«Аякс» продолжает удивлять

Лига чемпионов продолжает удивлять. Второй тур, начавшийся с нескольких во вторник с нескольких неожиданных результатов, остался верен этой тенденции и днём позже.
Порой сюрпризы случались даже, как говорится, на ровном месте. В матче «Ливерпуля» с «Зальцбургом» счёт был открыт уже на 9-й минуте, а на 25-й минуте многие телезрители, у кого была такая возможность, наверняка переключились на другой канал, чтобы посмотреть более интересный поединок, а не тот, где уже всё ясно.
Но действующий чемпион главного футбольного турнира клубной Европы, ведя со счётом 3:0, затем ухитрился столько же пропустить в свои ворота.
Мало кто ожидал, что возмутитель спокойствия в прошлом сезоне – Аякс» - и в этот раз, после продажи лидеров, будет способен удивлять. А он удивляет!
Лига чемпионов 2019/2020.
Групповой этап.
2-й тур
Групповой этап.
2-й тур
Группа «Е»
«Ливерпуль» (Англия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – 4:3 (голы: С.Мане, 9, Э.Робертсон, 25, М.Салах, 36, 69 – Х.Х.Чан, 39, Т.Минамино, 56, Э.Холанн, 60).
«Генк» (Бельгия) – «Наполи» (Италия) – 0:0.
Турнирное положение: 1. «Наполи» – 4 очка, 2. «Ливерпуль» – 3, 3. «Ред Булл Зальцбург» – 3, 4. «Генк» (Бельгия) – 1.
Группа «F»
«Барселона» (Испания) – «Интер» (Италия) – 2:1 (Л.Суарес, 58, 84 - Л.Мартинес, 2).
«Славия» (Прага, Чехия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 0:2 (А.Хакими, 35, 89).
Турнирное положение: 1. «Боруссия» – 4, 2. «Барселона» – 4, 3. «Славия» – 1, 4. «Интер» – 1.
Группа «G»
«Зенит» (Россия) – «Бенфика» (Португалия) – 3:1 (А.Дзюба, 21, Р.Диаш, 70, «Бенфика» - в свои ворота, С.Азмун, 78 – Р.Де Томас, 85).
«РБ Лейпциг» (Германия) – «Лион» (Франция) – 0:2 (М.Депай, 11, М.Терье, 65).
Турнирное положение: 1. «Зенит» – 4, 2. «Лион» – 4, 3. «РБ Лейпциг» – 3, 4. «Бенфика» – 0.
Группа «Н»
«Валенсия» (Испания) – «Аякс» (Нидерланды) – 0:3 (Х.Зиеш, 8, К.Промес, 34, Д.ван де Бек, 67). Незабитый пенальти: Д.Парехо, 25 – «Валенсия».
«Лилль» (Франция) – «Челси» (Англия) – 1:2 (В.Осимхен, 33 – Т.Абрахам, 22, Виллиан, 77).
Турнирное положение: 1. «Аякс» – 6, 2. «Валенсия» – 3, 3. «Челси» – 3, 4. «Лилль» – 0.