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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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ФБР запустило рекламу в фейсбуке на русском языке для вербовки информаторов
Федеральное бюро расследований США разместило в фейсбуке рекламные посты на русском и английском языках с предложением помогать американским спецслужбам, сообщает РИА Новости.
В социальной сети опубликованы три объявления. В тексте на английском языке предлагается делиться информацией с бюро, а на прикрепленных к посту изображениях написаны фразы на русском "Не пора ли сделать свой ход?", "Время наводить мосты" и "Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи" с несколькими орфографическими и пунктуационными ошибками.
Ссылка в посте ведет на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация продублирована на двух языках.
В описании говорится, что главная задача на пути защиты американского народа — идентификация "враждебных служб иностранной разведки" и нейтрализация их деятельности.
Кроме того, отмечается, что самые важные разведданные бюро получает от общественности, поэтому просит всех, у кого есть полезная информация, посетить их офис.
РИА Новости
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