«Аякс» продолжает удивлять 🔊 Воспроизвести







Лига чемпионов продолжает удивлять. Второй тур, начавшийся с нескольких во вторник с нескольких неожиданных результатов, остался верен этой тенденции и днём позже.



Порой сюрпризы случались даже, как говорится, на ровном месте. В матче «Ливерпуля» с «Зальцбургом» счёт был открыт уже на 9-й минуте, а на 25-й минуте многие телезрители, у кого была такая возможность, наверняка переключились на другой канал, чтобы посмотреть более интересный поединок, а не тот, где уже всё ясно.



Но действующий чемпион главного футбольного турнира клубной Европы, ведя со счётом 3:0, затем ухитрился столько же пропустить в свои ворота.



Мало кто ожидал, что возмутитель спокойствия в прошлом сезоне – Аякс» - и в этот раз, после продажи лидеров, будет способен удивлять. А он удивляет! Порой сюрпризы случались даже, как говорится, на ровном месте. В матче «Ливерпуля» с «Зальцбургом» счёт был открыт уже на 9-й минуте, а на 25-й минуте многие телезрители, у кого была такая возможность, наверняка переключились на другой канал, чтобы посмотреть более интересный поединок, а не тот, где уже всё ясно.Но действующий чемпион главного футбольного турнира клубной Европы, ведя со счётом 3:0, затем ухитрился столько же пропустить в свои ворота.Мало кто ожидал, что возмутитель спокойствия в прошлом сезоне – Аякс» - и в этот раз, после продажи лидеров, будет способен удивлять. А он удивляет! Лига чемпионов 2019/2020.



Групповой этап.



2-й тур



Группа «Е»



(голы: С.Мане, 9, Э.Робертсон, 25, М.Салах, 36, 69 – Х.Х.Чан, 39, Т.Минамино, 56, Э.Холанн, 60).



«Генк» (Бельгия) – «Наполи» (Италия) – 0:0.



Турнирное положение: 1. «Наполи» – 4 очка, 2. «Ливерпуль» – 3, 3. «Ред Булл Зальцбург» – 3, 4. «Генк» (Бельгия) – 1.



Группа «F»



«Барселона» (Испания) – «Интер» (Италия) – 2:1 (Л.Суарес, 58, 84 - Л.Мартинес, 2).



«Славия» (Прага, Чехия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 0:2 (А.Хакими, 35, 89).



Турнирное положение: 1. «Боруссия» – 4, 2. «Барселона» – 4, 3. «Славия» – 1, 4. «Интер» – 1.



Группа «G»



«Зенит» (Россия) – «Бенфика» (Португалия) – 3:1 (А.Дзюба, 21, Р.Диаш, 70, «Бенфика» - в свои ворота, С.Азмун, 78 – Р.Де Томас, 85).



«РБ Лейпциг» (Германия) – «Лион» (Франция) – 0:2 (М.Депай, 11, М.Терье, 65).



Турнирное положение: 1. «Зенит» – 4, 2. «Лион» – 4, 3. «РБ Лейпциг» – 3, 4. «Бенфика» – 0.



Группа «Н»



«Валенсия» (Испания) – «Аякс» (Нидерланды) – 0:3 (Х.Зиеш, 8, К.Промес, 34, Д.ван де Бек, 67). Незабитый пенальти: Д.Парехо, 25 – «Валенсия».



«Лилль» (Франция) – «Челси» (Англия) – 1:2 (В.Осимхен, 33 – Т.Абрахам, 22, Виллиан, 77).



Турнирное положение: 1. «Аякс» – 6, 2. «Валенсия» – 3, 3. «Челси» – 3, 4. «Лилль» – 0. «Ливерпуль» (Англия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – 4:3 (голы: С.Мане, 9, Э.Робертсон, 25, М.Салах, 36, 69 – Х.Х.Чан, 39, Т.Минамино, 56, Э.Холанн, 60).«Генк» (Бельгия) – «Наполи» (Италия) – 0:0.1. «Наполи» – 4 очка, 2. «Ливерпуль» – 3, 3. «Ред Булл Зальцбург» – 3, 4. «Генк» (Бельгия) – 1.«Барселона» (Испания) – «Интер» (Италия) – 2:1 (Л.Суарес, 58, 84 - Л.Мартинес, 2).«Славия» (Прага, Чехия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 0:2 (А.Хакими, 35, 89).1. «Боруссия» – 4, 2. «Барселона» – 4, 3. «Славия» – 1, 4. «Интер» – 1.«Зенит» (Россия) – «Бенфика» (Португалия) – 3:1 (А.Дзюба, 21, Р.Диаш, 70, «Бенфика» - в свои ворота, С.Азмун, 78 – Р.Де Томас, 85).«РБ Лейпциг» (Германия) – «Лион» (Франция) – 0:2 (М.Депай, 11, М.Терье, 65).1. «Зенит» – 4, 2. «Лион» – 4, 3. «РБ Лейпциг» – 3, 4. «Бенфика» – 0.«Валенсия» (Испания) – «Аякс» (Нидерланды) – 0:3 (Х.Зиеш, 8, К.Промес, 34, Д.ван де Бек, 67). Незабитый пенальти: Д.Парехо, 25 – «Валенсия».«Лилль» (Франция) – «Челси» (Англия) – 1:2 (В.Осимхен, 33 – Т.Абрахам, 22, Виллиан, 77).1. «Аякс» – 6, 2. «Валенсия» – 3, 3. «Челси» – 3, 4. «Лилль» – 0. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: футбол, Лига чемпионов, результаты матчей — статья прочитана 135 раз Комментарии