Загрузка... В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск, пишут СМИ 🔊 Воспроизвести



Бездомная россиянка, ставшая популярной благодаря ролику в интернете, где она исполняет оперную арию в американском метро, может заключить контракт со звукозаписывающей студией, сообщает



В конце сентября в твиттер-аккаунте полиции Лос-Анджелеса появилось видео, на котором бездомная женщина, стоя в вестибюле станции метро, исполняет арию из оперы "Джанни Скикки" итальянского композитора Джакомо Пуччини. Ролик стал быстро набирать популярность и уже собрал почти миллион просмотров.



Бездомная россиянка, ставшая популярной благодаря ролику в интернете, где она исполняет оперную арию в американском метро, может заключить контракт со звукозаписывающей студией, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание TMZ.В конце сентября в твиттер-аккаунте полиции Лос-Анджелеса появилось видео, на котором бездомная женщина, стоя в вестибюле станции метро, исполняет арию из оперы "Джанни Скикки" итальянского композитора Джакомо Пуччини. Ролик стал быстро набирать популярность и уже собрал почти миллион просмотров. Согласно изданию Los Angeles Times, бездомной певицей оказалась 52-летняя россиянка Эмили Замурка, эмигрировавшая в США в начале 1990-х годов. По словам женщины, она научилась петь, подражая оперным певцам из телевизионных программ.



Замурка рассказала, что сначала она жила в Миссури, работала в доме престарелых и ресторанах, затем переехала в штат Вашингтон и начала давать уроки игры на фортепиано в церкви. Однако вскоре из-за проблем со здоровьем и череды финансовых трудностей женщина оказалась на улице. С тех пор, пишет газета, она ночует где приходится и живет на социальную выплату от государства в размере 400 долларов в месяц.



Сначала женщина испугалась, когда офицер полиции начал ее снимать, и попросила перестать. Когда же он ее убедил, она попросила никуда это видео не выкладывать, отмечает издание, но он все-таки это сделал, и оно быстро разошлось в сети. Певица сразу получила первое предложение о работе, а вскоре ей, возможно, удастся подписать контракт на запись песни или альбома.



Сначала с Замуркой связался представитель одного из членов городского совета Лос-Анджелеса Бранимир Квартук и предложил ей спеть на открытии квартала Маленькая Италия, пишет Los Angeles Times. В свою очередь, издание TMZ сообщает, что известный продюсер и композитор Джоэль Даймонд, дважды номинированный на премию "Грэмми", собирается предложить ей контракт с собственным лейблом Silver Blue Records.



По словам Даймонда, он надеется записать с Замуркой новый "хит, в котором смешаются жанры классической и электронно-танцевальной музыки".



Для помощи женщине полиция вместе с городским советом создала благотворительный фонд, который собрал уже более 45 тысяч долларов. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, культура, в мире Ключевые слова: США, певица, бездомная, эмигрантка — статья прочитана 156 раз Комментарии