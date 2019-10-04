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Помпео пригрозил введением пошлин на европейское вино и сыр



Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность введения пошлин на вино и сыр из европейских стран в связи с разрешением арбитража ВТО для Вашингтона о принятии мер по отношению к ЕС, сообщает RT.

«Мы можем ввести пошлины на итальянское вино и пармезан... Возможно некоторые товары окажутся в тарифном списке», — заявил Помпео в интервью Sky TG24.

В сообщении ВТО говорится, что арбитр разрешил США ввести ответные торговые меры на $7,5 млрд в год в отношении Евросоюза из-за субсидирования Airbus.

В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты намерены ввести пошлины на сумму $11 млрд на импортируемые из Европейского союза товары в связи с субсидированием ЕС своей авиационной отрасли.
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Федерация экспортёров вина Франции (FEVS) сожалеет о решении США ввести таможенные пошлины на товары из Евросоюза. В ведомстве считают, что введение ограничительных мер негативно скажется на потребителях ЕС и Соединённых Штатов.

«Мы сожалеем об этом решении, оно идёт вразрез с принципами открытой торговли. Введение этих таможенных пошлин пагубно скажется на производителях и экспортёрах французских вин, а также на наших клиентах и потребителях в США», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В федерации призвали как можно скорее «добиться отмены пошлин» США.

Ранее сообщалось, что ВТО разрешил США ввести ответные торговые меры на $7,5 млрд в год в отношении Евросоюза из-за субсидирования Airbus.

В связи с этим торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил о введении с 18 октября новых торговых пошлин на воздушные суда, а также сельскохозяйственную и промышленную продукцию из Евросоюза.
russian.rt.com
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: США, санкции, Европа
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добавлена сегодня, 4 октября, 14:00

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