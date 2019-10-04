Загрузка... Пласидо Доминго ушел из очередного театра, на этот раз Лос-Анджелесского 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES



Всемирно известный тенор Пласидо Доминго ушел из Лос-Анджелесского оперного театра, который он помог основать и который в течение 16 лет возглавлял, и отменил все запланированные там выступления из-за обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает



"Недавние обвинения в мой адрес создали такую атмосферу, при которой моя способность служить любимой мной компании была поставлена под угрозу. И хотя я продолжу отстаивать свое имя, я решил, что в интересах театра будет лучше, если я подам в отставку с поста генерального директора и откажусь от всех запланированных будущих выступлений", - процитировала CNN заявление Пласидо Доминго. Всемирно известный тенор Пласидо Доминго ушел из Лос-Анджелесского оперного театра, который он помог основать и который в течение 16 лет возглавлял, и отменил все запланированные там выступления из-за обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает ВВС "Недавние обвинения в мой адрес создали такую атмосферу, при которой моя способность служить любимой мной компании была поставлена под угрозу. И хотя я продолжу отстаивать свое имя, я решил, что в интересах театра будет лучше, если я подам в отставку с поста генерального директора и откажусь от всех запланированных будущих выступлений", - процитировала CNN заявление Пласидо Доминго.



В самой опере отметили беспрецедентный вклад певца в культурную жизнь города.



"Он не только невероятно талантливый артист, но и движущая сила в создании, развитии и росте оперы Лос-Анджелеса", - говорится в заявлении руководства оперного театра.



Доминго отрицает обвинения в свой адрес и обещает "очистить свое имя". В графике европейских гастролей певца в данный момент изменений нет.



Двадцать женщин обвинили певца в приставаниях, неподобающем поведении, а в некоторых случаях - когда они ему отказывали - в использовании своего реноме в театрально-оперном мире с тем, чтобы помешать их творческой карьере.







Обвинения были распространены агентством Ассошиэйтед пресс в двух раздельных публикациях.



О прекращении сотрудничества с тенором также объявили оперный театр Сан-Франциско и симфонический оркестр Филадельфии.



78-летний певец по-прежнему остается одной из крупнейших оперных звезд и собирает аншлаги на своих выступлениях по всему миру.



Со своей второй женой, певицей-сопрано Мартой Орнелас он состоит в браке с 1962 года. Ранее гастроли испанского тенора на других площадках в США были также отменены. На прошлой неделе Метрополитен-опера в Нью-Йорке расторгла контракт с музыкантом. Уход Доминго из Лос-Анджелесского театра, где он проработал более 20 лет и был его генеральным директором, фактически ставит точку в карьере маэстро в Америке, где он прожил почти 50 лет.В самой опере отметили беспрецедентный вклад певца в культурную жизнь города."Он не только невероятно талантливый артист, но и движущая сила в создании, развитии и росте оперы Лос-Анджелеса", - говорится в заявлении руководства оперного театра.Доминго отрицает обвинения в свой адрес и обещает "очистить свое имя". В графике европейских гастролей певца в данный момент изменений нет.Двадцать женщин обвинили певца в приставаниях, неподобающем поведении, а в некоторых случаях - когда они ему отказывали - в использовании своего реноме в театрально-оперном мире с тем, чтобы помешать их творческой карьере.Обвинения были распространены агентством Ассошиэйтед пресс в двух раздельных публикациях.О прекращении сотрудничества с тенором также объявили оперный театр Сан-Франциско и симфонический оркестр Филадельфии.78-летний певец по-прежнему остается одной из крупнейших оперных звезд и собирает аншлаги на своих выступлениях по всему миру.Со своей второй женой, певицей-сопрано Мартой Орнелас он состоит в браке с 1962 года. Загрузка... bbc.com Категории: культура, чп и криминал Ключевые слова: домогательства, обвинения, Доминго — статья прочитана 171 раз Комментарии