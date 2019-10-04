ФБР запустило рекламу в фейсбуке на русском языке для вербовки информаторов 🔊 Воспроизвести



Федеральное бюро расследований США разместило в фейсбуке рекламные посты на русском и английском языках с предложением помогать американским спецслужбам, сообщает



В социальной сети опубликованы три объявления. В тексте на английском языке предлагается делиться информацией с бюро, а на прикрепленных к посту изображениях написаны фразы на русском "Не пора ли сделать свой ход?", "Время наводить мосты" и "Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи" с несколькими орфографическими и пунктуационными ошибками.



Ссылка в посте ведет



В описании говорится, что главная задача на пути защиты американского народа — идентификация "враждебных служб иностранной разведки" и нейтрализация их деятельности.



Кроме того, отмечается, что самые важные разведданные бюро получает от общественности, поэтому просит всех, у кого есть полезная информация, посетить их офис. Федеральное бюро расследований США разместило в фейсбуке рекламные посты на русском и английском языках с предложением помогать американским спецслужбам, сообщает РИА Новости В социальной сети опубликованы три объявления. В тексте на английском языке предлагается делиться информацией с бюро, а на прикрепленных к посту изображениях написаны фразы на русском "Не пора ли сделать свой ход?", "Время наводить мосты" и "Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи" с несколькими орфографическими и пунктуационными ошибками.Ссылка в посте ведет на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация продублирована на двух языках.В описании говорится, что главная задача на пути защиты американского народа — идентификация "враждебных служб иностранной разведки" и нейтрализация их деятельности.Кроме того, отмечается, что самые важные разведданные бюро получает от общественности, поэтому просит всех, у кого есть полезная информация, посетить их офис. РИА Новости Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: разведка, ФБР, соцсети — статья прочитана 204 раза Комментарии