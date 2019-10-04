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ФБР запустило рекламу в фейсбуке на русском языке для вербовки информаторов



Федеральное бюро расследований США разместило в фейсбуке рекламные посты на русском и английском языках с предложением помогать американским спецслужбам, сообщает РИА Новости.

В социальной сети опубликованы три объявления. В тексте на английском языке предлагается делиться информацией с бюро, а на прикрепленных к посту изображениях написаны фразы на русском "Не пора ли сделать свой ход?", "Время наводить мосты" и "Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи" с несколькими орфографическими и пунктуационными ошибками.

Ссылка в посте ведет на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация продублирована на двух языках.

В описании говорится, что главная задача на пути защиты американского народа — идентификация "враждебных служб иностранной разведки" и нейтрализация их деятельности.

Кроме того, отмечается, что самые важные разведданные бюро получает от общественности, поэтому просит всех, у кого есть полезная информация, посетить их офис.
РИА Новости
Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: разведка, ФБР, соцсети
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добавлена сегодня, 4 октября, 09:00

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