республики Субраманиам Джайшанкар, комментируя вопрос



"Мы бы не хотели, чтобы какое бы то ни было государство диктовало нам, что покупать или не покупать у России, — равно как чтобы нам диктовали, что приобретать или не приобретать у США", — сказал министр журналистам перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне. Слова Джайшанкара приводит телеканал NDTV. Ни одно государство в мире, в том числе США, не в праве указывать Индии, может ли она закупать военную технику у России или нет, заявил министр иностранных дел южноазиатской республики Субраманиам Джайшанкар, комментируя вопрос РИА Новости недавнего приобретения у России зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400."Мы бы не хотели, чтобы какое бы то ни было государство диктовало нам, что покупать или не покупать у России, — равно как чтобы нам диктовали, что приобретать или не приобретать у США", — сказал министр журналистам перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне. Слова Джайшанкара приводит телеканал NDTV. Глава МИД Индии подчеркнул, что вопросы закупок военной техники, а также выбора ее поставщиков всегда оставались "суверенным правом" его страны. "В этом состоит наша свобода выбора, и мы считаем, что в интересах всех будет признать это", — добавил министр.



В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов.



Реализация Индией оборонных сделок с Россией неоднократно становилась предметом критики со стороны Вашингтона, который рассматривает Нью-Дели в качестве ключевого партнера в Южной Азии. В 2018 году США настаивали на том, чтобы Индия отказалась от заключения крупнейшей сделки по закупке С-400 у России.



Признавая давнюю историю сотрудничества Нью-Дели с Москвой, США вместе с тем не исключили, что могут ввести санкции против своих индийских партнеров. Руководство Индии со своей стороны неоднократно подчеркивало, что считает односторонние рестрикции неправомерными. РИА Новости Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, индия, закупки, вооружения — статья прочитана 115 раз Комментарии