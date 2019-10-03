Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Годовой рост торговли в Литве в августе превысил средний показатель по Евросоюзу (ЕС).



За год – в августе по сравнению с августом прошлого года объемы розничной торговли в Литве выросли на 3,2%, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.



Во всем ЕС объемы розничной торговли за год выросли на 2,5%, за месяц – на 0,2%.



В Латвии объемы розничной торговли за год выросли на 3,1%, в Эстонии – на 4,6%.



За месяц – в августе по сравнению с июлем объемы розничной торговли в Литве снизились на 0,4%, в Латвии – выросли на 0,2%, в Эстонии они выросли на 1%.



* * *



Литовский рынок безналичных расчетов в прошлом году отличался особенно стремительным ростом числа расчетов платежными картами и кредитных переводов, однако по сравнению с другими странами-членами Евросоюза (ЕС) страна все еще остается в группе середняков, утверждает Банк Литвы (БЛ, центробанк). Годовой рост торговли в Литве в августе превысил средний показатель по Евросоюзу (ЕС).За год – в августе по сравнению с августом прошлого года объемы розничной торговли в Литве выросли на 3,2%, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.Во всем ЕС объемы розничной торговли за год выросли на 2,5%, за месяц – на 0,2%.В Латвии объемы розничной торговли за год выросли на 3,1%, в Эстонии – на 4,6%.За месяц – в августе по сравнению с июлем объемы розничной торговли в Литве снизились на 0,4%, в Латвии – выросли на 0,2%, в Эстонии они выросли на 1%.* * *Литовский рынок безналичных расчетов в прошлом году отличался особенно стремительным ростом числа расчетов платежными картами и кредитных переводов, однако по сравнению с другими странами-членами Евросоюза (ЕС) страна все еще остается в группе середняков, утверждает Банк Литвы (БЛ, центробанк). Использование платежных карт в прошлом году по сравнению с 2017 годом возросло на 19,5%, кредитных переводов – на 9,2%, указано в подготовленном БЛ Обозрении рынка платежей.



"Изменение все равно слишком медленное, чтобы мы достигли среднего показателя еврозоны. Чтобы прогресс развития рынка платежей был стремительнее, необходимо повышать цифровую и финансовую грамотность общества, обеспечивать доступ к цифровым услугам", – сказал для пресс-релиза член правления БЛ Марюс Юргилас.



Как утверждает центробанк, стремительному росту рынка платежных карт способствовали распространение бесконтактных платежных карт и создание возможностей использовать платежные карты для расчетов посредством телефона, инновации предприятий финансовых технологий и банков-старожилов рынка.



Как сообщает БЛ, использование наличных денег в Литве с каждым годом сокращается, однако слишком медленно, чтобы страны достигла среднего уровня стран еврозоны, а при использовании платежных карт большая часть средств (58%) все еще берется наличными деньгами, а не тратится на переводы (42%).



Число электронных платежных операций на душу населения в Литве в прошлом году составляло 203 (в 2017 году – 176), средний показатель в еврозоне – 266 операций.



* * *



Рынок недвижимости в Литве остается активным, говорит представитель Реестрового центра. По словам главы Отдела открытия данных Реестрового центра Паулюса Рудзкиса, "похолодание" на рынке недвижимости в середине года было временным.



"В 2019 году рынок недвижимости был активным, перешло в другие руки около 100 тыс. объектов (...). На рынке квартир в первом квартале мы видели стремительный рост, во втором квартале – некоторое замедление, а в третьем квартале мы вернулись к росту", – сказал на пресс-конференции в четверг П. Рудзкис.



По его словам, в этом году продолжался стремительный рост сделок по квартирам, предназначенным для инвестиций.



"За 9 месяцев было куплено примерно 4,5 тыс. квартир, которые можно отнести к инвестиционным сделкам, годовой рост составляет около 21%. По темпам роста лидером является Каунас – рост 37%", – сказал П. Рудзкис.



По данным Реестрового центра, примерно каждая четвертая квартира в Каунасе была приобретена для инвестиции, между тем в Вильнюсе и Клайпеде – примерно каждая шестая.



Во всей стране за три квартала продано 26,5 тыс. квартир – на 4,5% больше, чем за такой же период прошлого года (25,3 тыс.), 8,9 тыс. индивидуальных домов – на 11% больше (8 тыс.). Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 155 раз Комментарии