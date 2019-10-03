Балтийская футзальная лига стартовала выставочным турниром в Нарве 🔊 Воспроизвести 28 и 29 сентября 2019 года в эстонском городе Нарва состоялся международный турнир по футзалу Baltic Futsal Cup, организованной Балтийской футзальной лигой (Baltic Futsal League).











Baltic Futsal Cup – это двухдневное мероприятие, в рамках которого прошли мужской и женский турниры. Победителем мужского турнира стал представитель Литвы - FK Vytis из Каунаса. Лучшим игроком команды признан Рафаэль Родригес.



Серебряные медали завоевали «волки» из питерского «АЖИО» (Россия), лучшим игроком команды стал Павел Фицев.



Тройку призеров мужского турнира замкнул FC Cosmos (Таллин, Эстония), в составе которого лучшим признан Юрий Амосов.



Латвийский RSU/BAO из Добеле занял четвертое место. Лучше всех себя проявил вратарь Ральф Ольшевскис. Baltic Futsal Cup – это двухдневное мероприятие, в рамках которого прошли мужской и женский турниры. Победителем мужского турнира стал представитель Литвы - FK Vytis из Каунаса. Лучшим игроком команды признан Рафаэль Родригес.Серебряные медали завоевали «волки» из питерского «АЖИО» (Россия), лучшим игроком команды стал Павел Фицев.Тройку призеров мужского турнира замкнул FC Cosmos (Таллин, Эстония), в составе которого лучшим признан Юрий Амосов.Латвийский RSU/BAO из Добеле занял четвертое место. Лучше всех себя проявил вратарь Ральф Ольшевскис.



Самым результативным игроком мужского турнира стал Александр Катанэ из «АЖИО», а приз «Лучшему игроку» получил представитель FK Vytis Дейвидас Реймарис. Лучший вратарь — Вадим Беляков, FC Cosmos.



Лучшим тренером мужских команд вполне логично признан наставник победителей Лусиано Мистура.











Золотые медали женского турнира завоевали девушки из ЦС Калининский (Санкт-Петербург, Россия). Лучше всех в составе российской команды себя проявила Ольга Кузнецова.



Второе место заняли эстонские спортсменки FC PAE United, лучшей из которых стала Виктория Назарова.



Обладательницами бронзовых наград турнира стали девушки из СДЮШОР МТЗ (Беларусь). В составе команды из Минска лучшим игроком признана Любовь Гомазова.



FC PAE United и ЦС Калининский разделили поровну индивидуальные награды — лучшим вратарем стала Марина Каржецкая, лучшим бомбардиром Анастасия Андреева из PAE. Самым полезный игрок - Александра Пурышева из ЦС Калининский, а наставник питерской команды Олег Львов признан лучшим тренером женского турнира.











В рамках Baltic Futsal Cup состоялась конференция с участием представителей всех восьми клубов-участников стартового сезона



Фото организаторов В составе FC Narva United, занявшем пятую строчку, лучшим стал также голкипер Николай Пулккинен.Самым результативным игроком мужского турнира стал Александр Катанэ из «АЖИО», а приз «Лучшему игроку» получил представитель FK Vytis Дейвидас Реймарис. Лучший вратарь — Вадим Беляков, FC Cosmos.Лучшим тренером мужских команд вполне логично признан наставник победителей Лусиано Мистура.Золотые медали женского турнира завоевали девушки из ЦС Калининский (Санкт-Петербург, Россия). Лучше всех в составе российской команды себя проявила Ольга Кузнецова.Второе место заняли эстонские спортсменки FC PAE United, лучшей из которых стала Виктория Назарова.Обладательницами бронзовых наград турнира стали девушки из СДЮШОР МТЗ (Беларусь). В составе команды из Минска лучшим игроком признана Любовь Гомазова.FC PAE United и ЦС Калининский разделили поровну индивидуальные награды — лучшим вратарем стала Марина Каржецкая, лучшим бомбардиром Анастасия Андреева из PAE. Самым полезный игрок - Александра Пурышева из ЦС Калининский, а наставник питерской команды Олег Львов признан лучшим тренером женского турнира.В рамках Baltic Futsal Cup состоялась конференция с участием представителей всех восьми клубов-участников стартового сезона Baltic Futsal League . На собрании обсуждались организационные вопросы, вопросы взаимодействия, а также состоялись финальные согласования календаря лиги. Напомним, что с октября по апрель каждая команда сыграет три матча дома, три в гостях, а седьмой тур станет большим фестивалем футзала в Таллине. Инф. «Обзора» Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: Baltic Futsal Cup — статья прочитана 146 раз Комментарии